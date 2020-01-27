Россия продолжает манипуляции с именем Бандеры. Зачем?

Не доклад, а статья, не сегодня, а 14 лет назад, не журналистика, а хайп...

Лет 25 назад я делала статью в «Рабочую газету» об отце Степана Бандеры, Андрее Михайловиче. Тогда в КГБ рассекречивали украинские архивы и мне дали посмотреть его дело. Священник с высшим образованием был расстрелян в 1941 году сталинской “тройкой” на том основании, что являлся отцом Степана Бандеры.

Именно такая формулировка была в официальном документе следствия, который я видела собственными глазами. Еще был перечень изъятой у него “вражеской литературы”, где фигурировали подшивки дореволюционных журналов, в том числе “Пчеловодство”.

В то время имя Бандеры наводило на меня ужас, как на всех, кто рос под влиянием советской пропаганды. Но я активно занималась криминальной журналистикой и это дело потрясло меня откровенной притянутостью за уши и манипуляцией фактами. Именно тогда я задумалась о том, что не всему, о чем учили в школе, надо верить...

Вспомнилась история в связи с радостными отчетами российских СМИ о рассекреченном докладе ЦРУ про агента Гитлера — Бандеру.

Как отследил сайт журнала «Фокус», первым о публикации документа на сайте архива ЦРУ сообщил телеканал Минобороны РФ "Звезда". Естественно, в своей трактовке — вольно жонглируя предложениями на заданную тему.

"ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере. Один из них – доклад американской разведки, датированный 1951 годом", – говорится в сообщении телеканала.

На самом деле документом, на который ссылаются СМИ, является статья "К десятой годовщине великой провокации" из "Социалистического вестника" 1951 года, который хранился в архиве ЦРУ. Сам журнал издавался в Германии, Франции и США в 1921–1965 годах сторонниками партии меньшевиков.

Оригинал статьи из "Социалистического вестника"

Выпуск журнала уже давно находится в свободном доступе, в частности с ним можно ознакомиться на сайте библиотеки Университета Северной Каролины. В архиве ЦРУ находился перевод указанной статьи. На нем стоит гриф для "служебного пользования". Документ был рассекречен еще в 2006 году. Если сегодня из него делают хайп, значит это кому-то нужно?

Первая страница перевода статьи из архива ЦРУ

Засекретить статью журнала, который издавался в США и был в свободном доступе — это что-то новенькое в истории американской разведки. А вообще-то надо где-то посмотреть документы о самом Степане Бандере. Чтоб не вестись ни на чьи манипуляции — ни левых, ни правых. Я до сих пор не выработала свою точку зрения о нем именно по этой причине и из-за отсутствия той информации, которой могла бы доверять стопроцентно.

А кстати, чьим агентом, по версии российской разведки, был Рихард Зорге?

Ольга Коростелева

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