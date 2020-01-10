Гибридные войны охватывают весь мир
Споры на этот счет разгорелись не на шутку. Ястребы требуют срочно заклеймить позорную иранскую диктатуру, находят российский след (а не управляли ли зенитным комплексом ихтамнеты?), и даже (как Карл Волох) разоблачают иранскую агентуру в нашем посольстве. Голуби (относительные) обвиняют во всем Трампа, который ради предвыборного пиара заварил кашу с убийством Сулеймани, и с этого все началось.
Что вам сказать, друзья? Мне кажется – все эти версии справедливы. Были тут и умысел, и ошибка одновременно.
Умысел – в том, что ракеты (если эта версия справедлива) сами не полетели, кто-то нажал на ту самую сакраментальную кнопку. Ошибка – в том, что иранцы никак не могли хотеть сбить самолет с иранцами на борту.
Вся проблема – в том, что мир до сих пор не понял: время локальных конфликтов закончилось. Слишком много стран сегодня имеют в своем распоряжении оружие, которым не всегда способны управлять. Зенитные системы новейшего поколения, условно говоря, сами знают, когда им включаться, сами ищут и идентифицируют цель и сами ее уничтожают. Аборигенам остается только верить в их совершенство. Страхи Карела Чапека, Айзека Азимова и Станислава Лема, к сожалению, оправдываются.
И самое страшное – от этого оружия уже не спастись, никому и нигде.
Жители малайзийского лайнера, погибшие в небе над Донбассом, не знали и, наверняка, знать не хотели – кто и зачем стреляет друг в друга где-то внизу. Для самих себя они жили в мирное время и мирными заботами. Но смерть настигла их на недосягаемой, казалось бы, высоте.
Обмен ударами между Ираном и США, да еще на территории Ирака – тоже казался разборками исключительно между двумя странами.
Но современная война – такая штука, что в ней невинных гражданских зачастую гибнет больше, чем профессиональных солдат. И нередко не от умысла врагов, а от элементарных ошибок своих.
Поднимите историю Второй мировой войны – и вы увидите, как часто сбивались собственные самолеты и топились собственные подлодки, как много людей расставались с жизнью от "дружественного огня" собственной артиллерии.
Разве в нашей украинско-российской войне не страдает гражданское население? Разве наши солдаты не подрываются на собственных минах и не расстреливают своих, приняв их за врага?
Гибридная война идет не только у нас, она охватывает всю планету. И чем мощнее вооружение противостоящих в ней сил, тем большая опасность нависает над теми, кто думает, что живет в мире.
Наверное, каждый, кто рискует лететь в страну, участвующую в конфликте, или над ней, или плыть в ее водах, или колесить по ее автострадам – должен знать: он ничем не защищен. И будущее в это плане нам ничего хорошего не обещает.
А роль государства – всегда об этом предупреждать своих сограждан. Это правда.
Євгений Якунов
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