Экс-посол РФ в Беларуси Бабич стал частью триумвирата, «собирающего земли». На очереди – Украина

Под Медведчука выстраивается целая медийная империя в Украине за деньги Москвы

Предвыборная гонка в Украине уже достигла своего апогея. До дня голосования в украинский парламент остается менее трех недель, а это означает, что участники борьбы за депутатские мандаты прибегают к созданию все новых и новых информационных поводов для повышения своей узнаваемости.

На прошедшей неделе в мощное контрнаступление пошли ярко выраженные пророссийские силы в Украине. В их авангарде находится всем известный одиозный кум Владимира Путина Виктор Медведчук, который является председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), рейтинг которой в Украине – 12%, а в Донецкой области – 46,8%.

На прошедшей неделе Медведчук находился в центре внимания украинских СМИ по причине сразу двух информационных поводов. Во-первых, это освобождение четырех украинцев – Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяинова, которые находились в плену на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей («ДНР» и «ЛНР»). Это стало возможным после того, как Медведчук провел личные переговоры с представителями т.н. ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником в Минске. При этом, выступая в минском аэропорту, куда он привез пленных, Медведчук обвинил украинское правительство в том, что оно не сделало достаточно для поощрения такого обмена.

Во-вторых, появилась информация, что Медведчук приобрел у другого одиозного украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который сейчас ожидает в Австрии экстрадицию в США, 80% акций телеканала «Интер», который является «второй телевизионной кнопкой на Украине» после ТРК «Украина» ещё одного украинского бизнесмена Рената Ахметова.

Таким образом, под Медведчука выстраивается целая медийная империя в Украине за деньги Москвы. Оба данных события безусловно связаны между собой в части реализации продуманной коммуникационной стратегии по введению Медведчука в число ключевых влиятельных фигур на политической доске Украины.

Начнем с темы освобождения украинцев. Несмотря на безусловную гуманитарную значимость данного события оно является прежде всего «PR-акцией», организованной для достижения множества задач. Прежде всего, в символическом плане этот шаг показывает высокую степень влияния лично Медведчука в вопросе налаживания российско-украинских отношений и урегулировании ситуации на Донбассе. При этом Медведчук в части контактов между украинской стороной и представителями «ДНР» и «ЛНР» стремится играть монопольное положение, оттесняя всех других возможных заинтересованных лиц, и не только внутри Украины.

Не так давно Виктор Медведчук стал частью «трио Беседа-Козак-Бабич», т.е. выходцев из ФСБ, перед которыми стоит задача тотального вышибания из Донбасса группы влияния, завязанной на выдвиженца ГРУ Владислава Суркова. Происходит полный демонтаж влияния ГРУшников на украинском направлении. Следует напомнить, что в антисурковском триумвирате Сергей Беседа – это руководитель 5 службы ФСБ, который выступает в роли одного из кураторов Донбасса.

По информации украинских СМИ, в июне этого года он, чтобы нейтрализовать Суркова, организовал саботаж и без того мизерных социальных выплат и зарплат в «ДНР», чтобы повысить градус народного недовольства выдвиженцем Суркова – Д.Пушилиным.

В этом Беседе содействует вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который даже и после перераспределения полномочий в правительстве РФ в июне 2018 г. остался куратором комиссии по оказанию гуманитарной поддержки «ДНР» и «ЛНР».

Наконец еще один выходец из КГБ-ФСБ – хорошо известный белорусам Михаил Бабич, который совсем недавно скоропостижно покинул нашу страну (Беларусь - ред.), 15 июня 2019 г. стал заместителем министра экономического развития РФ, где отвечает, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, за координацию самыми разными интеграционными процессами, и здесь – кроме построения Союзного государства России-Беларуси – конечно же, и «ДНР», и «ЛНР». Иными словами, кадры из ФСБ полностью перекрыли людям Суркова доступ к финансированию их начинаний на Донбассе.

Возвращаясь к прояснению связки Медведчука и «триумвирата» из ФСБ, следует упомянуть, что Медведчук в интервью ВВС жаловался, что он принимал участие в организации обмена украинского политического пленника Кремля Олега Сенцова, но он сорвался из-за устранения главы ДНР Александра Захарченко в августе 2018 г.

Похороны Александра Захарченко. Фото: Телеканал 24

Хотя уже давно очевидно, что ликвидация Захарченко – это часть разборок ФСБ и ГРУ за передел сфер влияния, Медведчук пытается все списать на якобы спецоперацию украинских спецслужб. Синхронно с этим в СМИ «ДНР» и «ЛНР» вышли публикации о том, что именно служба безопасности Украины (СБУ) виновата в смерти Захарченко, – делается это, чтобы отвести внимание от российских спецслужб, и показать длительность работы Медведчука по теме удерживаемых лиц. Но его усилия по организации обмена сорвало СБУ.

Также Медведчук хочет продемонстрировать слабость украинских спецслужб и сейчас, демонстрируя, что СБУ не причастно к освобождению четырех пленных украинцев.

Также Медведчук нанес удар по позициям новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Зеленский отметил, что Украина не нуждается в посредниках в вопросе возвращения удерживаемых лиц, и политику Медведчуку об этом прекрасно известно. Его деятельность является политически мотивированной под выборы.

В свою очередь, соратник Медведчука по ОПЗЖ – ещё один известный украинский бизнесмен Вадим Рабинович подчеркнул, что Зеленский просто завидует Медведчуку, за то, что людей из плена возвращает он, а не президент Украины. Более того, Рабинович призвал начать флешмоб «Я забираю свой голос!», потому что мы голосовали не за такого Зеленского, а у нас на выходе появился маленький «наполеончик».

Если свести все эти моменты воедино, то наметилась четкая координация между Медведчуком, как одним из лидеров ОПЗЖ, и руководством «ДНР» и «ЛНР», которое курирует триумвират Беседа-Козак-Бабич. Выходит, что ОПЗЖ – это лишь часть политического ресурса российских кураторов в Украине, которые путем организации освобождения пленных катапультируют их в украинскую власть.

В общем, с благословления Кремля Медведчук совершил высокий старт на парламентских выборах. При этом он акцентирует внимание, что в «ДНР» и «ЛНР» еще удерживаются 70 украинцев, а это значит, что в его руках – значительный козырь для создания очередных медиа-поводов перед выборами в парламент Украины, особенно накануне встречи советников ФРГ, Франции, РФ и Украины в «нормандском формате», намеченной на 12 июля.

Также налицо происходит реализация стратегии Медведчука по приватизации всей пророссийской темы в Украине.

По информации российских телеграм-каналов, линия поведения Медведчука была согласована им с Путиным лично во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня. При этом усиление позиций своего одиозного кума Путин решил осуществить путем устранения Суркова из всего процесса политического урегулирования на Донбассе.

Четверо возвращенных пленных. Фото: Телеканал 24

Возвращение четырех пленных под эгидой Медведчука – это лишь первый шаг стратегической задумки. Вслед за ним, вероятно, последует попытка посетить неподконтрольный Киеву Донбасс вместе с международной группой политиков, в т.ч. от ОБСЕ. Этот шаг наделает еще больше шума не только в Киеве, но и в Европе. А предъявить Медведчуку будет нечего, ведь Зеленский лично призвал западных политиков ехать в Крым и на Донбасс, чтобы увидеть воочию жизнь местного населения.

В общем, сейчас в Украине происходит попытка перехвата Медведчуком образа «миротворца» у команды Зеленского, что, по планам Кремля, должно ослабить его электоральные позиции.

Также Медведчук планирует официально вернуться в переговорный процесс по Донбассу, но уже не со стороны Украины, а в качестве представителя «ДНР» и «ЛНР» – и таким образом будет вести переговоры с Зеленским.

Визит Медведчука в «ДНР» и «ЛНР» будет означать полную политическую смерть Суркова, т.к. он станет ненужным звеном в «переговорной цепи», более того – куратор Медведчука Козак, занимающийся экономическими вопросами по мятежному Донбассу, усилит свои позиции.

И наконец, здесь следует вернуться к вопросу консолидации медиа-ресурса в руках Медведчука. Как известно, под его контролем в Украине уже находятся телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK. Он контролирует их через своего бизнес-партнера Тараса Козака. Показатели для общей аудитории (от 4 лет) для всех указанных телеканалов составляют 5,96% телезрителей (3,08% – 112, 1,59% – NewsOne, 0,96 – ZIK). Это не так много, для сравнения – лидер телесмотрения ТРК «Украина» (Р.Ахметов) имеет долю в 13,8% среди украинской электоральной аудитории и 11,24%, показатели 1+1 (И.Коломойский) варьируются в пределах 9-11%.

Но сообщение о том, что, по данным Украинского института анализа и менеджмента политики, председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук приобрел у бизнесмена Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала «Интер», радикально меняет ситуацию в медиапространстве Украины.

В таком случае под контролем Медведчука оказывается уже 14,5% аудитории украинских телеканалов, что моментально делает его наиболее мощным медиа-магнатом в Украине.

Таким образом, Медведчук планирует резко скорректировать свою негативную репутацию. Негативно к нему относятся почти 50% украинцев, но он не волнуется на этот счет, т.к. сам негативно относится к украинцам, называющим Россию агрессором, а таких 60% – и он не хочет быть среди них.

Столь мощное информационное усиление Медведчука делает его наиболее серьезным ретранслятором пророссийских мессиджей в Украине. На этом фоне его оппоненту Суркову противопоставить нечего, что дополнительно нивелирует остатки его влияния.

Похоже, ФСБ загоняет ребят из ГРУ в глухой угол, но, как известно, «загнанный зверь» становится непредсказуемо опасным, – и по этой причине Медведчука и его окружение впереди еще ждет множество неприятностей, которые им организуют выходцы из конкурирующей с ФСБ «фирмы».

Но, по традиции, чтобы скрыть непреодолимые разногласия внутри российских специальных ведомств, подконтрольные куму Путина СМИ все будут списывать на украинских силовиков, ведь убивать своих – это, как минимум, не этично, учитывая наличие пресловутого мифа о единстве и монолитности окружения Владимира Путина, которое давно превратилось в пожирающих друг друга пауков в банке.

Тарас Мишковский

UDF.BY