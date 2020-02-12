Ну как можно защищать кремлевскую помойку Sputnik?
Фрэнды попросили меня как летописца творчества Евгения Эрлиха посмотреть новую Балтия-Неделя. Честно говоря, устал повышать градус возмущения, хотя, спасибо ребятам, они умеют удивить. Программа от 08.02.2020 – развернутая поддержка Sputnik Естония и возможности кремлевской пропаганды дальше спокойно работать, паразитируя на западных стандартах свободы слова. Но, как обычно упаковано с учетом некоторых журналистских норм.
Значительную часть программы корр Владислав Андреев ходит по печально опустевшей редакции таллиннского Sputnik’а и сочувственно выслушивает жалобы редактора этой кремлевской помойки Елены Черышевой. Показан и ее вопрос «Доколе?» Путину на «прямой линии».
Это все – под маркой тревоги за принятые Эстонией меры, устоят ли они в европейских судах? Сюжет заканчивается тревожной фразой «В гибридной войне, – говорят западные аналитики, – Россия знает толк». Ёлки-палки, так и помогли бы понять, как лучше противостоять России в гибридной войне, а не как ей помочь. И вот тут – главный подлог Эрлиха и Андреева. А что ж вы не позвали в эту программу упомянутых «западных аналитиков»???
Например, чтобы далеко не ездить, руководство NATO Strategic Communications Centre of Excellence (К примеру, там мне говорили в интервью: «Надо понимать, что в каждом информационном поле Sputnik – это исток, корень, из которого растет дезинформация, начиная с закрытых групп в социальных медиа»), других качественных специалистов.
Но нет! Эрлих-Андреев в качестве сторонников борьбы с российской пропагандой берут исключительно чиновников – эстонских, латвийских. И записывают их комменты в сугубо официозном стиле, статично, казенно. А вот в качестве экспертов берутся исключительно частые гости прокремлевских медиа в Балтии. С двумя из них – просто братские мини-сюжеты, хождения вдоль каналов (не теле, водных, рижских), даже чаепитие в домашних условиях. (Третий эксперт – по скайпу).
А теперь конкретно про этих экспертов: Сергей Крук, Владимир Дорофеев, Алексей Димитров. Кто знает, тот поймет. Кто не знает, пусть погуглит. Самый зашквар – конечно, Дорофеев, патентованный рижский ватник (чай дома – как раз с ним), насколько я понял, находящийся под наблюдением Полиции безопасности Латвии.
Украинская громада его неплохо и в лицо знает. Раньше он с другими такими же колорадами ходил под российское посольство в Риге с контрпикетами, в защиту агрессивной российской политики. Но в последнее время подобные контрпикеты прекратились. (Не удивлюсь, если Эрлих в следующий раз сделает программу в поддержку колорадских акций за право России оккупировать часть Украины и хватать заложников-политзаключенных).
Интересен и Димитров, юридический советник фракции «Зелёные / Европейский свободный альянс», в ЕП. Т.е., человек из команды мадам Жданок. (Но при том, находящийся в хороших отношениях и с тусовкой «Согласия»).
Словом, Эрлих и Андреев продолжают дрейфовать в сторону Russia Today. Когда их наконец-то вытурят из «Настоящего времени» (в принципе не понимаю, как их могут до сих пор держать), думаю, парочку с радостью возьмут на RT. Собственно, может быть, сюжет в защиту Sputnik’а для того – на будущее – и делался. Потому что он идеально вписывается в кампанию «России Сегодня»: «Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева встретились с главой международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристофом Делуаром». «Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что после встречи с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, в ходе которой омбудсмен представила свои аргументы по ситуации со Sputnik Эстония, надеется на соответствующую реакцию со стороны СЕ».
Любопытно, что эти новости помечены 30 января. То есть, сама по себе тема начала затухать и протухать. И тут Эрлих вылез с криком типа «Все об этом говорят!». Алё, фрэнды в балтийских столицах, вы много об этом слышали?..
И такое делается бесплатно? Всю (всю!!!) программу «тележурнала» Балтия-Неделя посвятили только этому – защите Sputnik’а. Безумие какое-то.
Олег Кудрин
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