Долг и стоимость киллера. Россия и Гаага

Долг и стоимость киллера. Россия и Гаага

Виктор Шендерович Виктор Шендерович
Укринформ
России, кажется, будет легче выйти изо всех договоренностей с Западом, чем выполнить решение Гаагского суда

Старый анекдот вспомнился. Про папину урезанную зарплату.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок. Это вы теперь будете меньше есть.

Анекдот вспомнился не просто так, а к новости о том, что суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа за разграбление компании в начале «нулевых».

Мысленным взором пытаюсь увидеть Игоря Ивановича Сечина, продающего яхты, гаремы и долю в «Роснефти».  Слезы запоздалого стыда текут по щекам…

Не получается что-то увидеть это, нет.

Ну, хорошо. Тогда, напрягшись вдругорядь, пытаюсь увидеть министра финансов, который говорит: «Да пожалуйста, подавитесь!» — и вынимает из российской казны пятьдесят миллиардов долларов.

Тоже не получается что-то.

Слишком большие деньги, чтобы их отдавать. И слишком позорные для Путина, чтобы он мог признать правоту этого судебного решения.

В «лихие девяностые», с которыми так любит бороться наш пожизненный гарант, появилась однажды ясная бизнес-формула: сумма долга не должна превышать стоимости услуг киллера.

Применительно к данной коллизии — России, кажется, будет легче выйти изо всех договоренностей с Западом, чем выполнить решение Гаагского суда. Собственно, поправки к Конституции уже вовсю готовились и до, а теперь — сам бог велел.  

И мы знаем имя этого бога.

Виктор Шендерович
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