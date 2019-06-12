Раскаленная линия. Больного, сосредоточившего у себя всю власть

Есть предчувствие, что нынешняя встреча президента РФ с народом окажется либо сенсационной, либо последней

Стала точно известна дата очередной прямой линии Владимира Путина – мероприятия, которое всегда повышало ему рейтинг, настроение и жизненный тонус. Страна (РФ – ред.) за этими линиями наблюдает с неуклонно возрастающей иронией, смотрят их всё неохотнее, верят всё меньше, но есть у меня смутное предчувствие, что нынешняя встреча президента с народом окажется либо сенсационной, либо последней.

Формат давно перестал себя оправдывать, его все чаще сравнивают с «Полем чудес»: народ дарит президенту грибки, президент народу – детские площадки, – но как-то в последнее время идилличность этих контактов несколько подпортилась. Даже речь Путина на ПМЭФ, которая задумывалась как новый Мюнхен, оказалась смазана последующими событиями, да и российско-китайское единение выразилось разве что в дарении панд, которых, как сообщили федеральные каналы, при­учают к русской жизни прослушиванием голоса все того же Путина. Эта новость вызвала не умиление, а дружный хохот и взрыв сетевого юмора.

Это заставляет предполагать, что 20 июня власть использует традиционный формат совершенно нетрадиционным образом и произведет сеанс монументального запугивания.

Вариант А, наименее вероятный. Серия громких отставок среди силовиков, с публичной поркой. Кандидаты: руководство космической отрасли, МВД, исполнители провокации с Голуновым.

Вариант Б, довольно ожидаемый. Внутренняя угроза, курируемая извне: все протестующие – агенты иностранного влияния, мы дружно объединимся вокруг власти и не дадим раскачивать лодку, враги не дремлют, но органы не спят и бетонируют публичное пространство.

Вариант В, который скорей всего и состоится. Новая легенда о внешней угрозе и осажденной крепости, провокация на границе либо любой иной способ отвлечься от внутренних проблем. Для мира это самое опасное, но для россиян – самое привычное, даже уютное.

Возможен, конечно, и четвертый вариант, то есть очередное «Поле чудес» без всяких обострений. Но это будет означать лишь новую стадию властной апатии, что на фоне растущей общественной активности почти наверняка ведет к потере управления. Тут уж не знаешь, радоваться или огорчаться: опасен больной с револьвером в руках, но еще опасней больной, сосредоточивший у себя всю власть и впавший в бессознательное состояние.

Дмитрий Быков

ЭМ