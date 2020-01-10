Сбитый украинский самолет: факты девиаций информационного пространства

Понимаем ли мы, что украинский самолет – еще и заложник политической игры между демократами и республиканцами?

Решил подрезюмировать, что мне известно, на данный момент, в качестве профессиональных фактов девиаций информационного пространства.

1. Первое официальное сообщение официальной украинской стороны содержало тезис о том, что "версия теракта исключается" и, вероятнее всего, крушение произошло из-за технических причин. Вероятнее всего представители посольства Украины в Иране получили такую "формулировку" от самих иранцев. Ни один посол не будет портить отношения с правительством страны пребывания.

Одномоментно с появлением официальной коммуникации от МЗС – коллеги нагуглили, что самолет совершил свой первый полет в 2016-м году. И является новым бортом.

Вопрос: Иранцы осознавали, что врут, когда говорили о причинах крушения в первые часы после катастрофы? Или нет?

2. За 2 часа до катастрофы Иран наносил удары по американским базам Айн аль-Асад и аэродрому вблизи Эрбили территории иракского Курдистана. Иракцы и американцы знали об ударе (иранцы их предупредили). Все цели, которые поднялись в воздух с территории Ирана, зряче сопровождались американскими силами ПВО и, возможно, беспилотниками.

Вопрос: Раскроют ли американцы собранные данные публично либо непублично для украинской стороны? Возможно, сейчас это уже происходит?

3. С первых часов после катастрофы все российские источники пушили версию о том, что самолет сбит ракетой. То, что эта версия является наиболее политически выгодной россиянам – нет никаких сомнений. В дальнейшем версия о ТОР-1, по моему мнению, так же появилась с участием россиян.

Вопрос: Является ли версия о работе иранского комплекса ПВО по PS752 сознательной операцией по дезинформации, чтобы увести расследование от других возможных вариантов, например использование одного или одновременно двух ПЗРК?

4. С момента Трамповского "обращения к нации" по поводу своей победы, стало абсолютно понятно, что все происходящее – это театр с медведЯми, балалайками и цыганями...

24-часовая задержка US intelligence перед неофициальной озвучкой версии (кстати, я уверен, что официальная позиция Трюдо основывается исключительно на том, чем с ним поделился Вашингтон. А я, в данном случае, Вашингтону нифига не верю) – свидетельствует о том, что решение "продолжать мочить Иран" является исключительно политическим! И не имеет ничего общего со справедливостью.

Вопрос: Понимают ли ответственные граждане в ОП и РНБО, что расследование причин катастрофы и политические игры демократов, республиканцев и россиян вокруг причин катастрофы – суть разные вещи?

5. Трамп, своим "обращением к народу" – закончил войну. А американские СМИ, активно симпатизирующие ДемПартии (Ньюзвик, NYT, CBS и т.д.), сказали "не-не-не, влез, так продолжай войну... Иран теперь надо наказывать... Вот же ж разведки сказали, что он виноват. Что ж мы, за братушек канадцев не впишемся?"

Вопрос: Понимаем ли мы, что украинский самолет – суть заложник политической игры между демократами и республиканцами в процессе предвыборной кампании 2020-го года?

#самсобімінстець

Дмитрий Золотухин

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Иллюстрация – Богдан Процишин