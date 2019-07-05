Лошарик и конспирология. Новые версии загадочной гибели в подлодке

Героями России и прочими полковниками – просто пожертвовали. Ради кого? Или чего?

В загадочной гибели 14 российских морских офицеров в суперсекретной подводной лодке лично для меня главная тайна заключена в том, почему среди погибших нет ни одного рядового матроса?

И как оказались, в одном отсеке – сразу 7 капперангов, если по должности, соответствующей званию, каждый из них мог быть командиром атомной подлодки?

И что значат брошенные кем-то слова, что – дабы огонь дальше не распространялся, были задраены люки в поврежденный отсек. То есть героями России и прочими полковниками просто пожертвовали. Ради кого? Или чего?

Что вообще могли делать люди при таких погонах на глубине 3-6 км, куда способна погружаться лодка? Уж не тайную ли глубоководную ракетную базу они инспектировали? По количеству старших офицеров очень похоже на серьезную государственную инспекцию, посланную лично Путиным.

Для перерезания американского кабеля связи, проходящего где-то по дну Баренцова моря, такие чины не нужны. Тут хватило бы двух техников.

...Хотя есть и еще более конспирологическая версия.

Ни в какое Баренцево море капитаны не погружались. И сгорели не на подводной лодке.

А просто старые друзья и коллеги собрались где-то порыбачить в тайном министерском заповеднике. А может быть – обмывали там звездочку одного из двух сгоревших героев России. Перепились вусмерть, после чего отправились в баньку (помните "Особенности национальной охоты"?). И угорели там все скопом.

В таком случае многое становится понятным.

Высокий представительский уровень угоревших, например. Старших матросов и боцманов париться с капитанами не приглашают.

Люди, как видим, это были все известные, потому скрыть трагедию не удалось.

Но не предавать же огласке позорную правду?! Вот и превратила официальная кремлевская пропаганда пьянчуг в героев. Небось, еще по звезде получат посмертно.

И вроде бы почти все правда: да, были на секретном объекте, да плавали, да сгорели – обмана совсем чуть-чуть...

Но как важно для воспитания подрастающей российской молодежи!

Евгений Якунов

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