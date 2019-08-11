Почему РФ – это новое издание СССР

Новочекистская власть не может предложить России никакой идеи будущего

За окнами август, значит приближается новая годовщина провала ГКЧПистов, правивших три дня, но успевших взбудоражить страну и получить от нее вечное проклятье, погубивших трех защитников Белого дома и заказавших на псковских заводах несколько тысяч наручников…

В чем суть режима, чью, как тогда казалось, агонию назвали «четырьмя невыговариваемыми согласными подряд», почему против всемогущих комитетских танков и БТРов вышли и победили тысячи безоружных защитников Белого дома? Попробую напомнить об этом коротко…

ГКЧП. Танки на улицах Москвы

Ненависть №1 — власть над народом. Суть построенной большевиками квазисистемы выражали ими же выдуманные и растиражированные лозунги – «партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», «где партия — там успех…», «партия – наш рулевой» и десятки им подобных… В ходу были шуточные и нешуточные пропагандистские мемы – «как учит коммунистическая партия, металл при нагревании расширяется» или, иначе, — «течет вода Кубань-реки куда велят большевики» и т.д.

В переводе на квазиюридический язык все это сводилось к 6 статье Конституции СССР – «партия является руководящей и направляющей силой советского общества».

- Руководящей? С какого перепугу, чего это вдруг, спросит молодой читатель?

- Не спеши, это только начало… Поскольку партия скромно объявляла себя еще и «авангардом всего советского народа», а самой партией руководил ее «боевой штаб» – ЦК, во главе которого пребывали «ленинское политбюро» и выдающийся марксист-ленинец – генеральный секретарь, все это означало: советский народ обязан выполнять волю одного, зачастую – престарелого, интеллектуально крайне ограниченного и плохо образованного человека. …Не удивительно, что демонстранты, проходившие в дни путча мимо столичного роддома им. Грауэрмана, дружно скандировали «бабы, не рожайте коммунистов!»…

Мы завидовали тому, что в нормальных, демократических странах власть выполняет волю народ и ненавидели то, что у нас, наоборот, народу приходилось выполнять волю власти! Такая система, главные составляющие которой – геббельсовская пропаганда, хроническое экономическое отставание, репрессии и преследования несогласных, плюс глубинный милитаризм, прикрываемый криками о «борьбе за мир» (причем – весь) – такая система больше работать не могла!

Победивший путчистов народ своей высшей ценностью объявил СВОБОДУ. Однако, вскоре выяснилось, что возглавивший протест и страну Б.Ельцин — политик слабый, безинициативный, не способный на выстраданные Россией радикальные преобразования. В результате после 10 лет «бега на месте» в Кремль пришли ново-старые люди, которые постепенно вернули страну в прежнее, называемое теперь постсоветским состояние.

И хотя, в отличие от старобольшевицкой, новочекистская власть не может предложить России никакой идеи будущего, никакого мифа и неоидеологии про коммунизм, она смогла вновь «закрутить гайки». 6 статья переименована теперь в «вертикаль» или, по-другому, — «нет Путина – нет России».

Едва наметившееся 20 лет назад разделение властей, либерализация выборов, отмена цензуры и демократизация теперь вновь возможны исключительно как «имитация». Как говорил изобретатель «управляемой демократии» генерал Сухарто, у нас можно все, если я этого захочу. Ну а реакция властей на московские шествия 27 июля и 3 августа показала, что процесс возврата в совок почти завершен.

Ненависть №2 — когда первых объявляют последними. Утверждения совершенно чуждой досоветской России ленино-сталинщины требовало не только создание культа личности первого лица. Недостаточным, но обязательным, была также полная фальсификация образа самой исторической России. Иван Бунин еще в 1919 году предвидел — «наши дети, внуки не будут в состоянии представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили… — ВСЮ ЭТУ МОЩЬ, СЛОЖНОСТЬ, БОГАТСТВО, СЧАСТЬЕ…»

Другие обязательные составляющие чекистско-большевицкой системы — объявление внешнего мира глубоко враждебным и навешивание на самых достойных и уважаемых в обществе людей, как и на менее известных, но живущих по законам морали и по российским, а не советским правилам — клеймящих ярлыков. Вместе с октябрьским путчем у нас появились «контрреволюционеры», «антисоветчики», «троцкисты», «бухаринцы»…, позднее – «носители пережитков прошлого», «стиляги», те, кто «извращал марксистско-ленинскую теорию», «диссиденты», «неформалы» и т.п. Как писал А. Солженицын, «врагом народа стал и, добавлю, оставался, сам народ!» Непрерывное идеологическое насилие ломало и дезориентировало сознание части общества и усиливало внутренний протест и отчуждение от власти другой его части… Однако, в критические дни 1991 года Россия была едина, победный митинг на площади Свободы (у Белого дома) 23 августа собрал 2 миллиона человек!

Вернулись ли опять отвергнутые и клеймящие ярлыки? Что мы сегодня слышим про соседей? Верно, что гейропа и америкосы – это сплошные русофобы. Украина (бандеровцы!) и демократическая Грузия (подходящее клеймо пока не найдено!) – наши злейшие враги.

Ну а внутри страны — самые честные и порядочные соотечественники, граждански активные (а вовсе не обворовавшие страну коррупционеры) — сплошь и рядом попадают под суд… «Троцкисты» и «антисоветчики» теперь переименованы в «экстремистов всех мастей» и в «иностранных агентов»… А после мирного шествия 27 июля опять появился абсурдный пропагандистский бренд про «массовые беспорядки». Но если протест массовый, значит власть не представляет народ, а ему противостоит. Спустя столетие, большевицкий массовый террор вернулся в виде массовых беспорядков…

Ненависть №3 — отрицание права. Хотите еще пример возвращения «из сегодня во вчера»? Пожалуйста… В тоталитарном государстве власть обязательно создает квазиправовой механизм, позволяющий любого недовольного привлечь к уголовной ответственности. В Советском Союзе это называлось «58 статья УК». Законодательство было устроено так, что любой человек, высказывающий какое-то несогласие, мог быть привлечен по статье «антисоветская агитация и пропаганда» — по 58-ой статье.

Гражданский и политический протест времен Перестройки, стоявший на плечах всего русского Сопротивления, возникшего вслед за Октябрьским переворотом, привел (как оказалось, к временному) запрету компартии, к отмене 6-й статьи Конституции, к отмене самой советской конституции ну и, разумеется, к отмене 58-ой статьи УК.

…Прошли годы, тоталитаризм сменил столь ему родной и более удобный для власти авторитаризм. Власть опять контролирует и направляет в нужное ей русло как общественную мысль, так и экономическую активность. А это значит, что ей опять нужна надежная, универсальная статья УК.

К чему я веду? Куда как просто подкинуть любому «уклонисту» пару пакетиков с белым порошком… Это называется «статья 228», по которой «сидит» 130 тысяч человек, каждый четвертый российский зек. (В начале ХХ века население России было больше нынешнего, но в тюрьмах и в ссылке находилось 70 тысяч человек, почти в 10 раз меньше, чем сейчас).

Хотите новые аналогии или сделаем выводы? Хватит? Мне тоже кажется – достаточно. Нынешняя РФ – это просто новый извод т.н. СССР. Мы довольны, что вытащили из захлопывающейся камеры Ивана Голунова.

Но сегодня участники гражданского протеста пошли гораздо дальше. Мы понимаем, что менять надо систему, а не отдельную статью УК. «Закон сохранения абсурда», «закон остановленного времени», если нам дорого будущее страны, необходимо преодолеть. Это значит, что мирными, законными средствами мы должны не допустить нового превращения России в тюремную камеру. Время «железного занавеса» не вернуть!

Выдержать и очиститься от беспредела чекизма, продолжить обновленный российский маршрут, использовать опыт демократического Запада и наших соседей – Балтии, Украины, Грузии!

Игорь Чубайс

ЭМ