Не блокада, а ленинградский голодомор. Почему умирали жители Ленинграда?

Сталин воспользовался ситуацией с целью сократить численность нелояльного к советской власти населения. А организован голод – местными партвластями

1. По общепринятой версии советской историографии, «блокадой Ленинграда» называется ситуация, сложившаяся в начале сентября 1941 года, когда немецкие войска заняли железнодорожную станцию Мга и город Шлиссельбург, перерезав таким образом сухопутные транспортные коммуникации Ленинграда с «большой землей». При этом игнорируется тот очевидный факт, что 60 км западного берега Ладожского озера никогда не были заняты противником (даже попыток наступления на этом участке финская армия не предпринимала); таким образом, для снабжения Ленинграда водным транспортом надо было преодолеть не более 25-40 км от западного до южного берега Ладожского озера. Если же отсутствие железнодорожных сообщений должно считаться «блокадой», то тогда надо признать, что Израиль с момента возникновения и по сей день живет в условиях гораздо более жесткой блокады (от Хайфы и Ашдода до любого иностранного порта гораздо дальше, чем 40 км).

2. По общепринятой версии советской историографии, блокада длилась 900 суток, а норма выдачи хлеба составляла «125 блокадных грамм, с огнем и кровью пополам». Не вызывает сомнения, что за 900 дней (почти 3 года) при таких нормах в городе не осталось бы ни одного живого человека. Даже если принять более реалистичную хронологию (от 8 сентября 1941 года до 18 января 1943 года, то есть 500 дней), то и в этом случае невероятной является ситуация, когда без доставки продуктов через «кольцо блокады» в городе осталась живой большая часть населения, и даже работали десятки крупных заводов. Единственное объяснение этого «чуда» — никакой «блокады» не было, город снабжался водным путем через Ладожское озеро (и по льду замерзшего озера автомобилями в зимний период).

3. Известная (по большей части опубликованная еще в советский период) статистика однозначно свидетельствует о реальной возможности снабжения города через Ладожское озеро. Уже в феврале 1942 г. автомобилями по льду замерзшего Ладожского озера в город доставлялось в среднем 3071 т грузов в день, в марте эта цифра выросла до 3.946 т — при этом для обеспечения жителей хлебом по норме 800 г (что совершенно исключает возможность голодных смертей) требовалось не более 1500 тонн муки в сутки. С началом навигации грузооборот еще более вырос, нормы выдачи продовольствия были доведены до общесоюзных, из Ленинграда эвакуировали 540 тыс. человек, 28 тыс. единиц промышленного оборудования, 138 паровозов и 2027 вагонов, в город завезли 290 тыс. солдат пополнения для частей Ленинградского фронта, по дну Ладожского озера проложили трубопровод для доставки жидкого топлива.

4. Гибель сотен тысяч людей (точная цифра едва ли будет когда-то установлена) была вызвана крайне низкими нормами выдачи продовольствия в течение трех месяцев: ноябрь и декабрь 1941 и январь 1942 года. В этот период завоз продовольствия был ничтожно малым: в среднем в период с 1 сентября по 31 декабря 1941-го года в Ленинград доставлялось 380 тонн продовольствия в день, т.е. на порядок меньше, чем в 42-м и 43-м годах.

5. Объемы доставки продовольствия в Ленинград осенью 1941 года находятся в вопиющем несоответствии с количеством наличных транспортных средств. Так, в составе Северо-Западного речного пароходства (эта организация вела перевозки в бассейне Невы, Свири и Ладожского озера) к началу 1941 г. числилось 323 буксира и 960 несамоходных судов общей грузоподъемностью 420 тыс. тонн. В 1940 г. через Ленинградский речной порт СЗРП перевезло 3,4 млн тонн грузов. Кроме СЗРП были еще военная Ладожская флотилия, рыболовный трест «Ленрыба» и Ленинградское областное пароходство. Внутри «кольца блокады» находилось порядка 40 тыс. грузовых автомобилей, которые можно было использовать для завоза продовольствия по льду (зима 1941 года была аномально холодной, и движение автомобилей по льду Ладожского озера стало возможным уже в конце ноября).

6. Крайне низкие объемы доставки продовольствия в Ленинград осенью-зимой 1941 г. и их десятикратный рост в дальнейшем не могут быть объяснены противодействием противника. Все было точно наоборот: осенью 41 года, после начала наступления на Москву (30 сентября 1941 г.) немецкое командование сняло авиацию с Ленинградского направления, и налеты практически прекратились: в октябре системой ПВО зафиксировано 377 полетов вражеских самолетов (это за весь месяц, а не за день!), в ноябре — 388, в декабре — 59, в январе, феврале и марте — ноль. О почти полном отсутствии вражеской авиации в воздухе свидетельствуют и цифры потерь: всего за время массовой эвакуации гражданского населения, с 22 января по 15 апреля 1942 г., от налетов вражеской авиации погибло 6 человек и ранено 66.

Осенью 41 года в Ладожском озере не было даже единичных военных судов противника, а летом 1942 немцы по железной дороге завезли несколько боевых судов малого водоизмещения, а также итальянские торпедные катера. Что же касается артиллерийских обстрелов Ленинграда, то самые массированные удары были нанесены в 1943 году.

7. Приходится признать, что причиной голода, унесшего сотни тысяч человеческих жизней, была не «блокада», не отсутствие транспортных коммуникаций, а отсутствие продовольствия, которое можно было бы перевезти в умирающий от голода город.

8. Причины этого отсутствия требуют выяснения. Надеяться на то, что в сегодняшней России это выяснение может быть проведено на строго документальной основе, невозможно. Можно лишь высказать 4 гипотезы, каждая из которых имеет право на существование.

Расположим их в порядке возрастания ужаса:

8.1. Преступная халатность. Все сколь-нибудь крупные решения в сталинской империи принимал один человек. Возможности человека не безграничны. Осенью 1941 года все силы, время и энергия Сталина были прикованы к битве за Москву — там решался вопрос о его власти и жизни; думать о Ленинграде ему было некогда, а без него никто не мог принять решение о перераспределении ресурсов в объеме, необходимом для спасения жителей трехмиллионного города.

8.2. Ошибка Сталина в оценке ситуации на Ленинградском фронте. Известно, что советская разведка систематически дезинформировала Сталина, всегда завышая численность вражеских войск, объем военного производства в Германии и т.п. Возможно, Сталин не знал о том, что немецкое командование сняло все танковые и моторизованные соединения с ленинградского направления и перебросило их под Москву. А в ситуации, когда падение Ленинграда представлялось весьма вероятным, Сталин не считал нужным заботиться о выживании населения, которое в скором времени должно было оказаться под контролем противника.

8.3. Сталин (не без основания) считал Ленинград сосредоточением нелояльного к советской власти населения и воспользовался ситуацией для того, чтобы сократить численность этого населения, особенно в той его части, которая не была занята в военной промышленности и по советской терминологии относилась к числу «иждивенцев».

8.4. Ленинградский «голодомор» (искусственно организованный голод) был организован местными властями (руководство Ленинградского обкома партии) с целью изъятия у населения золота и драгоценностей в процессе мародерской торговли продовольствием на «черном рынке», негласно контролируемом властями. Такое предположение может показаться читателю совершенно диким — однако нечто подобное, причем во всесоюзном масштабе, было организовано в начале 1930-х годов. Тогда, в разгар страшного голода, жертвами которого стало, по официальным оценкам, 7 миллионов человек, государство создало систему так называемых торгсинов (магазинов Торговли с иностранцами). В этих магазинах можно было купить абсолютно недоступные в свободной торговле продукты — но только за валюту, золото и ювелирные изделия. В Ленинграде даже после всех «чисток», то есть массовых репрессий, еще оставалось большое количество так называемых бывших людей, то есть представителей дореволюционной элиты; намерение изъять у них последние уцелевшие фамильные драгоценности представляется вполне заурядным — в рамках образа мыслей и реальных действий коммунистических властей.

Марк Солонин

M.News World