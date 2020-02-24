Путин: «Объединение России с Украиной». Это и есть главная стратегическая цель РФ

Такое путинское заявление может означать лишь одно – переход к практическому осуществлению этого стратегического плана

Во второй серии своего 20-серийного интервью ТАСС В.Путин заговорил на особенно дорогую ему тему – об украинцах и Украине. В дополнение к своим традиционным фейковым утверждениям вроде «единого народа» он добавил еще несколько новых мифов, а также провозгласил свою главную стратегическую цель – объединение России с Украиной.

1. Миф о едином языке

Путин: Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке.

Во-первых, Путин не уточнил, кого именно он имеет в виду, используя для периода XI-XIII веков местоимение «мы» («у нас»). Дело в том, что русских и украинцев в современном смысле – как этнических групп, этносов, народов, наций – ни в XIII веке, ни в XI веке, ни тем более до XI века, естественно, не было.

Во-вторых, если даже говорить только об историческом центре современной России, а именно о Волго-Окском междуречье, то его жители до XI века (то есть в Х веке и ранее) не могли говорить не только на русском, но и на любом славянском языке. Поскольку в то время этот район был заселен финно-угорскими племенами меря, мещера, мурома, говорившими, естественно, на своих финно-угорских языках.

В-третьих, сколько-нибудь значимая славянская колонизация того региона, который затем получил название Северо-Восточной Руси, началась лишь в XI веке. Своего пика она достигла в ХII-XIII веках, когда число славянских колонистов в этом районе сравнялось с численностью коренного финно-угорского населения.

Миграции восточных славян, X-XIII вв.

Возможно, к этому времени население Владимиро-Суздальской Руси действительно говорило на одном и том же языке с жителями Чернигова, Киева, Переяславля, поскольку в основной массе это были эмигранты из тогдашней восточнославянской метрополии – Черниговского, Киевского, Переяславского княжеств.

2. Миф о времени появления языковых различий

Путин: И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия.

Путинская версия отличается от данных лингвистической науки. Согласно ее данным, языковые различия на Восточно-Европейской равнине довольно четко проявились уже к XIV веку. К этому времени произошло разделение древнерусского языка на пять основных восточнославянских разговорных наречий – северо-западное, северо-восточное, центральное, южное, юго-западное и на три письменных языка – западнорусский, старорусский и древненовгородский.

В результате военного разгрома Московией Великого Новгорода, ликвидации его государственности, уничтожения одной части новгородской элиты, высылке другой, древненовгородский язык был полностью поглощен московским старорусским языком. На основе этого нового языка, который можно назвать восточнорусским, при его слиянии с церковнославянским языком в XVIII веке был сформирован современный русский язык.

В западнорусском языке (другие названия: руска мова, проста мова, староукраинская мова, старобеларуская мова, литовско-русский язык, рутенский язык) очень рано проявились южное (волынское) и северное (литовское) наречия, какие со временем эволюционировали в украинский и беларуский языки. Западнорусский язык был официально-деловым, а также письменно-литературным языком Великого княжества Литовского (с XIV века по 1696 год). Кроме того, он использовался в восточнославянских воеводствах Королевства Польского, а также в Молдавском княжестве.

Генезис славянских языков по С.Старостину

Говорить о какой-либо полонизации в деле появления западнорусского языка невозможно, поскольку украинские земли, попавшие под власть Речи Посполитой, оказались там лишь со времени Люблинской унии 1569 года, то есть почти два столетия спустя после появления первых документов, написанных на западнорусском языке.

3. Подмена национальной идентичности языковой

Путин: ...я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ...

Укра́инцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства. Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий. Больше того, где-то до этого же времени, до XIV–XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше, называли русскими. Не делили. И только гораздо позднее начались языковые первые различия…

Во-первых, Путин смешивает два различных значения термина «украинцы», использовавшиеся в разное время:

– как жителей и представителей служилого сословия, проживавших на окраинных землях ряда государственных образований Восточной Европы (не только Московии) в XI веке – первой половине XVII века,

– и как этноним, обозначающий крупную нацию, представители которой проживают преимущественно на юге Восточно-Европейской равнины (активное использование этого термина начинается с конца XVII века).

Во-вторых, Путин смешивает различные значения термина «русские», использовавшиеся в разное время. В то время, когда греко-католических жителей Руського воеводства Королевства Польского с центром во Львове называли русскими (руськими), а саму провинцию – Червоной (Красной) Русью, православных жителей Великого княжества Московского, а затем Московского царства чаще всего называли московитами, а их страну – Московией.

Адам Олеарий. Описание путешествия в Лифляндию, Московию, Тартарию и Персию. 1651.

Когда же название Россия стало отождествляться с Российской империей, а термин русские – с населением этой империи, жителей бывшего Руського воеводства стали чаще всего называть украинцами. Но никто, кто пользовался бы терминами «украинцы» и «русские», никогда – ни в XVII веке, ни в XXI-м – не ставил между этими терминами знак равенства. Кроме Путина.

В-третьих, Путин смешивает языковую идентичность с национальной. Не в первый раз он утверждает, что из-за несущественных (с его точки зрения) языковых различий русские и украинцы должны считаться одним народом. Владимиру Путину следует помнить, что говорящие не на различных языках, а на одном немецком языке немцы Германии, австрийцы и германошвейцарцы относятся к трем разным народам. Что говорящие на одном французском языке французы, валлоны, франкошвейцарцы принадлежат трем нациям. Что говорящие на одном английском языке англичане, американцы, англоканадцы, австралийцы, новозеландцы – это пять разных народов. Что говорящие на одном испанском языке или на одном арабском языке граждане десятков стран принадлежат разным нациям. Ключевым критерием национальной идентичности является не язык, а чувство принадлежности к своей гражданской нации. Подавляющее большинство украинцев независимо от того, на каких языках они говорят, не чувствуют своей принадлежности к России – что бы по этому поводу ни говорил Путин.

4. Кто рассорил Украину с Россией?

Путин: Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой...

Кстати говоря, отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией. Как это ни покажется странным, в их фундаментальных трудах XIX века написано, что Украина: а) многонациональна и должна быть федеративным государством; и б) обязательно выстроить хорошие отношения с Россией...

Всемирный банк требует прекратить перекрёстное субсидирование...

Отсюда и единственное то, чем они торгуют, – это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача.

Подавляющее большинство современных украинцев не только не имели никакого представления о «подрывной деятельности австрийского Генштаба» и творчестве отцов-основателей украинского национализма, но и испытывали исключительное доброе, во многих случаях действительно братское отношение к России. Это отношение было разорвано в клочки не австрийскими шпионами и бандеровскими националистами, а хозяином Кремля, укравшим Крым и развязавшим кровавую бойню на Донбассе, унесшую жизни более 13 тысяч украинцев, искалечившую жизни более 30 тысяч жителей Украины, превратившую в беженцев несколько миллионов человек.

Опрос украинцев: как вы в целом относитесь к России?

Октябрь 2010 Май 2015 Очень хорошо/ в основном хорошо 93 30 Очень плохо/ в основном плохо 4 56

Опрос КМИС.

Главным русофобом, рассорившим Украину и Россию, причем не в 1914-м и не в 1941-м, а в 2014 году, стал не австрийский Генштаб, не Дмитрий Донцов или Степан Бандера, не Всемирный банк, а Владимир Путин.

5. Стратегическая цель Владимира Путина – объединение России и Украины.

Путин: Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и мире.

Хотя в последние годы Путин регулярно высказывался о русских и украинцах, о т.н. «едином народе», об отношениях между двумя странами, тем не менее до вчерашнего дня он, кажется, еще ни разу столь открыто не формулировал свою главную стратегическую цель. Теперь это уже не просто Севастополь и Крым, не какая-то Лугандония, даже не Новороссия и Причерноморье, теперь это уже объединение России и всей Украины.

Такое бесцеремонное объявление Путиным своей стратегической цели не могло произойти без получения важных сигналов от нынешнего украинского руководства (от его действий или бездеятельности). И такое путинское заявление может означать лишь одно – переход к практическому осуществлению этого стратегического плана.

Андрей Илларионов

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