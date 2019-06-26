Игра Москвы вокруг морских коммуникаций становится все опасней

Игра Москвы вокруг морских коммуникаций становится все опасней

Александр Морозов Александр Морозов
Укринформ
Международные организации должны добиться от России освобождения украинских военных моряков, прекращения ее пиратских действий

Уже семь месяцев российские власти держат в заключении украинских моряков. Во многих странах мира идут общественные кампании за их немедленное освобождение. В Москве уже несколько месяцев проводится серия одиночных пикетов у Администрации президента с требованием освободить моряков, обменять «всех на всех».

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию вернуть Украине три военных корабля и 24 моряка, задержанных в Керченском проливе. Срок исполнения этого решения истек 25 июня. В соответствии с Конвенцией по морскому праву, все военные суда и их экипажи пользуются иммунитетом, не могут быть осуждены, не могут пребывать в пенитенциарных учреждениях, к ним не могут применяться законы другой страны.

Но Кремль демонстративно игнорирует и Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в 1982 году, и решение международного трибунала.

Вместо немедленного освобождения моряков после инцидента в Керченском проливе, через семь месяцев началось предъявление им обвинения. Один из защитников украинских моряков, адвокат Николай Полозов сообщил о том, что следствие предъявит окончательное обвинение до 9 июля.

Зачем Кремль пошел на такое обострение ситуации в Керченском проливе?

Сам этот эпизод ясно читается, как намерение установить односторонний контроль над Азовским и Черным морями.

Кремль блокирует пересмотр квот по отлову рыбы в Азовском море, ФСБ и Росгвардия захватывают украинских рыбаков. Москва незаконно требует от других стран получать разрешение на проход, требует, чтобы на иностранных судах присутствовали российские лоцманы.

Российская военная операция в Сирии создает дополнительный контекст. Севастополь играет важную роль в доставке военных грузов в Средиземноморье. Усиливается милитаризация Крымского полуострова в целом.

Одновременно все чаще фиксируются эпизоды, когда российские военные самолеты и корабли вдали от границ РФ совершают провокационные действия, создающие опасность для морских путей сообщения. Два недавних эпизода произошли в начале июня: угрожающий маневр российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в отношении корабля 7-го флота США в Филлипинском море и опасный перехват российским СУ-35 американского противолодочного самолета над Средиземным морем.

В публичной риторике официальные лица Кремля подчеркивают готовность сотрудничества с международными институтами, выражают готовность следовать нормам права и призывают к этому других. Однако ситуация с украинскими военными моряками, игнорирование норм морского права и решений суда в Гамбурге говорит о том, что Москва действует так, как будто намерена взломать всю международную систему, сложившуюся после Второй мировой войны.

Эта двойная игра все больше расходится с тем высоким статусом, которым располагает Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН.

На этом фоне борьба за освобождение украинских моряков — это важные усилия по деэскалации, а исход этого конфликта имеет значение для всех стран G20.

Украина настаивает не только на освобождении моряков, но и на том, чтобы признать Керченский пролив международным. По мнению Киева, это понизит опасность дальнейших столкновений.

В этой ситуации пора инициировать заседание Совета Безопасности ООН для принятия специальной резолюции по принуждению РФ к исполнению решения Международного Суда.

Необходимо поставить вопрос о введении ограничений против морской инфраструктуры российских трубопроводов, портов Азова, а также учреждений, которые обеспечивают сертификацию иностранных судов с их последующей регистрацией «под флаг» РФ, и предоставляют услуги иностранным операторам для коммуникации с закрытыми портами Крыма.

Венская конвенция 1969 г. (статья 60) и Устав ООН (ст.51) дают основания Украине приостановить или полностью расторгнуть договор между РФ и Украиной 2003 года и установить 24-мильную прилегающую зону и заявить о ширине своей морской зоны и континентального шельфа.

В таком случае пространства Азовского моря за границей территориальных вод обретут статус вод открытого моря, а Керченский пролив, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (часть 3), будет иметь статус пролива, который используется для международного судоходства.

Если Москва собирается судить военных моряков в нарушение международных норм, то ответом на это должно быть требование закрыть представительства и филиалы Российского морского регистра судоходства (РМСР) и Российского речного регистра (РРР) на территории Европы, а также рекомендации от имени полномочных органов ЕС к европейским судовладельцам, операторам и страховым компаниям избегать сотрудничества c Регистрам России при осуществлении морской деятельности.

Не надо забывать, что Россия незаконно захватила и поставила на классификационный учет украинские суда «Петро Годованец», «Украина», «Центавр», «Сиваш», «Федор Урюпин» и эксплуатирует их. Международная морская организация при ООН (IMO) не должна игнорировать эти  демонстративные и грубые нарушения Россией международного права. Эти пиратские действия России противоречат ее высокому статусу в Совете IMO. Украина будет ставить вопрос о том, чтобы действие этого статуса было приостановлено.

Международные организации, контролирующие выполнение норм морского права, должны добиться от России освобождения украинских военных моряков, прекращения пиратских действий в отношении гражданских судов и остановить новые шаги Москвы, направленные на то, чтобы сделать Азовское море закрытым.

Александр Морозов, политолог, публицист
Дом свободной России

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