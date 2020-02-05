Литовская разведка: Сюрпрайз! Россия – главная угроза. И еще/уже Китай

Военная группировка. Визы в РФ. РусДиаспора. БелАЭС и т.д.

Во вторник в Вильнюсе презентовали ежегодный совместный доклад Департамента госбезопасности и военной разведки (в pdf на литовском и английском языках) об угрозах национальной безопасности. Он интересен для Украины. Понятно, что условия воюющей страны, не входящей в НАТО, и не воюющей страны под зонтиком Альянса – разнятся. Но все же очень полезно сравнить как угрозы, так и подходы, отношение к ним.

КАЛИБРОВКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основной угрозой нацбезопасности страны признана внешняя политика несменяемого авторитарного режима Кремля. При этом особо отмечено, что даже самые крупные протесты в Москве в последние годы не смогли мобилизовать в целом пассивное российское общество.

Первостепенную тревогу вызывает наращивание военной мощи в Калининградской области РФ, имеющей границу с Литвой в 227 километров. Для системы коллективной обороны НАТО этот российский эксклав, отделяющий Литву (Балтию в целом) от Польши очень опасен. Тем более, что Россия наращивает свое давление на Белоруссию, примыкающую к этому субрегиону.

Здесь развертываются системы оружия большой дальности, способные нести ядерные заряды. За четыре года сюда прибыли четыре корабля, способных нести крылатые ракеты «Калибр» (радиус действия – 2 тыс. километров, одна из любимых игрушек Путина, пример редкостного цинизма – в 2015 году в честь его дня рождения из Каспийского моря по Сирии ударили 11 такими ракетами). Пятый такой корабль должен прибыть в 2020 году. В регионе восстановлена дивизия смешанной авиации с двумя авиаполками, сформирован вертолетный полк, развернуты и активно используются современные многоцелевые реактивные истребители Су-30СМ. И еще будет создана новая крупная воинская часть – моторизованная дивизия.

В докладе подчеркивается, что военная активность России особенно интенсивна в районе города Добровольск, удобного расположенного в четверть-круга недалеко от государственной границы с Литвой (радиус 20-30 километров, обращенный в сторону Каунаса и Вильнюса). Здесь проходят обучение подразделениями 11-го армейского корпуса РФ и самолеты Балтийского флота, что, конечно же, Литву не радует.

УДОБНАЯ ВИЗА И РОССИЙСКАЯ РАЗВЕДКА

Большую опасность представляют российские разведывательные службы (ФСБ и ГРУ), тесно сотрудничающие с белорусскими спецслужбами. И вот – внимание! – новация. В 2019 году в качестве «меры для стимулирования туризма» Россия ввела для 53 других стран (в том числе Литвы) бесплатные электронные визы для посещения Петербурга, Калининградской и Ленинградской областей. (Могу засвидетельствовать, как широко и разнообразно рекламируется в Балтии эта штука. К примеру – контекстная реклама в соцсетях: изящные ножки балерины в удобном автобусе до Петербурга).

Но вот что утверждает литовская разведка. Система бесплатных электронных виз в Калининград и Петербург способствует не только туризму, но и российским спецслужбам. Они получают информацию о прибывающих в Россию иностранцах уже в момент подачи теми заявления на визу! Далее ГРУ и ФСБ ищут лиц, которые могут обладать ценной информацией, а также могут быть уязвимы в чем-либо. Особое внимание обращается на политиков, не только активных, но и бывших, на бизнесменов, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и журналистов.

Не обойден и вопрос диаспоры. Подчеркивается, что Россия стремится оказывать воздействие через «русское сообщество соотечественников» в Литве. Во время пресс-конференции, на которой презентовали доклад, директор ДГБ Дарюс Яунишкис рассказал, что ФСБ давно и систематично завязывает контакты с представителями диаспорных организаций в Литве. В рамках этих действий организовывались и финансировались мероприятия в поддержку российской пропаганды и ее взгляда на историю, а в русскоязычных СМИ распространялись материалы, подготовленные ФСБ. Яунишкис сообщил, что благодаря усилиям литовской контрразведки подобную деятельность ФСБ удалось нейтрализовать. Но он призвал граждан Литвы оставаться бдительными и сообщать ДГБ о подозрительной деятельности и контактах подобного рода. Однако для того, чтобы не было каких-либо подозрений в ксенофобии, глава ДГБ отдельно подчеркнул, что это не носит массового характера и возможности влияния России в данный момент ограничены, потому что «уровень сознательности граждан Литвы значительно повысился».

В докладе отдельно подчеркнуты основные направления удара московской пропаганды, основывающейся на российской исторической политике. Это дискредитация всего, что лежит в основе Литовской государственности, прежде всего – сопротивление советской оккупации. А после того, как в мае 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговор по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни (в частности, заочно был приговорен к сроку в 10 лет экс-министр обороны СССР маршал Язов), российская пропаганда особое внимание уделяет этому кейсу. Она стремится убедить литовскую и мировую аудиторию в том, что осужденные по этому делу являются «необоснованно преследуемыми политзаключенными».

РИСКИ АЭС ВОЗЛЕ ВИЛЬНЮСА И ТЕХНОЛОГИИ 5G

Не все спокойно и в киберпространстве Литвы. Здесь наблюдается постоянная злонамеренная активность не только России, но и Китая. Наибольшая угроза – кибершпионаж российских спецслужб, покушающихся на различные информсистемы Литвы. Среди новых угроз – развитие технологии 5G. Без достаточного внимания к надежности IT-службы или поставщика услуг – это может стать новым фактором риска.

Россия делает многое, чтобы и дальше использовать в качестве политического оружия энергетику. Наибольший риск для энергетической независимости Литвы – стремление РФ сохранить господство на энергетических рынках Балтии, адаптируясь к новым условия, которые создают литовские проекты, обеспечивающие энергетическую независимость. С этой целью российские энергетические компании стараются утвердиться на местном рынке сжиженного природного газа. (Напомню, что с 2015 году в Клайпеде работает собственный терминал СПГ).

Также указано на опасности, исходящей от строящейся в Беларуси недалеко от Вильнюса Белорусской (Островецкой) АЭС, которая не соответствует международным стандартам безопасности. Российская госкорпорация «Росатом», ведущая строительство, игнорирует неблагоприятные отзывы экспертов из Беларуси и других стран, а также игнорирует требования органов надзора за строительством и стремится скрывать инциденты. В частности, разведка обратила внимание на то, что в июле 2019 года с поста ушел руководивший строительством станции Дмитрий Романец. Это связывают с инцидентом, случившимся накануне. Якобы, из-за халатных действий рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, начался пожар, однако белорусские ведомства, боясь ответственности, не сообщили об этом инциденте. (Стоит отметить, что уже после публикации доклада глава МИД Литвы, посетив Беларусь, заявил, что Минск начинает конструктивнее говорить о безопасности БелАЭС).

ВНЕШНИЙ КУРС РФ – РАСКОЛ ЗАПАДА И В ТЕНЬ КИТАЯ

Несколько глав доклада посвящены развитию на международной арене некоторых тенденций, также несущих угрозу Литве.

В попытках вернуть себе статус мировой державы, Россия пытается дискредитировать политику Запада в геополитически важных регионах и усилить там свое влияние. Кремль по-прежнему пытается остановить западную интеграцию Украины, Молдовы, Грузии и вернуть их в свою сферу влияния. Кроме того Россия заметно расширяет влияние на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, Южной Америке и Арктике. При этом, однако, первоочередное внимание России направлено на страны СНГ. Большую тревогу вызывают переговоры РФ с Беларусью об энергетическом сотрудничестве и более глубокой интеграции, которые уже перешли в плоскость политического давления.

Отдельно подчеркнуто стремление России расширить свое влияние на Западе при помощи парламентской дипломатии. На двусторонних и многосторонних форумах Кремль ищет иностранных политиков и общественных деятелей, чтобы через них представлять российскую позицию на международном уровне и влиять на политические процессы в других странах. (В качестве примера приводится Второй международный форум по развитию парламентаризма, проходивший в Москве летом 2019-го. На нем было более 800 участников из 132 стран, в том числе 41 спикер национальных парламентов и 14 международных межпарламентских организаций, главный доклад имела глава Совфеда РФ Матвиенко). Главная цель Москвы – во-первых, узаконить результаты российской агрессии против Украины, во-вторых, разжечь разногласия между западными странами по поводу санкционной политики против РФ.

Отдельно сказано о КНР, расширяющей свое влияние по всему миру, консолидирующей поддержку на международной арене. Чем это опасно? Стремление Китая к технологическому превосходству и его проникающая инвестиционная деятельность усиливают уязвимость других государств, создают риск потери контроля над критически важной инфраструктурой. При этом конфронтация России с Западом побуждает Москву координировать свои интересы с Китаем. Соответственно эти страны поддерживают тесные политические и военные отношения и координируют позиции по международным вопросам.

В общем, весьма интересный и сбалансированный доклад. Показательно, что российская пропаганда, любящая гыгыкать по подобным поводам и диффамировать составителей подобных докладов, в этот раз не особенно шустрит. Думаю, это хоть и косвенный, но неплохой показатель точности изложенных фактов и оценок.

Олег Кудрин

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