Почему РФ – это новое издание СССР

Почему РФ – это новое издание СССР

Игорь Чубайс Игорь Чубайс
Укринформ
Новочекистская власть не может предложить России никакой идеи будущего

За окнами август, значит приближается новая годовщина провала ГКЧПистов, правивших три дня, но успевших взбудоражить страну и получить от нее вечное проклятье, погубивших трех защитников Белого дома и заказавших на псковских заводах несколько тысяч наручников…

В чем суть режима, чью, как тогда казалось, агонию назвали «четырьмя невыговариваемыми согласными подряд», почему против всемогущих комитетских танков и БТРов вышли и победили тысячи безоружных защитников Белого дома? Попробую напомнить об этом коротко…

ГКЧП. Танки на улицах Москвы
ГКЧП. Танки на улицах Москвы

Ненависть №1 — власть над народом. Суть построенной большевиками квазисистемы выражали ими же выдуманные и растиражированные лозунги – «партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», «где партия — там успех…», «партия – наш рулевой» и десятки им подобных… В ходу были шуточные и нешуточные пропагандистские мемы – «как учит коммунистическая партия, металл при нагревании расширяется» или, иначе, — «течет вода Кубань-реки куда велят большевики» и т.д.

В переводе на квазиюридический язык все это сводилось к 6 статье Конституции СССР – «партия является руководящей и направляющей силой советского общества».

 - Руководящей? С какого перепугу, чего это вдруг, спросит молодой читатель?

 - Не спеши, это только начало… Поскольку партия скромно объявляла себя еще и «авангардом всего советского народа», а самой партией руководил ее «боевой штаб» – ЦК, во главе которого пребывали «ленинское политбюро» и выдающийся марксист-ленинец – генеральный секретарь, все это означало: советский народ обязан выполнять волю одного, зачастую – престарелого, интеллектуально крайне ограниченного и плохо образованного человека. …Не удивительно, что демонстранты, проходившие в дни путча мимо столичного роддома им. Грауэрмана, дружно скандировали «бабы, не рожайте коммунистов!»…

Мы завидовали тому, что в нормальных, демократических странах власть выполняет волю народ и ненавидели то, что у нас, наоборот, народу приходилось выполнять волю власти! Такая система, главные составляющие которой – геббельсовская пропаганда, хроническое экономическое отставание, репрессии и преследования несогласных, плюс глубинный милитаризм, прикрываемый криками о «борьбе за мир» (причем – весь) – такая система больше работать не могла!

Победивший путчистов народ своей высшей ценностью объявил СВОБОДУ. Однако, вскоре выяснилось, что возглавивший протест и страну Б.Ельцин — политик слабый, безинициативный, не способный на выстраданные Россией радикальные преобразования. В результате после 10 лет «бега на месте» в Кремль пришли ново-старые люди, которые постепенно вернули страну в прежнее, называемое теперь постсоветским состояние.

И хотя, в отличие от старобольшевицкой, новочекистская власть не может предложить России никакой идеи будущего, никакого мифа и неоидеологии про коммунизм, она смогла вновь «закрутить гайки». 6 статья переименована теперь в «вертикаль» или, по-другому, — «нет Путина – нет России».

Едва наметившееся 20 лет назад разделение властей, либерализация выборов, отмена цензуры и демократизация теперь вновь возможны исключительно как «имитация». Как говорил изобретатель «управляемой демократии» генерал Сухарто, у нас можно все, если я этого захочу. Ну а реакция властей на московские шествия 27 июля и 3 августа показала, что процесс возврата в совок почти завершен.

Ненависть №2 — когда первых объявляют последними. Утверждения совершенно чуждой досоветской России ленино-сталинщины требовало не только создание культа личности первого лица. Недостаточным, но обязательным, была также полная фальсификация образа самой исторической России. Иван Бунин еще в 1919 году предвидел — «наши дети, внуки не будут в состоянии представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили… — ВСЮ ЭТУ МОЩЬ, СЛОЖНОСТЬ, БОГАТСТВО, СЧАСТЬЕ…»

Другие обязательные составляющие чекистско-большевицкой системы — объявление внешнего мира глубоко враждебным и навешивание на самых достойных и уважаемых в обществе людей, как и на менее известных, но живущих по законам морали и по российским, а не советским правилам — клеймящих ярлыков. Вместе с октябрьским путчем у нас появились «контрреволюционеры», «антисоветчики», «троцкисты», «бухаринцы»…, позднее – «носители пережитков прошлого», «стиляги», те, кто «извращал марксистско-ленинскую теорию», «диссиденты», «неформалы» и т.п. Как писал А. Солженицын, «врагом народа стал и, добавлю, оставался, сам народ!» Непрерывное идеологическое насилие ломало и дезориентировало сознание части общества и усиливало внутренний протест и отчуждение от власти другой его части… Однако, в критические дни 1991 года Россия была едина, победный митинг на площади Свободы (у Белого дома) 23 августа собрал 2 миллиона человек! 

Вернулись ли опять отвергнутые и клеймящие ярлыки? Что мы сегодня слышим про соседей? Верно, что гейропа и америкосы – это сплошные русофобы. Украина (бандеровцы!) и демократическая Грузия (подходящее клеймо пока не найдено!) – наши злейшие враги.

Ну а внутри страны — самые честные и порядочные соотечественники, граждански активные (а вовсе не обворовавшие страну коррупционеры) — сплошь и рядом попадают под суд… «Троцкисты» и «антисоветчики» теперь переименованы в «экстремистов всех мастей» и в «иностранных агентов»… А после мирного шествия 27 июля опять появился абсурдный пропагандистский бренд про «массовые беспорядки». Но если протест массовый, значит власть не представляет народ, а ему противостоит. Спустя столетие, большевицкий массовый террор вернулся в виде массовых беспорядков…

Ненависть №3 — отрицание права. Хотите еще пример возвращения «из сегодня во вчера»? Пожалуйста… В тоталитарном государстве власть обязательно создает квазиправовой механизм, позволяющий любого недовольного привлечь к уголовной ответственности. В Советском Союзе это называлось «58 статья УК». Законодательство было устроено так, что любой человек, высказывающий какое-то несогласие, мог быть привлечен по статье «антисоветская агитация и пропаганда» — по 58-ой статье.

Гражданский и политический протест времен Перестройки, стоявший на плечах всего русского Сопротивления, возникшего вслед за Октябрьским переворотом, привел (как оказалось, к временному) запрету компартии, к отмене 6-й статьи Конституции, к отмене самой советской конституции ну и, разумеется, к отмене 58-ой статьи УК. 

…Прошли годы, тоталитаризм сменил столь ему родной и более удобный для власти авторитаризм. Власть опять контролирует и направляет в нужное ей русло как общественную мысль, так и экономическую активность. А это значит, что ей опять нужна надежная, универсальная статья УК. 

К чему я веду? Куда как просто подкинуть любому «уклонисту» пару пакетиков с белым порошком… Это называется «статья 228», по которой «сидит» 130 тысяч человек, каждый четвертый российский зек. (В начале ХХ века население России было больше нынешнего, но в тюрьмах и в ссылке находилось 70 тысяч человек, почти в 10 раз меньше, чем сейчас).

Хотите новые аналогии или сделаем выводы? Хватит? Мне тоже кажется – достаточно. Нынешняя РФ – это просто новый извод т.н. СССР. Мы довольны, что вытащили из захлопывающейся камеры Ивана Голунова.

Но сегодня участники гражданского протеста пошли гораздо дальше. Мы понимаем, что менять надо систему, а не отдельную статью УК. «Закон сохранения абсурда», «закон остановленного времени», если нам дорого будущее страны, необходимо преодолеть. Это значит, что мирными, законными средствами мы должны не допустить нового превращения России в тюремную камеру. Время «железного занавеса» не вернуть! 

Выдержать и очиститься от беспредела чекизма, продолжить обновленный российский маршрут, использовать опыт демократического Запада и наших соседей – Балтии, Украины, Грузии!

Игорь Чубайс
ЭМ

* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства

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