Что такое "Тор" и почему его операторы в Иране приняли украинский самолет за цель

Эксперты – о ЗРК, из которого могли сбить "Боинг"

Утром 11 января, через три дня после катастрофы украинского самолета в Тегеране, Иран признал, что он был по ошибке сбит ракетой, пущенной военными страны. "Самолет летел в непосредственной близости от чувствительного военного центра Корпуса стражей Исламской революции вблизи аэропорта Тегерана и был принят за вражескую военную цель", – сообщили иранские агентства со ссылкой на заявление властей.

Еще до официального признания Ирана военные эксперты нескольких стран и гражданские расследователи предположили, что ракета была выпущена из ЗРК "Тор-M1" российского производства (именно обломки такой ракеты были найдены в окрестностях падения лайнера). А сам ЗРК, по всей видимости, власти Ирана передали военным Корпуса стражей Исламской революции, который является структурой, отдельной от иранской армии, для того чтобы усилить охрану аэропорта Тегерана.

Что такое ЗРК "Тор"? Как он обнаруживает цели и может ли оператор установки отличить на радаре гражданский самолет от военного? На эти вопросы отвечают пользователь твиттера @ain92ru, посвятивший немало времени изучению ракетных систем советского и российского производства, а также Леонид Нерсисян, редактор российского военного журнала "Новый оборонный заказ. Стратегии".

Что такое "Тор"?

@ain92ru описал Радио Свобода на условиях анонимности этот зенитно-ракетный комплекс следующим образом:

"Это машина на гусеничном или колесном ходу с ракетами и локаторной установкой: два радиолокатора и два блока по четыре ракеты. Из 29 купленных Ираном машин – 12 гусеничных, а еще 17 установок – на колесном шасси ("Тор-М1Т"). Антенно-пусковой пост в этой модификации перевозится на прицепе. Для такой местности, как Донбасс, больше подходит гусеничный вариант, для пустыни хватит колесного".

Насколько устаревшим по современным меркам является этот комплекс, в частности та его модификация, которая стоит на вооружении Ирана?

Леонид Нерсисян:

"Тор" – достаточно современный комплекс. Да, он разрабатывался еще во времена СССР, но у Ирана имеются модификации "Тора" – М-1. Они производились уже в России, не так давно".

Как "Тор" обнаруживает цели? И насколько эффективно?

@ain92ru:

"На каждой боевой машине есть две радиолокационные станции. Одна сканирует воздушное пространство вокруг себя чуть больше чем на два десятка километров, это станция обнаружения цели. У нее есть параболическая антенна, которая поднимается над машиной, делает оборот в 360 градусов примерно за 3 секунды в обычном режиме и видит где-то на 25 километров. Вторая радиолокационная станция предназначена для наведения ракеты на цель: это "станция наведения".

Леонид Нерсисян:

"Нужно понимать, что "Тор" – это зенитно-ракетный комплекс малой дальности. И нужно понимать, что для того, чтобы он эффективно работал, ему должна подаваться информация со сторонних радиолокаторов обнаружения, больших радиолокаторов, которые просматривают большой сектор неба. Конечно, у ЗРК есть и свои средства обнаружения. Но если полагаться только на них, то тогда вероятность ошибки будет повышаться.

Что видит оператор "Тора", может ли он понять, что летит именно большой гражданский самолет?

@ain92ru:

"Да, для достаточно больших для обнаружения объектов указывается их скорость, координаты, высота, которая на небольших расстояниях наверняка измеряется достаточно точно. Также может примерно предугадываться траектория".

Как происходит наведение на цель?

@ain92ru:

"Тор" использует довольно простую ракету, у которой нет своего бортового компьютера, своей головки самонаведения. Она получает команду компьютера, который находится в боевой машине, и наводит ее".

Почему была сделана ошибка?

@ain92ru:

"Пока является загадкой, что было в голове у оператора того "Тора" и за что он мог принять гражданский самолет – за крылатую ракету, за истребитель, может быть, за беспилотник? Скорость у самолета была, по-моему, 140 метров в секунду, истребители так медленно не летают. Беспилотник тоже обычно не летает на такой низкой высоте в чужом воздушном пространстве. В принципе, если у оператора была голова на плечах и он достаточно выспался и находился в достаточно адекватном состоянии, мне кажется, он должен был прийти к выводу, что ничего, кроме гражданского воздушного судна, это быть не могло".

Насколько опытной была команда "Тора", особенно если это люди из Корпуса стражей Исламской революции?

Леонид Нерсисян:

"Я думаю, что должны быть вполне себе обученными, потому что тот же КСИР в принципе на Западе считается достаточно эффективным военным подразделением. И нужно понимать, что у иранцев не так уж и много современных средств ПВО, и "Тор" – это один из этих комплексов наряду с С-300. Поэтому, я думаю, что там как раз наиболее отборные экипажи".

@ain92ru:

"Кирилл Михайлов из расследовательской группы Conflict Intelligence Team предположил в твиттере, что эта система могла там оказаться буквально за несколько часов до того, как самолет был сбит. То есть срочно подняли по тревоге каких-нибудь замученных пэвэошников. КСИР как-то расставил те комплексы, которые есть, по тем местам, которые он считает важным защитить, и это произошло буквально за несколько часов до поражения самолета".

Тимур Олевский

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