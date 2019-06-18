Плевать они хотели на журналистов. И кремлевская власть, и россияне

Голунов. Послесловие... Как была власть держимордой из Мордора, так и дальше ею является

Попробуем подвести итоги истории с Голуновым.

Эти итоги гораздо шире истории самого Голунова.

Всё оказалось неочевидным, особенно его освобождение.

Все, как-то, сошлись на том, что это гражданское общество надавило на власти и они освободили ни в чём не повинного человека. И сделали власти это потому, что накануне «прямой линии» Путина вроде как-то негоже, чтобы там задавали вопрос «зачем сидит журналист». Но тут выяснилось что «наверх» ходили Муратов и Венедиктов, а о деле «узнал сам Путин».

Уверен, именно последнее сыграло свою роль. Конечно, писать так не хочется — получается, что все одиночные митинги — это пустое.

Видимо, именно так — пустое.

И доказательством этому служит расправа с демонстрантами в среду, 12 июня. Жесточайшие задержания «с удушением», посадки в автозак, пинки, зуботычины, выхватывание из толпы людей, к митингу отношения не имеющих.

В интернете пишут: «власть показывает – кто в доме хозяин», «власть чрезмерным насилием пытается восстановить свою репутацию» и всякое подобное. Все правы в главном — никакого осмысления властью своих идиотских действий не произошло, просто идиотам объяснили, что будет громкий скандал, а они громкий скандал не любят. В общем, как была власть держимордой из Мордора, так и дальше ею является.

Стоит ли расстраиваться из-за этого? Нет, тут нет никакого открытия.

Открытия были в другом. К примеру, реакция главного редактора Колпакова на предложение участия в митинге: «Мы отбили нашего парня. А активизмом мы не занимаемся». Паршивая фраза? Ещё как!

Но не будем на ней и Колпакове заморачиваться, а поставим вопрос: где грань участия в массовых акциях, которых Колпаков называет «активизмом». Циничная логика Колпакова проста — я поблагодарил всех за освобождение моего сотрудника (он реально поблагодарил), но не считаю нужным ходить на митинги, ибо…

Тут может быть десяток причин: не приносят пользы, принесут вред моему изданию и т.д. Можно ли осудить за такую логику? Нет, я, например, тоже на митинги не хожу, потому что считаю унизительным стоять на улице перед паханом, который сидит в Кремле и через губу даёт команду паханам помельче: «вы разберитесь там!..» Конечно, любому эховцу могут подбросить пакетик с наркотой, тогда либо кто-то выйдет его защищать, либо не выйдет. Но, в любом случае, это не сыграет роль, а сыграет только визит Венедиктова куда-то «наверх», а может и визит не сыграет.

Конечно, подобную позицию можно назвать пораженческой, но называйте её как угодно — просто война с Путиным, презрение которого к мнению гражданского общества возведено в священный принцип, невозможна. Кучке интеллигентов воевать с армией бессмысленно.

Означает ли это, что не нужно выходить на митинги. Нет, конечно, просто каждый видит или не видит в этом необходимость.

Наши чудесные политологи всегда напоминают, что революционная ситуация появляется лишь тогда, когда созревает всё общество, но когда это будет, не указывают. А пока что, каждый россиянин имеет от Путина свой кусочек еды, одежды и «стабильности», так что, – выходить на защиту «каких-то» журналистов им не с руки.

Плевать они хотели на журналистов.

Матвей Ганапольский

ЭМ