Церковная встреча в Аммане: долгая погоня за Третьим Римом

Высокого представительского уровня Москве добиться не удалось, и «совещание» – совершенно не будет «всеправославным»

Состоится ли инициированная Москвой встреча в Иордании, где Россия в лице РПЦ попытается оспорить первенство Вселенской патриархии и приостановить признание Православной церкви Украины другими церквями либо попробовать поддать ревизии обретение Украиной автокефалии?

Даже не знаю, каким столетием датировать проблему.

Потому что считать попытку Москвы провести в феврале в Иордании собрание глав поместных церквей и решить «всеправославный кризис» (так это трактует Москва) проблемой только этого года – нельзя. Точно так же, как нельзя считать, что желание продемонстрировать и утвердить свое первенство в православном мире связано только с обидой Москвы на Вселенского патриарха, который ради уврачевания раскола помог созданию признанной украинской церкви. Проблема – гораздо глубже и древнее.

Скажем так: РПЦ всегда считала себя де факто главной в списке православных церквей.

Амман, Иордания

Численность формально православного населения (кто там считает «паству» шаманов, буддистов и мусульман), финансовая, административная и «силовая» господдержка, активная дипломатия, обширное и небезуспешное взаимодействие с предстоятелями поместных церквей. Это не то, что можно считать силой авторитета, но, безусловно, – это авторитет силы, во всех ее эквивалентах. Не будем давать оценки. Ради справедливости заметим: несмотря на идеологию и губительный курс верхушки, – простота, любовь, жертвенность и смирение в этой церкви тоже есть. Но возвращаясь к сегодняшнему дню. Россия свое первенство всегда была не прочь закрепить де-юре, точнее поддать сомнению некоторые привилегии Вселенского патриарха.

Последний раз они попытались сделать это семь лет назад решением синода, что вызвало дискуссию, точнее повлекло исчерпывающий ответ Вселенской патриархии.

Со временем РПЦ документ (по факту – нелепую и канонически беспомощную претензию на первенство) с официального сайта убрала, но с идейкой расстаться никак не хотела. Очень хотелось быть первой. И тем более, в украинском вопросе. Потому, что проблему Филарета за годы независимости снять не удалось, выросла на тот момент большая церковь, Киевский патриархат. С Украиной что-то надо было делать.

К слову, помните покаянное письмо Филарета на собор РПЦ, который так возмутил паству. Только недавно мне рассказали подоплеку этой истории. Один из агентов Кремля при почетном патриархе (он и сейчас при нем, обеспечивает к нему доступ московских советчиков) убедил его написать такое письмо, говоря, что Москва снимет анафему в тот же день проведения. Москва, понятно, никакой анафемы не сняла. (Есть еще одна версия, что его покаянное письмо и отсутствие реакции РПЦ по-своему ускорили реакцию Варфоломея, развязав ему руки в решении украинского вопроса). Но скандал получился. Правда целью этого письма и этой московской инициативы был не разовый скандал, а создание комиссии, такой двусторонней, которая бы много, очень много лет обсуждала вопрос – снимать или не снимать с Филарета анафему, как интегрировать тогда Киевский патриархат в «мировое православие».

Ну, помните, как двусторонняя российско-украинская комиссия по Черноморскому флоту в Крыму, которая по четыре часа обсуждала значение слова «инвентаризация»? В общем, с церковью хотели так же: возглавить процесс, чтоб максимально затянуть и «заговорить» решение. Подобные аналогии из прошлого тут уместны, потому что этот же, в аккурат, инструмент Москва пытается использовать, чтоб затянуть признание Православной церкви Украины, а если можно – поддать сомнению сам процесс предоставления автокефалии на этом самом «совещании» в Аммане.

Создайте комиссию – проведите совещание в Иордании, начните разговаривать, максимально оттяните процесс, в данном случае – процесс шествия ПЦУ, сослужения с ней; сделать максимум, чтоб историческое событие стало, ну, эпизодом, нелепой причиной драки «двух сестер», – это первая цель Москвы. Вторая – глубже. Поставить точку в споре, кто имеет право собирать всеправославные если не соборы, то совещания. Это каноническая прерогатива Вселенского патриарха, но если у Москвы получилось бы сделать это де-факто, то там можно и де-юре побороться. Церковь, насилием и деньгами выдавившая свое признание и патриаршество, способна и документы «подсуетить», каноны – для ее верхушки – правила далеко на священные.

Сейчас издания, контролируемые Россией, пишут куда прямее: «У Стамбульского патриарха нет и никогда не было власти мирового «церковного лидера» и особого положения «православного папы». Сотни российских медиа транслируют подобные мессиджи.

Что имеем на сегодняшний день со встречей в Иордании? Три церкви официально отказались от участия в ней. Елладская, Албанская и Кипрская. Решение Польской церкви – под вопросом.

Также очевидно, что поедут Сербия, Москва, Антиохия и собственно формальный инициатор встречи – Иерусалимский патриарх, это он в двадцатых числах ноября предложил встречу в Аммане. Он как раз в Москве был в это время на 50-летии монашеского пострига Кирилла.

Приехал блаженнейший патриарх Феофил III – патриарха Кирилла поздравить (50 лет такой «аскезы» и монашеского подвига, есть с чем), получить ежегодную международную общественную премию за укрепление единства православных народов (до этого ее вручали сербскому патриарху) и заодно – предложил сделать совещание, так сказать в рамках укрепления единства. Еще будет чешский предстоятель, он «посаженник на престол» Москвы, самое скандальное предстоятельство последних времен.

Позиция остальных церквей пока не прозвучала.

Пока понятно, что совещание, даже если оно пройдет, не будет всеправославным. Также очевидно, что высокого представительского уровня Москве добиться не удалось. Будет ли, в случае проведения этого собрания, принятый документ носить какой-то обязательный характер? Нет, конечно. Будут ли такие встречи Москвы («а давайте поговорим об Украине и «кризисе» и создадим «дорожную карту», зачем нам каноны) регулярными? Мы не знаем. Но даже если так, серьезно навредить они нам не могут, украинская автокефалия – свершившийся факт, но такие вот «совещания» – прекрасная возможность посмотреть на себя чужими имперскими глазами. И заодно – получить прекрасный урок, точнее иллюстрацию: вот что бывает с церквями, которые позволяют себе такой тесный союз с державой и забывают, что главный их начальник – не Путин, а Христос.

Лана Самохвалова, Киев