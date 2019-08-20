Хлеб и жена Нетаньяху

...когда я прочитал заголовок новости: "Жена Нетаньяху выбросила хлеб, преподнесенный украинцами", я ахнул.

Перед глазами предстала картина: хамовитая тетка, которой от всей души вручили коровай, после церемонии встречи где-то по дороге к бабьему Яру выбросила его вместе с рушником в урну... Просто ужасно!

Смотрю видео. И все оказывается не так страшно. Израильский премьер по всем правилам отломил, макнул в соль и вкусил. А другой, крошечный кусочек дал жене.

И она не "выбросила хлеб", а раскрошила этот кусочек на ветру. Библейским слогом можно сказать: отдала земле взращенное на ней.

Вот это "раскрошила кусочек" на одном из телеканалов и прозвучало. А на других -"выбросила хлеб". Есть разница?

Это просто наш брат журналист решил понагнетать.

Но почему не съела? -спросит меня гневный защитник традиций.

Отвечу вопросом на вопрос: А хлеб был кошерный?

Я не еврей. мне трудно сказать, что позволено евреям в связи с их верованиями, что нет. Но у каждого народа есть свои ритуалы. свои религиозные правила и свои запреты. Что мы знаем о них, осуждая других?

Нетаньяху возможно и нарушил какие-то еврейские правила ради дани уважения нашим традициям. Но жена его не обязана была.

Я помню. как встречали хлебом-солью многих высоких гостей страны. Далеко не все из них соблюдали священную для нас традицию.Кто-то целовал хлеб, кто-то кланялся ему. третьи просто принимали его в руки и передавали свите. В ряде случаев - протокол не предусматривал встречи с хлебом-солью.

Так зачем из всего делать трагедию? Или таки надо?

В конце-концов во время церемонии в Бабьем Яру Зеленский по иудейским правилам должен был надеть кипу. Тем более что еврей. А он стоял с непокрытой головой. Международный скандал?

Евгений Якунов