Батут работает

Как и многие миллионы людей, мы с детьми вчера смотрели запуск ракеты SpaceX Crew Dragon. Дети были в восторге, да и взрослые тоже

Мы много обсуждали историю космоса. И сегодня обсуждаем – думаю, такое же проходит в огромном количестве семей, и это уже огромная заслуга гения Маска. Но отдельно выделить хотелось бы 3 момента:

1. В 2010 году два астронавта – герои Америки - Neil Armstrong (первый человек, который высадился на Луну во время полета Apollo 13) и Eugene Cernan (последний астронавт, нога которого ступала на Луну во время экспедиции Apollo 17) выступили с ожесточенной критикой идеи частных коммерческих полетов в космос, предложенной тогда Администрацией Барака Обамы.

Критика была озвучена во время слушаний в Сенате 12 мая 2010 года - здесь есть запись тех слушаний https://bit.ly/2MhjJda. В марте 2012 года Илон Маск давал интервью программе CBS "60 Minutes", и ведущий его спросил, что думает по этому поводу Маск. В известном отрывке https://bit.ly/2Y04Am7 у Маска на глазах проступают слезы. Он говорит: «Они и мои герои тоже. Поэтому мне очень сложно. Я бы очень хотел, чтобы они пришли ко мне и посмотрели, как усердно мы работаем. И я думаю, что это бы поменяло их мнение. Именно они вдохновили меня на то, что я делаю». И еще больше слез появляется в глазах Маска, когда он признается, что приходится «уворачиваться от камней, которые бросают в его сторону его герои». И он сказал: «I never thought to stop. I will never give up”. Вчера был отличный день показать, что такая стратегия работает.

2. Не только стратегия Маска работает, но работает и государственная политика Администрации Обамы. Дело в том, что все последние годы, после окончания программы Shuttle и запуска Atlantis в 2011, США в своей космической программе сотрудничали с российской компанией Роскосмос, которая выставляла счет в 90 млн долл за каждый полет. Маск просто предложил безопасно летать за 50 млн. Ничего личного – просто бизнес. Но как написал Oleksandr Derkach, «историчность момента в другом». Дело в том, что завтра, увидев, что это возможно, в гонку за Маском включатся другие компании. Точнее уже включились. Virgin, Blue Origin и еще десятки компаний – вы можете найти их имена в Википедии. И ракеты Google или Apple тоже будут. Таких компаний будет не 10 и не 20. Они включатся в конкуренцию за частный космос. И это самое главное достижение – искусственные монополии должны разрушаться. Частный бизнес может сделать космос ближе - быстрее и дешевле. И здесь отдельное спасибо Маску за то, что доказал, что это возможно.

3. Ну и последнее – на вчерашней пресс-конференции после запуска https://bit.ly/2ApQORz на вопрос о том, как на успех SpaceX отреагировали из России, довольный Илон Маск со смехом ответили: «Батут работает» («The trampoline is working»), уточнив, что это «внутренняя шутка» https://bit.ly/2zOXPex. Все рассмеялись, так как поняли, что шутка была в ответ на комментарий главы Роскосмоса от 2014 года, когда после введения санкций из-за аннексии Крыма, Рогозин в Твитере предложил США «доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута». Meduza вот написала об этой истории https://bit.ly/2MgHulK. Так что батут действительно работает.

Я бы назвал выражение «Батут работает» фразой прошлого десятилетия, а может и будущего.

Батут работает, когда “you never give up”, даже несмотря на то, что твои герои против и кидают в твой огород камни. Батут работает, когда есть nudge, "поштовх" по-украински. И батут работает, когда есть долгосрочная стратегия, которую невозможно реализовать за 3 месяца, но можно достичь за 10 лет. Вопрос только, как нам сделать наш батут

Владислав Рашкован, Fb