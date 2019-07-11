«Мост» на одном берегу: Про «надо» или «не надо» поговорить…

«Мост» на одном берегу: Про «надо» или «не надо» поговорить…

Игорь Чубайс Игорь Чубайс
Укринформ
    А требование – немедленно прекратить войну – не прозвучит ни от кого из «мостовиков»?

    С ленты новостей – Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля. («Мост» на одном берегу  – это оригинально, это впервые!)

     Комментарии. В 60-ые и до 1975 года я жил в Санкт-Петербурге (тогда, временно, – в Ленинграде). Неоднократно бывал на Пискаревском мемориале. Помню рассказ экскурсовода, как в конце 50-ых на кладбище впервые приехала делегация из ГДР. Ни один работник не соглашался с ними встречаться…  В конце концов, одну уговорили… По ходу экскурсии рыдали все! 

     А что намечено на «телемост – клуб друзей» 12 июля? Беседа о «едином народе» и о том, что уже пора восстановить отношения?

     «Клуб друзей» обсудит убийство 14 тысяч граждан Украины? А сколько наших (россиян – ред.) бессмысленно полегло – скажут?

      А требование – немедленно прекратить войну – не прозвучит ни от правильно подобранных украинских «гостей», ни от столь же правильно подобранных российских участников?

      Про военнопленных, про пребывающих в заключении – тоже не стоит  «излишне сгущать краски и спекулировать на трудностях»?

      Ну, хотя бы, про насилие над русским языком – почему «в США», «в Польше», «в России», даже «в самопровозглашенной ДНР», но «на Украине»? Об этом поговорят?

     Не туда едете, товарищи!

Игорь Чубайс, Москва

(На фото - мост из макаронов)

* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства

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