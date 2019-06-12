Кто и как именно сливают протест и солидарность

В "деле Голунова" очень важен и нынешний откат, атмосфера, в которой он проходит, и слова, которые его сопровождают

Точнее, говорит не о солидарности с другими, все еще сидящими, а с властью и такими искренними "протестантами", как Скабеева и Симоньян.

Ну и слова главного редактора показывают, что такое солидарность по-русски: Отбили своего парня, а дальше, извиняюсь, нас не провоцируйте. Нет, ну все понятно, акция не согласованная. Но такой резкий задний ход все равно как-то коробит. Или нет? Может все же другие слова нужно было подобрать. Но в данном конкретном случае - это вряд ли. Медуза - издание профессиональное, где в ходу своеобразный журналюжный цинизм. а прекраснодушный идеализм не в ходу. То есть нет, в ходу, но только когда совсем плохо им самим. А если стало лучше, то все возвращается на круги своя. "Мы не герои, простите..."

"Про марш. Наша позиция: мы отбили нашего парня, всем огромное спасибо. Это общая победа, результат невероятной кооперации людей. Но активизмом мы не занимаемся и не хотим быть героями сопротивления, простите".

Олег Кудрин, Fb