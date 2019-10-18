Услышал десятки историй о работе волонтеров диаспоры. Спасибо всем, кто поддерживает Украину

Франкфурт. Вчера прилетел на местную книжную ярмарку, самую крупную из тех, что проходят в Германии, и совсем неожиданно провел прекрасный вечер в обществе хороших людей.

Украинцы, уехавшие сюда уже очень давно в разные годы и не знавшие друг друга до событий 2014 года. Война объединила наших людей не только внутри Украины, но и за ее пределами. Пять лет эти ребята проводили акции против российской агрессии и в поддержку украинских политзаключенных, а главное – собирали средства, покупали все необходимое и отправляли нашим на фронт, где не хватало всего, особенно в первые годы войны.

Вчера я услышал десятки в основном веселых историй об этой работе, потому что не обязательно рассказывать о ней с пафосом и надрывом. Про форму XXXXXL вкупе с ботинками 54 размера, в которую помещалось сразу две девушки-волонтера. Про немца, после разговора за чашкой кофе, проникшегося Украиной, одевшего бойцов и неожиданно получившего фидбек в виде фотографий с передовой от парней с автоматами и табличкой с его именем в руках.

Про другого местного дедушку, организовывающего вывоз на излечение детей, которым не смогла помочь медицина в Украине и которых поднимали тут на ноги.

Про то, как одна барышня потеряла в просьбе «Сосиски из Германии» первый слог и уже делала заказы в секс-шопе, чтобы удовлетворить столь необычную просьбу солдата, а из магазина ей отвечали, что мол искусственные у них есть, но в банках и тем более с капустой – они их не держат…

Об этом можно рассказывать много и долго, потому что делались эти полезные дела много и долго. Спасибо всем тем, кто ими занимался и продолжает заниматься. А еще ребята, которые не стесняются просить денег у незнакомых людей на поддержку военных, стесняются попросить сделать фото со мной. И за это им тоже спасибо.

На украинском стенде франкфуртской книжной ярмарки. Фото с Жаданом

Олег Сенцов

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