Евротеррор с российским колоритом: show must go on

Что, в случае бездействия и отсутствия должной реакции, может получить Европа в подарок от России?

Вот интересно, сколько времени и доказательств надо европейцам для перехода из состояния «отрицание» хотя бы в состояние «принятие» если речь идет о вопросе организации Россией агентурной сети, которая в состоянии не только влиять на процессы, происходящие в европейских странах, а в случае необходимости – в состоянии устроить некое подобие Армагеддона?

ПОЛЕЗНЫЕ ИТАЛЬЯНЦЫ КРЕМЛЯ

Пока же, по версии любителя футболочек с светлым ликом предводителя «Лошариков» В.Путина итальянского вице-премьера, главы МВД Маттео Сальвини – во всех бедах старушки Европы виноваты украинские неонацисты. "Спецслужбы рассказали об украинской группировке, которая готовила покушение на мою жизнь", — прокомментировал свои больные фантазии Сальвини.

Подчиненные главы МВД подтвердили состояние горячечного бреда у своего шефа и опровергли информацию о том, что некая «украинская группа» угрожала его жизни. Об этом написало издание La Stampa, дав еще некоторые интересные подробности. Так «спецслужбами», давшими «гудок» о подготовке покушения, оказался бывший секретный агент КГБ, а расследование истерики Сальвини привело к обнаружению в Турине на севере Италии тайника оружия, в котором была даже ракета класса "воздух-воздух". О тайнике – немного ниже. А вот информация о сотрудничестве целого вице-премьера, главы правоохранительного органа, с КГБ по уму должна стать интересной для итальянских органов безопасности. Бывших, как мы знаем, в КГБ не бывает.

В общем, классика российской информационной провокации, благодаря чему тема украинских неонацистов-киллеров с ракетой «воздух-воздух» полетела по эфирам под радостное улюлюканье российских спецслужб и пропаганды. В принципе, ничего нового. Европейские ценности, все дела.

Так, с легкой подачи кремлевских друзей Сальвини и его самого, Италия превратилась в плацдарм по дискредитации Украины: сначала в одной из самых пророссийских итальянской провинции Ломбардия осудили украинского военнослужащего В.Маркива на срок, больший чем просил прокурор, а потом вообще ракету класса «воздух-воздух» нашли.

Почему? «Пазл» очень легко складывается. Приложим небольшие усилия – и попробуем европейским спецслужбам немного помочь.

ИТАЛИЯ ПРОТИВ МАРКИВА

Решение, оглашенное председателем павийского суда присяжных по «делу Маркива», 24 года заключения – это больше, чем просили итальянские прокуроры, которые также были удивлены приговором. Не будем разбираться в тонкостях необъективного следствия, надеемся, оно будет пересмотрено апелляционным судом, однако есть некоторые вопросы.

Убитый Андреа Роккелли находился на линии столкновения без аккредитации, т.е. незаконно и в сопровождении российского правозащитника Андрея Миронова, который имеет совершенно шикарный факт в биографии: в 1986 году был осуждён по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде» (ст.70 УК РСФСР) на 4 года лишения свободы и 3 года ссылки, но уже в феврале 1987 года был освобождён в порядке помилования. Много ли правозащитников, осужденных в 1986 году по «антисоветской статье», вышли на свободу в начале 1987 года? Не будем никого обвинять, только ситуация и с Рокелли, и с Мироновым не выглядит удивительно, если посмотреть на нее через призму механизмов работы российских спецслужб.

А вот почему был вынесен именно такой приговор – еще более интересно и, кстати, несет прямую угрозу национальной безопасности Италии. Не будем о коррупции, а вот то, что пропагандисты РФ настолько плотно оккупировали в своем сегменте европейский медийный рынок, что уже в состоянии влиять на мнение присяжных – факт. Они, возможно, вполне искренне считали навязанное извне мнение про карателей, распятых мальчиков – в общем, весь тот полный «букет» российского информационного дерьма, которое в огромных количествах ежедневно появляется в информационном пространстве реальной картиной мира.

А ведь такое происходит не впервые – с помощью партии «Новая сила» и созданных ею информационных поводов россияне уже раскручивали тему «миграционной волны».

«НОВАЯ СИЛА» РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

Партия, являющаяся итальянской составной частью купленного на корню Кремлем ультраправого профашистского европейского движения, куда, кроме нее входит британская BNP, «Испанская альтернатива», французский Национальный фронт, Фламандский интерес, Йоббик, Атака, Фаланга – всех и не перечислишь. Основная их задача – то «Крымнаш» прокричать, то Путина похвалить, но… только в этом месяце дважды, практически случайно вскрылась их готовность к чему-то более значимому.

Сначала в Брюсселе нашли склад взрывчатки и оружия с российскими «корнями», а теперь – в ходе рейда по ультраправым организациям в Турине у представителей «Новой силы» нашли автоматы, легкое вооружение, а также одну ракету класса «воздух-воздух». Причем, совершенно не удивляет, что у лиц, хранивших эти склады, имеется опыт боевых действий на стороне террористической организации «ДНР».

К французской ракете сразу же был по «непонятным» причинам «приплетен» Катар, что меня совершенно не удивляет. Катар сейчас для России враг – кроме конкуренции на газовом рынке еще сильно мешает россиянам в Ливии. В таком контексте и с учетом того, что именно такие Matra стояли на вооружении и использовались в свое время иракскими ВВС, а подконтрольный спецслужбам РФ канал поставки оружия в Европу через Сирию и Сербию работает с полной нагрузкой, «российский след» в этих событиях более чем вероятен.

А зачем же «Новой силе» ракета? Тут возможны два варианта – от простой продажи для финансирования деятельности до террористических целей. Во-первых, её можно просто взорвать в людном месте, во-вторых нельзя исключать возможность попыток использования таких ракет с наземной пусковой установки.

Расследование Вellingcat показало, что в «ДНР» серийно производится наземные ракетные установки по типу сирийских для запуска ракет типа «град». Да, «воздух-воздух» – это немного не то, но долго ли какому-нибудь талантливому российскому инженеру придумать портативный комплекс наведения на воздушную цель? Высота поражения Matra, кстати, до 24 км – большой привет безопасности полетов. Помните, где и на чьей стороне воевала «Новая сила»?

Так что же в случае бездействия и отсутствия должной реакции может получить Европа? «Управляемый хаос» по российскому сценарию, суды, с присяжными, мыслящими по схемам пропаганды РФ, повторение левацкого терроризма и Brigate Rosse, управляемые спецслужбами России потоки мигрантов, наркотрафик, оживление деятельности «русской мафии».

В то же время, на другой чаше весов для Европы – торговля с Россией и хорошая прибыль. И в свете последних «услуг» стран ЕС Кремлю уже не понять – сдача на милость победителю уже произошла или еще придет время «изгнать торговцев из Храма»?

Юрий Карин

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