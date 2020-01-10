Гибридные войны охватывают весь мир

Ошибка или умысел? Если наш Боинг действительно был сбит иранской ракетой, то был ли в том злой умысел или элементарная халатность?

Споры на этот счет разгорелись не на шутку. Ястребы требуют срочно заклеймить позорную иранскую диктатуру, находят российский след (а не управляли ли зенитным комплексом ихтамнеты?), и даже (как Карл Волох) разоблачают иранскую агентуру в нашем посольстве. Голуби (относительные) обвиняют во всем Трампа, который ради предвыборного пиара заварил кашу с убийством Сулеймани, и с этого все началось.

Что вам сказать, друзья? Мне кажется – все эти версии справедливы. Были тут и умысел, и ошибка одновременно.

Умысел – в том, что ракеты (если эта версия справедлива) сами не полетели, кто-то нажал на ту самую сакраментальную кнопку. Ошибка – в том, что иранцы никак не могли хотеть сбить самолет с иранцами на борту.

Вся проблема – в том, что мир до сих пор не понял: время локальных конфликтов закончилось. Слишком много стран сегодня имеют в своем распоряжении оружие, которым не всегда способны управлять. Зенитные системы новейшего поколения, условно говоря, сами знают, когда им включаться, сами ищут и идентифицируют цель и сами ее уничтожают. Аборигенам остается только верить в их совершенство. Страхи Карела Чапека, Айзека Азимова и Станислава Лема, к сожалению, оправдываются.

И самое страшное – от этого оружия уже не спастись, никому и нигде.

Жители малайзийского лайнера, погибшие в небе над Донбассом, не знали и, наверняка, знать не хотели – кто и зачем стреляет друг в друга где-то внизу. Для самих себя они жили в мирное время и мирными заботами. Но смерть настигла их на недосягаемой, казалось бы, высоте.

Обмен ударами между Ираном и США, да еще на территории Ирака – тоже казался разборками исключительно между двумя странами.

Но современная война – такая штука, что в ней невинных гражданских зачастую гибнет больше, чем профессиональных солдат. И нередко не от умысла врагов, а от элементарных ошибок своих.

Поднимите историю Второй мировой войны – и вы увидите, как часто сбивались собственные самолеты и топились собственные подлодки, как много людей расставались с жизнью от "дружественного огня" собственной артиллерии.

Разве в нашей украинско-российской войне не страдает гражданское население? Разве наши солдаты не подрываются на собственных минах и не расстреливают своих, приняв их за врага?

Гибридная война идет не только у нас, она охватывает всю планету. И чем мощнее вооружение противостоящих в ней сил, тем большая опасность нависает над теми, кто думает, что живет в мире.

Наверное, каждый, кто рискует лететь в страну, участвующую в конфликте, или над ней, или плыть в ее водах, или колесить по ее автострадам – должен знать: он ничем не защищен. И будущее в это плане нам ничего хорошего не обещает.

А роль государства – всегда об этом предупреждать своих сограждан. Это правда.

Євгений Якунов

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