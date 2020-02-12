Ну как можно защищать кремлевскую помойку Sputnik?

Странный «тележурнал» Балтия-Неделя с хорошего телеканала "Настоящее время" (Радио Свобода + Голос Америки) защищает Sputnik. Безумие какое-то...

Фрэнды попросили меня как летописца творчества Евгения Эрлиха посмотреть новую Балтия-Неделя. Честно говоря, устал повышать градус возмущения, хотя, спасибо ребятам, они умеют удивить. Программа от 08.02.2020 – развернутая поддержка Sputnik Естония и возможности кремлевской пропаганды дальше спокойно работать, паразитируя на западных стандартах свободы слова. Но, как обычно упаковано с учетом некоторых журналистских норм.

Значительную часть программы корр Владислав Андреев ходит по печально опустевшей редакции таллиннского Sputnik’а и сочувственно выслушивает жалобы редактора этой кремлевской помойки Елены Черышевой. Показан и ее вопрос «Доколе?» Путину на «прямой линии».

Это все – под маркой тревоги за принятые Эстонией меры, устоят ли они в европейских судах? Сюжет заканчивается тревожной фразой «В гибридной войне, – говорят западные аналитики, – Россия знает толк». Ёлки-палки, так и помогли бы понять, как лучше противостоять России в гибридной войне, а не как ей помочь. И вот тут – главный подлог Эрлиха и Андреева. А что ж вы не позвали в эту программу упомянутых «западных аналитиков»???

Например, чтобы далеко не ездить, руководство NATO Strategic Communications Centre of Excellence (К примеру, там мне говорили в интервью: «Надо понимать, что в каждом информационном поле Sputnik – это исток, корень, из которого растет дезинформация, начиная с закрытых групп в социальных медиа»), других качественных специалистов.

Но нет! Эрлих-Андреев в качестве сторонников борьбы с российской пропагандой берут исключительно чиновников – эстонских, латвийских. И записывают их комменты в сугубо официозном стиле, статично, казенно. А вот в качестве экспертов берутся исключительно частые гости прокремлевских медиа в Балтии. С двумя из них – просто братские мини-сюжеты, хождения вдоль каналов (не теле, водных, рижских), даже чаепитие в домашних условиях. (Третий эксперт – по скайпу).

А теперь конкретно про этих экспертов: Сергей Крук, Владимир Дорофеев, Алексей Димитров. Кто знает, тот поймет. Кто не знает, пусть погуглит. Самый зашквар – конечно, Дорофеев, патентованный рижский ватник (чай дома – как раз с ним), насколько я понял, находящийся под наблюдением Полиции безопасности Латвии.

Украинская громада его неплохо и в лицо знает. Раньше он с другими такими же колорадами ходил под российское посольство в Риге с контрпикетами, в защиту агрессивной российской политики. Но в последнее время подобные контрпикеты прекратились. (Не удивлюсь, если Эрлих в следующий раз сделает программу в поддержку колорадских акций за право России оккупировать часть Украины и хватать заложников-политзаключенных).

Интересен и Димитров, юридический советник фракции «Зелёные / Европейский свободный альянс», в ЕП. Т.е., человек из команды мадам Жданок. (Но при том, находящийся в хороших отношениях и с тусовкой «Согласия»).

Словом, Эрлих и Андреев продолжают дрейфовать в сторону Russia Today. Когда их наконец-то вытурят из «Настоящего времени» (в принципе не понимаю, как их могут до сих пор держать), думаю, парочку с радостью возьмут на RT. Собственно, может быть, сюжет в защиту Sputnik’а для того – на будущее – и делался. Потому что он идеально вписывается в кампанию «России Сегодня»: «Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева встретились с главой международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристофом Делуаром». «Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что после встречи с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, в ходе которой омбудсмен представила свои аргументы по ситуации со Sputnik Эстония, надеется на соответствующую реакцию со стороны СЕ».

До 1:12 — Вступление Эрлиха. 1:12 - 18:21 — Сюжет об эстонском Sputnik'е Андреева. 18:21 - до конца — опрос на улице, по-моему — ангажированный, с наведением на "правильное" мнение

Любопытно, что эти новости помечены 30 января. То есть, сама по себе тема начала затухать и протухать. И тут Эрлих вылез с криком типа «Все об этом говорят!». Алё, фрэнды в балтийских столицах, вы много об этом слышали?..

И такое делается бесплатно? Всю (всю!!!) программу «тележурнала» Балтия-Неделя посвятили только этому – защите Sputnik’а. Безумие какое-то.

Олег Кудрин

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