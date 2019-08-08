Героизм в России – это уже просто выйти на улицу – и молчать

Сколько людей погибли в лагерях смерти только за то, что просто молчали, когда все остальные кричали "Хайль!"

Я не настолько россиянин, как Аркадий Бабченко, чтобы злорадствовать над москвичами, вышедшими на мирные протесты против путинской власти.

Но и не настолько романтик, как российский же философ Игорь Чубайс, увидевший в этих акциях какое-то новое революционное качество.

Я не верю в быстрое падение режима Путина. Не верю и в отдаленные перспективы сокрушения этого режима.

Потому что путин – это не имя, а цивилизационный путь. Вечный путь России, который лишь изредка колеблется в завихрениях разных там "оттепелей", "перестроек", попыток связать себя с Европой.

Бессмысленно призывать российских либералов к насильственному свержению кремлевской диктатуры. Они на это никогда не пойдут.

По двум причинам. Первая – это вечное мировоззренческое патриархально-православное непротивление злу. Второе – страх распада России как государства, чего не желает ни один российский либерал.

Все насильственные, вооруженные бунты в России всегда имели целью смыть кровью тонкий налет культурности и интеллекта, который привносила в сознание россиянина европейская цивилизация.

Любое вооруженное восстание в этом, по словам Шпенглера, странном государственном образовании – станет торжеством диких бородатых гоблинов из российской глубинки – вроде тех казаков, условных "бурятов" и кадыровцев, которые наводнили оккупированный Донбасс в 2014 году.

У каждого народа свой путь. У украинцев – это ответ насилием на насилие власти. У россиян – ненасильственный протест. И нет смысла упрекать их в трусости. Не виним же мы крымских татар в том, что они не взялись за оружие, когда росоккупанты входили в Крым.

А не виним потому, что – как объяснял Джемилев – ненасильственное сопротивление – единственный метод борьбы крымскотатарской нации, возможный для ее выживания. И они от него не отступят.

Просвещенные россияне, очевидно, тоже верят в этот путь. И, может, у них просто нет другого.

Майдан в Киеве победил не только потому, что его защитники готовы были умереть за свободу. Но и потому, что режим Януковича оказался слаб, а он сам – труслив.

В Москве режим крепок. И, возможно, не проблема вывести на улицы миллион. Проблема в том, что весь этот миллион будет посажен в кутузки (в лучшем случае) или расстрелян.

На площадь Тяньаньмень в свое время именно миллион и вышел. И что? Танки это не остановило. И до сих пор в Китае (и в России тоже, кстати) это выступление студентов, которое подавили, убив до 5 тысяч человек, называется попыткой контрреволюционного переворота, таким себе "Антимайданом", направленным против реформ Ден Сяопина.

Нам с высоты многих десятилетий не видно, как сопротивлялись немцы приходу Гитлера и установлению фашистского режима. А они сопротивлялись. Прочитайте об этом в книгах Бруно Беттельгейма. Сколько людей погибли в лагерях смерти только за то, что просто молчали, когда все остальные кричали "Хайль!" И имена тысяч людей, решавшихся на этот молчаливый протест, растворились в небытие времени. Но это был героизм...

В России сегодня к тому идет. Героизм – это уже просто выйти на улицу и – молчать. Просто выставить пикет против городской свалки или застройки сквера – детские как для нас акции, которые Игорь Чубайс считает "началом революции".

Все это выглядит грустно: остатки российской интеллигенции цепляются за остатки национальной гордости.

И это достойно сочувствия.

Но они ждут нашей поддержки и понимания, о чем пишет Чубайс. И мы, я думаю, не должны оставаться равнодушными.

Евгений Якунов

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