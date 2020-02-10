В Швейцарии заключённый через суд добился права продолжить жить в тюрьме

«Я не хочу отсюда уходить», – заявил он

Окружной суд Цюриха удовлетворил иск Эриха Цурзиммера, отбывшего наказание в 10 лет в городской тюрьме за кражу и вооружённый разбой. По истечении срока заключения администрация колонии освободила Цурзиммера и потребовала, чтобы он покинул территорию тюрьмы.

Однако вместо этого заключённый потребовал адвоката, который в тот же день подал иск против данного решения. В результате двухмесячных судебных разбирательств суд постановил, что Цурзиммер, будучи свободным человеком, не может насильно быть выдворен с территории колонии.

«Первое время мне тут, конечно, не нравилось: приходится вставать по расписанию, телевизор на 5 дюймов меньше, чем дома, и в кальянной постоянная очередь, но со временем я привык, освоился. Записался в солярий, регулярно начал плавать в бассейне, стал изучать программирование. В камере особо заняться нечем, поэтому я уже успел выучить языки C++ и Java и теперь работаю удалённо в одной небольшой компании, производящей антивирусное ПО. Зарплата в 6,5 тысяч франков, конечно, маленькая, но в тюрьме у меня бесплатное жильё, постель, медицина и интернет. Я не хочу отсюда уходить. Я рад, что суд разрешил мне остаться здесь с моими друзьями и женой», — рассказал Цурзиммер.

На фото – 3-х местная камера, но есть и одноместные с душем, ТВ и компьютером. Это по желанию. Никто туда не хочет?

Герман Обухов

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