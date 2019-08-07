Выражаем всестороннюю поддержку тем, кто помогает Украине бороться с российской агрессией

В данном случае, репутационная атака направлена на эстонцев, которые имели смелость поддержать Украину в борьбе за независимость

Вчера хозяйственный суд Киева удовлетворил иск организации националистического толка "С14" против hromadske.ua из-за публикации, в которой редакция прямо назвала С14 "нео-нацистами".

Означает ли это, что в Украине "нет проблем" с идеологией Гитлера? Не правда! В Украине, как и во всех странах Европейского Союза и в США существуют люди, которые разделяют человеконенавистнические и отвратительные взгляды на мир, с которыми необходимо бороться. И, благодаря журналистам, во многом это удается.

Так, например, в украинском парламенте на сегодня нет ультра-правых сил, как в Германии, Австрии, Франции и других странах ЕС.

В Украине не было и нет открытой Нацистской партии, как в США.

А у украинского президента никогда не было официального советника, который говорит о себе "white supremacist", как у господина Трампа.

В Киеве прошел чудесный и спокойный ЛГБТ-прайд. А вот посмотрите, для примера, как прошел прайд в стране Европейского Союза:



И тем не менее, ряд международных журналистов считают тему "нео-нацизма в Украине" приоритетной для себя. Конечно же, большинство из этих журналистов работают или работали с московскими изданиями, в московских офисах или в российских медиа. Но, есть и другие...

Как, например, Алексей Кузьменко, который живет в Вашингтоне и пишет для Bellingcat. За последние два года он написал около 8-ми материалов, посвященных исключительно украинским ультра-правым организациям. В первую очередь "Азову".

Я говорил с представителями Национальной гвардии Украины о том, что официальное подразделение МВД можно было бы и переименовать. Но, этого не позволит сделать память о людях, которые в 2014-м году умирали за этот символ (Азовское море и его побережье) и за этот флаг. И тем не менее, сомнительные фотографии с "зигами" в соцсетях продолжают наносить Украине репутационный ущерб, подыгрывая российской пропаганде.

1 августа этого года, упомянутый Кузьменко написал очередной материал, в котором обвинил в пособничестве "украинским фошиздам" уже наших друзей и партнеров из Эстонии – ICDS-International Centre for Defence and Security – Grigori Senkiv

Такое случается не впервые.

В прошлом году, после публикации статьи Юрася Карманова в Associated Press (AP) о том, что украинских детей "готовят в лагерях смерти", представители московского и европейского офисов издания приехали на встречу к министру молодежи и спорта, на которой присутствовал и я.

После нашей беседы они опубликовали опровержение первоначальных формулировок журналиста.

Вслед за этим, правда, обнаружилось, что Юрась не гнушается подзаработать заказными публикациями на выборах.

В свете попыток российских спецслужб повлиять на имидж Украины и убедить всех, что здесь одни фашисты, мы с коллегами из Петр и Мазепа сделали ряд публикаций, в которых попытались детально описать информационные атаки против Украины:

- «Фашисты». Часть 1. Как Кремль из украинцев «антисемитов» лепил

- «Фашисты». Часть 2. Экстремисты, кругом экстремисты

- «Фашисты». Часть 3. Байки про «хунту»

Кроме того, соответствующий раздел с развенчиванием мифов об "украинских фошиздах" есть в изданной нами "Белой книге специальных информационных операций против Украины".

Наши эстонские коллеги и друзья, которые провели неимоверное количество чудесных и плодотворных проектов для поддержания борьбы за независимость Украины, просто попали, что называется, "под замес".

Евгений Карась действительно был на мероприятии, где я, в том числе, читал лекцию для слушателей проекта, который поддержали ICDS-International Centre for Defence and Security. Означает ли это, что я также поддерживаю "нео-нацистов"? Означает ли это, что лево-либеральная идеология позволяет вешать ярлыки на кого угодно без заключения суда? Означает ли это, что я разделяю взгляды Карася и С14?

Я неоднократно заявлял и продолжу говорить о том, что системный характер обвинений в адрес Украины в "приверженности фашизму" говорит о его спланированном характере. Мне не важно, используют ли журналистов "втемную", за деньги или они сами "обманываться рады"... Это вредит всем!

В данном случае, репутационная атака направлена на эстонцев, которые имели смелость поддержать Украину в борьбе за независимость. Теперь, из-за продавливания предвзятых интерпретаций, вся деятельность наших эстонских друзей находится под угрозой. С подачи Bellingcat в информационное судилище включились и пропагандистские СМИ России.

Как многолетний партнер и, надеюсь, друг Григория Сенькива и всех его коллег, я прошу вас вместе со мной выразить всестороннюю поддержку тем, кто помогает Украине бороться с российской агрессией.

Дмитрий Золотухин

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