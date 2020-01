Верона. Джульетта из саркофага любви

Есть версия, что прототипом героини «печальной повести» Шекспира была украинка

Человек я – второй молодости, поэтому в итальянскую Верону, область Венеция, отправился с определенной порцией скептицизма. Кстати, никаких самолетов: в Италию мы с супругой заехали на автомобиле, со стороны Австрии, полюбовавшись заодно картинными домиками и роскошными виноградниками.

Расположившись в гостинице “Residenze del Cuore” (сутки – €120) и оставив машину на бесплатной стоянке отеля, городским автобусом c via Borgo Roma, 23, за €2,5 приятно проехаться в центр; это – полчаса обзорной экскурсии по городу. Верона – городок-то небольшой, пол-Харьковского массива, 250 тысяч жителей.

У каждого европейского города, мало-мальски себя уважающего, – своя фишка. У Зальцбурга – Моцарт, у Вероны – Джульетта. Тут вам про 14-летнюю деву каждый босяк расскажет. Естественно, об этом – моя сегодняшняя песня.

* * *

Ежегодно 16 сентября в городе Вероне отмечается праздник – День рождения Джульетты Капулетти (Giulietta Capuleti). Так уж случилось, именно здесь жила самая знаменитая шекспировская дева, чья короткая жизнь составила самую печальную повесть на свете. И чему удивляться, что в честь литературной прелестницы в январе 1986 г. поименовали небесное светило: Джульетта (Juliet) – так называется спутник планеты Уран.

Не знаю, мне лично трудно назвать какое-то другое произведение, которое бы мифологизировало, нет, не персонажей, а целые города… А тут пролетели 425 лет, как написана драма двух любящих сердец – “Romeo And Juliet” (1594-1595), но страсти вокруг истории Любви юноши и девушки из враждующих родов – Монтекки и Капулетти – никак не улягутся. Всякое препятствие в любви только усиливает чувство.

Ежегодно 16 сентября в здании муниципального музея в Вероне проходит празднование “Дня рождения Джульетты”; это – важнейшая часть городского средневекового фестиваля: спектакли, фестивали, карнавалы. Именно в тот день вручают литературную премию для профессиональных писателей “Scrivere per Amore” (“Писать во имя любви”) имени Джульетты Капулетти, учрежденную в 1996 г. Конечно же, городская управа устраивает кинопоказы экранизаций, непременно созывая знаменитости: Джульетта Мазина, Франко Дзеффирелли, Карла Фраччи, Мило Манара, Майк Бонджорно, Леонард Уайтинг.

* * *

В Вероне все живут за счет влюбленных, кондитеры – не исключение. Нам рассказывали о милых пирожных из миндального теста, которые называются “Поцелуи Джульетты и вздохи Ромео” (“Baci di Giulietta, Sospiri di Romeo”).

Конечно, как можно было их не попробовать, когда на via Stella, 13, в центре, мы натолкнулись на популярную кондитерскую “Pasticceria Flego”. Большой пакет – €12, маленький – €6. Даже не стану уточнять, какой, скрепя сердцем, отдал жене.

Подкрепились? Давайте за мной, не отставайте… Согласно коллизии, в трагедии в пяти действиях “Ромео и Джульетта” главной героине не исполнилось 14-ти лет. Между тем, в Верону этой девочке-подростку до сих пор приходят письма от десятков тысяч влюбленных. Невероятно! Куда катится мир… Случается, что бабушки под 70 просят… вымышленную девочку дать совет или напутствие в нелегкой жизненной ситуации. На всякий случай, подсказываю адресок. Может, кому понадобится: Giulietta Capuleti, Via Cappello, 23, Verona, Italy.

Во все времена влюбленные клялись исполнять больше, чем им под силу. Во все времена влюбленные обещали и не исполняли – даже того, что можно было бы сделать. Долгое время горожане и туристы оставляли записки в стенах старинного дома на виа Каппелло, 23, но в 2012 г. веронские власти запретили портить экстерьер. Логично, поскольку сэр Шекспир предостерегал:

- Не любит тот, кто про любовь всем трубит.

* * *

Побежали к той подворотне… Место это, испещренное амурными граффити современных варваров, хочется промчаться со скоростью метро. Просто реальный ужас и фетишизм на уровне массовой истерии.

Вы это еще стены из замочков с сердечками за спиной скульптурной Джульетты не видели!

Итак, в 1972 г. в Вероне родился новый фетиш Любви. С той поры толпища туристов он ведет во внутренний дворик дома Джульетты (Casa di Giulietta). Под ним понимают фамильный особняк на виа Каппелло, 23, расположенный неподалеку от площади пьяцца Эрбе. Здание построено в XIII в. и раньше принадлежало роду даль Каппелло (каппелло – шляпа, по-итальянски), который стал прообразом семейства Капулетти.

Когда вы входили в арку, ведущую во внутренний двор, следовало рассмотреть на фронтоне здания герб рода даль Каппелло; он – в форме мраморной шляпы. Слышите, как именно вам шепчет дева?

- Мое лицо спасает темнота, / А то б я, знаешь, со стыда сгорела, / Что ты узнал так много обо мне. / Хотела б я восстановить приличье, / Да поздно, притворяться ни к чему. / Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, / Что скажешь "да". Но ты не торопись. / Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер / Пренебрегает клятвами любви. / Не лги, Ромео. Это ведь не шутка. / Я легковерной, может быть, кажусь? / Ну ладно, я исправлю впечатленье / И откажу тебе в своей руке, / Чего не сделала бы добровольно. / Конечно, я так сильно влюблена, / Что глупою должна тебе казаться, / Но я честнее многих недотрог, / Которые разыгрывают скромниц, / Мне б следовало сдержаннее быть, / Но я не знала, что меня услышат. / Прости за пылкость и не принимай / Прямых речей за легкость и доступность.

* * *

В 1972 г. под легендарным кинобалконом киновлюбленных в Вероне встала бронзовая статуя Джульетты работы веронского скульптора Нерео Костантини (Nereo Costantini; 1905-1969).

Этой материализованной святой от литературной Любви – скорее, напоминающей тощую акселератку ростом 265 см, неистово поверили: мол, если прикоснуться к Джульетте, а особенно – потереть левую грудь, это принесет удачу в амурных делах, а также гармонию в семейной жизни.

Но мы-то с вами знаем: истинная любовь не говорит, ибо истинное чувство выражают поступки, а не слова. Между тем, в эпоху суеверий и предрассудков – сам видел! – до искр из глаз почтенные матроны наяривают левую грудь бронзовой нимфетки.

В День Святого Валентина в одном из залов Вероны обязательно привечают авторов-любителей, рассматривая все трогательные послания к шекспировской героине. Круглый год, по пять-семь тысяч корреспонденций в день, почта приносит в Клуб Джульетты (Club di Giulietta). Волонтеры читают все послания, даже в электронном виде, отправленные с домашнего ПК. Все учтено культурным департаментом муниципалитета Вероны. Тренд. Удивляюсь, почему никто из киевлян не кинул клич, мол, на удачу нужно тереть грудь Родины-матери…

Невинность и чистота, которой одухотворил Джульетту Великий Шекспир, притягивает из столетия в столетие.

- Я повторю, что говорил и раньше: / Мое дитя ещё не знает жизни; / Ей нет ещё четырнадцати лет; / Пускай умрут ещё два пышных лета – / Когда женою сможет стать Джульетта.

* * *

В 1997 г. в доме Джульетты на виа Каппелло, 23, открылся музей: в золоченых рамах – картины на темы Ромео и Джульетты, фотографии из кинофильмов, которых уже снято свыше полсотни, и так далее.

На одном из этажей появилась экспозиция предметов из картины “Ромео и Джульетта” (1968) режиссера Франко Дзеффирелли (Franco Zeffirell; 1923): два костюма, брачное ложе влюбленных, оригиналы режиссерских раскадровок сцен. На втором этаже многим дамам хочется постоять на балконе из резного камня, чтобы почувствовать себя взволнованной Джульеттой, разглядывающей сверху дворик и выискивающей своего Ромео. От греха подальше я даже отошел на виа Каппелло.

Знаете, почему сюда тянется очередь из желающих потратить €6? Прибалконная, так сказать, комната декорирована по мотивам знаменитой картины “Прощание Ромео с Джульеттой” (“l bacio”; “Поцелуй”, 1859) итальянского романтика середины XIX в. Францеско Айеца (Francesco Hayez; 1791-1882). Искусствоведы настаивают, мол, цвета, использованные живописцем, намекают на… Пломбьерский пакт между Италией и Францией, ознаменовавший рождение итальянской нации. Такого вот прочтения Шекспира не изволите ли?

Теперь сами видите – что на кону и в способностях юной аристократки Джульетты. Как ей это удалось, хотите узнать?

- Кормилицу я в девять отослала. / Она хотела сбегать в полчаса. / Они не разминулись? Быть не может. / Нет, попросту она плохой ходок. / Рассыльными любви должны быть мысли, / Они быстрее солнечных лучей, / Несущихся в погоне за тенями. / Вот что торопит почту голубей / И отчего у Купидона крылья. / Однако солнце уж над головой / И три часа от девяти до полдня, / Ее же нет как нет. Когда б она / Была с горячей кровью и страстями, / Она летала б с легкостью мяча / Между моим возлюбленным и мною. / Но это право старых хитрецов – / Плестись и мешкать, корча мертвецов.

* * *

Здесь потребуется исторический флэшбэк… Чтобы выносить шедевр “Ромео и Джульетта”, Уильяму Шекспиру понадобилось, вероятно, три, а то и четыре года: драматург тщательно переписывал пьесу, откладывал рукопись, искал детали, которые бы вдохнули жизнь в рукопись. И теперь, кажется, без этой вечной истории любви юноши и девушки из двух старинных родов мир не мыслим. Будто это знакомая глава из Писания. Кстати, в Италии – особенно: в Вероне – имя героини всегда ставят перед именем ее возлюбленного: Джульетта и Ромео! Так что не нужно ездить по ушам – феминизм появился намного раньше.

Историческая достоверность данной истории не установлена. К примеру, по версии бургомистра Львова, польского историка и поэта Юзефа Бартоломея Зиморовича (Józef Bartłomiej Jan Zimorowicz; 1597-1677), события, описанные Шекспиром в пьесе “Ромео и Джульетта”, происходили… во Львове; прототипом Ромео стал наследник итальянцев Ромуальдо Микеллини, а Джульетты – православная украинка (!!!) Пелагея (или: Параска), умершая от чумы в 1586 г.

Впрочем, исторический бэкграунд, приметы времени, страноведческий материал, бытовые мотивы, чем по-итальянски пестрит сюжет, придают правдоподобие печальной повести двух влюбленных именно из средневековой Вероны.

* * *

Мне лично все равно, откуда к Шекспиру явился сюжет. Не вечная ли это насмешка любви, что женщина не может любить того, кто любит её? Бесспорно, у английского драматурга также звучит множество литературных реминисценций:

- трагедия о легендарной вавилонской паре влюблённых “Пирам и Фисба” (“Pyramus et Thisbe”) римского поэта Овидия;

- новелла под тягомотным названием “История двух благородных влюблённых и их скорбной смерти, произошедшей в Вероне во времена синьора Бартоломео делла Скала” (“Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti con la loro pietosa morte intervenuta già al tempo di Bartolomeo Della Scala”; 1524) Луиджи да Порто;

- новелла “Ромео и Джульетта” (“Giulietta e Romeo”; 1554) Маттео Банделло;

- поэма “Трагическая история Ромеуса и Джульетты” (“The Тragicall History Оf Romeus Аnd Juliet”,1562) Артура Брука, написанная за два года до рождения Уильяма Шекспира, и переизданная в 1587 г., примерно за восемь лет до первой постановки “Ромео и Джульетта”.

Любовь смотрит не глазами, а сердцем; поэтому слепым и изображают крылатого Купидона. Вот послушайте, как мило – правда, устами Шекспира – вслух размышляет 14-летняя прелестница:

- Какая разница, какой источник? / Главное: вечный ручей великого и светлого чувства. / Ромео, как мне жаль, что ты Ромео! / Отринь отца да имя измени, / А если нет, меня женою сделай, / Чтоб Капулетти больше мне не быть. / Лишь это имя мне желает зла. / Ты б был собой, не будучи Монтекки. / Что есть Монтекки? Разве так зовут / Лицо и плечи, ноги, грудь и руки? / Неужто больше нет других имен? / Что значит имя? Роза пахнет розой, / Хоть розой назови ее, хоть нет. / Ромео под любым названьем был бы / Тем верхом совершенств, какой он есть. / Зовись иначе как-нибудь, Ромео, / И всю меня бери тогда взамен!

* * *

Чтобы перевести дух, отдохнуть и систематизировать эмоции, мы решили перекусить и отправились в ресторан. Тем более, что несколько знакомых советовали в Вероне ресторан “12 апостолов” (“Dodici Apostoli”), открытый еще в XVIII столетии. Тем более, что от дома Джульетты это в двух кварталах – на via Antonio Tirabosco, 10. Согласно городской молве, два столетия назад дюжина шумных торговцев, действовавших на соседней площади Синьории (Piazza dei Signori), любила заключать сделки между тарелкой пасты, дымящейся фасолью и бокалом доброго вина. Эту шумную группу безрассудных веронцы не без юмора называли “12 апостолов”. Да, много воды с той поры утекло. Тепер это – пафосное заведение, у которого даже… литературная премия имеется имени “12 апостолов”.

Итак, сделав заказ, я погрузился в бесплатный wi-fi…

Чтобы определить день, когда родилась Джульетта, историки тщательно сопоставили события пьесы. Согласно Шекспиру, тогда правителем Вероны был синьор Бартоломео I делла Скала (Bartolomeo I della Scala; 1272-1304), Божьей милостью герцог Вероны и Венеции. Это, между прочим, реальный герцог Эскал, который привечал Данте как своего гостя, правил городом в 1299-1304 гг. и во исполнение герцогской власти объявлял горожанам свою Волю и Желание.

Указом от 29 августа 1300 г. он стращал:

- Принимая во внимание случаи гибели отпрысков именитых семей, явившиеся следствием междоусобицы… отныне я распоряжаюсь и запрещаю под страхом тюрьмы носить колющее, режущее и любое другое оружие прелатам, дворянам, купцам, ремесленникам и гражданам иного рода занятий.

А на следующий день герцог Веронский и вовсе закрутил гайки:

- Будучи удручен творящимися в городе бесчинствами, проявлениями кровной мести… приказываю установить на всей территории Вероны Час подеста. Отныне после вечерней мессы с ударом последнего колокола на улицах не должно быть ни единой живой души, за исключением городской стражи, которой надлежит ревностно следить за исполнением сего указа.

* * *

На фоне безжалостной клановой вражды и нечаянной юношеской любви Джульетта, по всей вероятности, оказалась дочерью знатного гражданина Вероны, мессера Антонио Каппеллетти (Antonio Cappelletti). Он вполне мог происходить из рода даль Каппелло. По одной из версий, в конце ХIII в. его предки перебрались в Верону из Венеции, а вскоре заняли один из красивых дворцов, изображённых на картине венецианского живописца Джентиле Беллини (Gentile Bellin; 1429-1507) “Чудо крещения у моста Сан Лоренцо”.

Исследование параллельных источников всегда уточняет детали. В одном из эпизодов дошекспировской новеллы, когда родители Джульетты рассуждают о предстоящем замужестве дочери, говорится, что в день Святой Ефимии ей исполнится 18 лет. Кормилица в разговоре с синьорой Капулетти (мать) упоминает о рождении воспитанницы в день праздника урожая (Акт I, сцена 3):

- Even or odd, of all days in the year, / Come Lammas Eve at night shall she be fourteen.

Это место на русский язык Борис Пастернак перевел лихо:

- А четырнадцать ей минет на Петров день, / это вы не сомневайтесь, я хорошо помню.

Уважаемому нобелевскому лауреату Б.Л.Пастернаку, безусловно, понятно, что перевод “Петров день” – явная отсебятина, оборот для ритмической организации стиха, что переводчиком ввернут, дабы… облегчить понимание текста. Напомню, Петров день – это “макушка лета”, разгар летних свадеб. В Киевской Руси праздник сей всегда отмечался 12 июля, тогда как праздник Ламмаса, день урожая и Матери хлеба у англосаксов Европы, припадает на… 1 августа. Как говориться, господа, почувствуйте разницу.

* * *

Ещё одной отправной точкой исследования послужило упоминание о майской Пасхе, которая, по астрономическим вычислениям, привела исследователей в 1302 г. На основании этих фактов доктор Джузеппе Вивиани (Giuseppe Viviani) установил точную дату рождения настоящей Джульетты – 16 сентября 1284 г.

Трагические события, оборвавшие жизнь Джульетты, также выпадают на дни, близкие к тому числу, так как свадьба юной представительницы рода Даль Капелло с графом Парисом ди Лодроне была назначена на середину сентября. Хорошо, что никто теперь не сомневается, что основные события трагедии “Ромео и Джульетта” разворачивались именно в романтическом месте – фамильном доме Джульетты на via Cappello, 23. Не легкая выдалась судьба у того строения. В 1667 г. здание с башней, которая не дошла до наших времен, представитель фамилии даль Каппелло… продал. Долгое время дом гулял по руках, меняя хозяев. В XIX в. здесь, между прочим, располагался постоялый двор; хорошо – хоть не бордель.

В 1907 г. обветшалое строение выставили на аукцион, и его приобрёл муниципалитет, решив обустроить здесь музей. Спустя почти 20 лет запустения, реставрационные работы начались в 1936 г., когда на экраны вышел кинофильм “Ромео и Джульетта” американского режиссера Джорджа Кьюкора (George Dewey Cukor; 1899-1983). Кирпичный фасад романтически украсили декоративными элементами: навели лоск а ля далекое прошлое, добавили готики в очертаниях входной арки, украсили трехлепестковыми обрамлениями окна второго этажа, заимствованными, кстати… от других зданий. И, конечно де, прилепили к зданию всемирно известный “Балкон Джульетты”. Куда без него?

Только никому не рассказывайте, но… Чтобы создать фронтальную стену этого балкона, итальянские вучетичи использовали резную плиту XIV в., возможно, разрушив какой-то подлинный саркофаг. С великой заботой о любимом туристе перестроили внутренний дворик особняка, придав ему… киночерты памятной сцены из романтической ленты режиссера Джорджа Кьюкора: зубчатая стена, колонна под балконом. Для пущей убедительности на стену дома прикрутили доску со строками из шекспировской трагедии.

* * *

Как-то даже и немыслима без балкона Джульетты теперь шекспировская пьеса, да? Нынче это глобальный мем Юношеской Влюбленности. Впервые та деталь появилась в 1524 г. в мигрирующем сюжете о Ромео и Джульетте, а именно: в новелле “История двух благородных влюблённых и их скорбной смерти, произошедшей в Вероне во времена синьора Бартоломео делла Скала” (“Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti”) венецианского писателя Луиджи да Порто (Luigi Da Porto; 1485-1530).

Иными словами, за 70 лет до создания пьесы Уильямом Шекспиром.

Больше балкон нигде не фигурировал – ни в одной из последующих литературных версий истории. Почему-то все авторы дружно упрямствовали: Джульетта появляется в окне, а не на балконе! Только у Шекспира во второй сцене второго акта трагедии ремарка туманно гласит:

- Enter Juliet above. (Сверху появляется Джульетта).

Может, все-таки в окне?

В изложении Бориса Пастернака: на балконе появляется Джульетта.

Нужно сказать, что в конструкции сцены английского театра XVI-XVII вв. отсутствовало любое подобие балкона, откуда Джульетта могла вещать. Только в позднее время в театральных постановках балкон… узаконили, как неотъемлемую часть действия, во время которого играют гормональные страсти юных героев.

- Любовь и ночь живут чутьем слепого. / Прабабка в черном, чопорная ночь, / Приди и научи меня забаве, / В которой проигравший в барыше, / А ставка – непорочность двух созданий. / Скрой, как горит стыдом и страхом кровь, / Покамест вдруг она не осмелеет / И не поймет, как чисто все в любви. / Приди же, ночь! Приди, приди, Ромео, / Мой день, мой снег, светящийся во тьме, / Как иней на вороньем оперенье! / Приди, святая, любящая ночь! / Приди и приведи ко мне Ромео! / Дай мне его. Когда же он умрет, / Изрежь его на маленькие звезды, / И все так влюбятся в ночную твердь, / Что бросят без вниманья день и солнце. / Я дом любви купила, но в права / Не введена, и я сама другому / Запродана, но в руки не сдана. / И день тосклив, как накануне празднеств, / Когда обновка сшита, а надеть / Не ведено еще. Но вот и няня / С вестями от Ромео, а тогда / Любой язык красноречив, как небо. / Входит кормилица с веревками. / Какие вести, няня? Это что: Веревки для Ромео?

* * *

Когда принесли счет (€130): закуска, паста, основное блюдо, два бокала сухого красного вина Amarone и десерт, – я понял, почему в ресторане “12 апостолов” (“Dodici Apostoli”) бесплатный wi-fi. Мишленовский шоу-бизнес есть шоу-бизнес.

Зарабатывая байками деньги, на правах бывалого чичероне (гида) скажу: у туристов в Вероне пользуется популярностью не только дом Джульетты, но и дом Ромео (официально: Casa di Cagnolo Nogarola detto Romeo). Расположен он на виа Арке Скалигере, 2 (via Arche Scaligere).

Однако, полюбоваться старинным дворцом, который находился в районе Понте Нуово (Ponte Nuovo) и принадлежал семейству, можно только… снаружи. Семья Монтиколи (Монтекки) покинула Верону в 1324 г., отправившись в Удине. С XIV в. здание принадлежало семейству Ногарола. Последние продали недвижимость нескольким владельцам, которые отказались уступить особняк муниципалитету Вероны. Все предложения о приобретении дома и превращении его в музей до сих пор отвергаются.

* * *

Наконец, за €4,5 туристов пускают осмотреть гробницу Джульетты, расположенную в крипте Сан-Франческо аль Корсо (Complesso San Francesco al Corso) на виа Луиджи-да-Порто, 5 (via Luigi da Porto). Согласно литературной метрике в стихах, оставленной Уильямом Шекспиром, именно здесь, в монастыре ордена монахов-францисканцев, основанном в XIII в., 11 марта 1302 г. были, кстати, тайно повенчаны Ромео и Джульетта.

Понятное дело, если заглянуть вовнутрь саркофага из красного мрамора, датируемого XIII-XIV вв., мощей Джульетты вы не увидите. Шоу-бизнес есть бизнес… Зато на всей поверхности гробницы на жевачки налеплены любовные послания с начертанными маркером или шариковой ручкой сердечками и парными именами. Бизнес есть шоу-бизнес.

Исторически все веронские объекты: гробница, монастырь, орден францисканцев – почти ничего общего с героями пьесы английского драматурга не имеют. Но для паломников это десятый вопрос… Настоящая любовь – та, которую ищут, но единственная любовь – та, которая рождается без отчаянных поисков. Новелла “История двух благородных влюблённых и их скорбной смерти” Луиджи да Порто вызвала к жизни реальное, чуть ли не религиозное, паломничество к безымянному саркофагу безвременно усопшей Джульетты. Чтобы прекратить святотатство, в 1548 г. церковные власти приспособили гробницу… под емкость для хранения воды. И, знаете, ажиотаж временно поулегся.

* * *

Одним взглядом любовь можно убить, одним же взглядом – воскресить. Интерес к гробнице Вечной Любви опять вспыхнул на заре XIX в., когда в 1807 г. публику взбудоражил роман “Коринна, или Италия” (“Corinne ou l’Italie”) французской писательницы мадам де Сталь (Anne-Louise Germaine baronne de Staël-Holstein; 1766-1817).

От саркофага несчастной Джульетты снова стали откалывать фрагменты, дабы под заказ личные ювелиры создавали гранд-дамам амулеты Любви. Ладно бы, речь шла о безграмотных молочницах, в варварстве была замечена благовоспитанная дочь императора Священной Римской империи Мария-Луиза Австрийская (Marie-Louise von Österreich; 1791-1847)! Дабы как-то спасти гробницу, в 1869 г. из сада саркофаг прилепили к церковной стене, возвели над ним портик с арками, окружили фрагментами античных надгробий и колонн, а для явных истеричек – вместо пугала? – поставили мраморный бюст сэра Уильяма Шекспира с устрашающим взглядом.

Когда в 1936 г. грянул фильм “Ромео и Джульетта” режиссера Джорджа Кьюкора, истерия проснулась, будто святым мощам кровь перелили. В отчаянии монахи-францисканцы саркофаг поместили в крипту церкви, вынужденно создав подобие парного склепа, слившегося в объятиях… Ну, понимаете, Ромео и Джульетты. Говорят, гробницу Джульетты посещала знаменитая балерина Галина Уланова, которая в 1940 г. в Кировском театре в Ленинграде первая станцевала партию Джульетты в балете “Ромео и Джульетта”, op.64 (1935) Сергея Прокофьева.

* * *

Вот когда, а главное – почему, в качестве нового, отвлекающего вектора массового фанатизма появился почтовый ящик для писем Джульетте, на которые первое время, с 1937 г. лично отвечал инициатор переноса гробницы, усталый от дамского идиотизма смотритель комплекса монастыря Сан Франческо Этторе Солимани (Ettore Solimani).

Предприятие оказалось настолько успешным, что сеньор Солимани самоназначился в “личные секретари” Джульетты Капулетти. Что входило в круг его обязанностей? Развлекать историями туристов, выращивает красные и белые розы в саду, возле гробницы, а главное – следить, посетители оставляли свои отзывы в специальном журнале. Стоила ли овчинка выделки? Конечно. Теперь в год гробницу Джульетты посещают примерно 50 тыс. туристов. Не стесняйтесь, умножайте на €4,5 за билет.

Опасней и вредней укрыть любовь, чем объявить о ней. Чтобы как-то совладать с наплывом посетителей, пришлось расширять ассортимент туристических услуг: создавать Музей, определять День рождения Джульетты, планировать празднества.

- Коль буйны радости, конец их буен; / В победе – смерть их; как огонь и порох, / Они сгорают в поцелуе. Мед / Сладчайшей сладостью своей противен, / И приторность лишает аппетита. / Люби умеренно – любовь прочнее; / Спеши иль нет – ты не придешь скорее.

* * *

С 1989 г. тщательно собираются архивы, и муниципалитет города Вероны не так давно называл цифру: в архив Великой Любви присланы миллионы, но отобрано чуть больше 50 тысяч писем для экспозиции. Даже сама выставка послужила Голливуду источником вдохновения...

Роман “Письма к Джульетте” (“Letters To Juliet”; 2006), написанный профессором Нью-Йоркского университета Лиз Фридман (Lise Friedman) вместе с сестрой Сесил Фридман (Ceil Friedman), ходил в мировых бестселлерах. В свою очередь, книга вдохновила голливудских продюсеров (Эллен Баркин, Марк Кантон, Кэролайн Каплан) на красивую мелодраму с бюджетом в $30 млн – “Письма к Джульетте” (2010), где главные роли сыграли Аманда Сейфрид, Ванесса Редгрейв и Гаэль Гарсия Бернал.

По этому случаю в 2011 г. профессор Нью-Йоркского университета Лиз Фридман даже не пропустила День Святого Валентина, а прочла студентам лекцию о непреходящей привлекательности Ромео, тонкой чувственности Джульетты и сумасшедших вещах, на которые круглый год мы способны ради Любви.

* * *

И – совершенно невероятная информация: согласно исследованиям, Джульетта (спутник планеты Уран) может столкнуться с Дездемоной (другой спутник Урана). Ужас, правда? Правда, случиться это через… 400 000 000 лет.

Пока никто не знает, кто выступит режиссером этого шоу.

Александр Рудяченко. Киев–Верона–Киев