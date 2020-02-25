Как Ломбардия борется с китайским вирусом

«Бокал вина – и все пройдет»: как реагируют на коронавирус в Италии

Менеджер по рекламным кампаниям Екатерина Садилова, работающая в Милане, рассказала в блоге на Hromadske об особеннностях борьбы со вспышкой эпидемии коронавируса в итальянском регионе Ломбардия:

- Коронавирус? Это все не про нас, это в Китае, далеко, и ничего плохого с нами здесь произойти просто не может.

Похоже, именно так думали жители и власти северного итальянского региона Ломбардия, а точнее, одной из его провинций — Лоди, где живу и я. Однако в пятницу, 21 февраля, с утра выяснилось, что Ломбардия и Лоди стали эпицентром вспышки коронавируса в Италии.

Первым больным стал 38-летний мужчина по имени Маттиа из города Кодоньо, что в 20 километрах от Лоди. Его история — это яркий пример, насколько местные органы власти и медицинские структуры оказались неготовы к такому развитию событий. Парню стало плохо еще неделю назад, несколько суток у него была высокая температура и все признаки гриппа, который, как и каждый год в этот период, «косит» всю страну. Он пришел в больницу, в отделение скорой помощи, как это обычно делают в Италии. Однако Маттиа отправили домой, заверив, что у него обычный грипп.

"Город-призрак" Кодоньо

Через несколько дней его состояние ухудшилось: кроме высокой температуры, которая держалась и ничем не сбивалась, появились проблемы с дыханием. Он вернулся в больницу, где наконец ему сделали все анализы, которые подтвердили неутешительный диагноз. В критическом состоянии Маттиа перевели в реанимацию, где он находится до сих пор. Врачи борются за его жизнь.

О неготовности к такому развитию событий свидетельствует и тот факт, что у медицинского персонала в первый день не было даже в достаточном количестве масок — врачи и медсестры работали с больным без какой-либо защиты. Результат? У трех врачей тесты обнаружили коронавирус. Как и у жены Маттиа, которая сейчас на восьмом месяце беременности. Ее сразу положили в инфекционное отделение одной из больниц Милана.

После этого начали искать людей, с которыми контактировал молодой человек. Выяснилось, что он вел очень активный образ жизни: был менеджером крупной химической компании, в которой только в Кодоньо работает более 500 человек, занимался спортом, за последний месяц участвовал в марафонах, играл в футбол, был волонтером Красного Креста и вел курсы.

До недавнего времени считали, что заразился он в конце января, после ужина со своим другом, который тогда только что вернулся из Китая. Это было единственной версией заражения. Но после всех тестов и анализов выяснилось, что его друг абсолютно здоров. То есть найти, изолировать и определить круг знакомств человека, с которого началась эпидемия – так называемого «пациента 0», стало невозможным. А это означает невозможность остановить распространение болезни.

За 72 часа после первого инфицированного коронавирусом – только в регионе Ломбардия обнаружили более 90 больных. Конечно, не потому, что вирус начал мгновенно передаваться. А потому, что начали делать тесты, выявлять тех, кто уже заболел раньше. Многие считали, что находятся дома с обычным гриппом, или вообще не имели симптомов. Через некоторое время больных коронавирусом обнаружили также в соседних северных регионах — Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья.

Нужно отдать должное итальянской власти — она начала реагировать, и реагировать достаточно эффективно. Десять населенных пунктов провинции Лоди, где зафиксировали первую и наиболее мощную вспышку болезни, в настоящее время полностью изолированы. Школы, бары и магазины закрыты, проводится патрулирование вооруженными силами и полицейскими, которые не позволяют жителям этих городов покидать свои дома. То есть передвигаться они могут только в пределах своих городов. Сам город Лоди пока не закрыт на карантин, но закрыты все учебные заведения, отменено празднование карнавала, все матчи, концерты и представления. Людей призывают не собираться в закрытых многолюдных помещениях.

По телевидению каждый час крутят элементарные правила, как предотвратить поражение вирусом: постоянно мыть руки, не трогать руками во время пребывания на улице рот, глаза и нос, закрывать лицо, когда чихаешь или кашляешь. Работодатели прислали работникам сообщения, чтобы те не приходили на рабочие места, если проживают в изолированных зонах или находились в них в течение последних 30 дней. Запрещено приходить на работу и тем, у кого обычный насморк, даже без температуры. Трудно представить, как это будет выполняться, ведь в Италии насморк в этот период есть почти у каждого.

Железнодорожники уже сообщили, что поезда и электрички не будут останавливаться на станциях изолированных городов. В воскресенье 23 февраля стало известно, что все стоматологические кабинеты в городе Лоди и провинции будут закрыты за исключением неотложной стоматологической помощи.

При появлении подозрительных симптомов граждан просят не ехать самостоятельно в отделение скорой помощи, а звонить по бесплатным номерам, чтобы им могли прислать бригаду на дом.

Проблема заключается в том, что около 70% процентов жителей этих населенных пунктов работают в Милане — областном центре региона Ломбардия. Там они ежедневно пользовались электричками, метро, троллейбусами и трамваями, то есть контактировали с огромным количеством людей. Понятно, что проверить всех и сделать тест на коронавирус каждому просто нереально.

Как реагирует общество на опасность? Несмотря на то, что в супермаркетах смели с полок еду, паники нет. Лоди и провинция — это чуть более 300 тысяч человек. И почти все как-то знакомы друг с другом, потому что больше всего детских садов, школ, лицеев, несколько факультетов Миланского государственного университета расположены в Лоди. Кто-то с кем-то вместе учился, ходил в садик, в спортивные секции, работал и тому подобное. Хотя медиа и не сообщали имя человека, с которого началась эпидемия, буквально через час все знали – кто он и кто его жена. Перед тем, как уйти в декретный отпуск в октябре прошлого года, она работала учительницей физкультуры в одной из средних школ Лоди. Никто не обвиняет семью, наоборот, отовсюду звучит «Forza, Mattia» (Давай, Маттиа!) и пожелания скорейшего выздоровления.

Но, безусловно, присутствуют страх и осторожность. За два дня количество людей на улицах Лоди очень заметно сократилось. Изредка проезжают машины, людей, которые идут пешком, почти не видно. С полок магазинов и аптек исчезли маски, антибактериальные гели и салфетки, найти их просто невозможно. В аптеках говорят, что они их не могут заказать — склады пусты, а производители не справляются с повышением спроса.

Частные предприниматели, владельцы баров, кафе и ресторанов – в отчаянии, они терпят очень ощутимые убытки. Ведь сейчас последнее, что делают люди — это идут на кофе в людное место.

Но, несмотря на это, присутствует определенный оптимизм и бесконечный итальянский юмор. В социальных сетях распространяются десятки мемов, в которых итальянцы по-доброму смеются сами над собой и над своими страхами: «un bicchiere di vino e passerà» («бокал вина — и все пройдет»). Обязательно пройдет. Именно так все и будет.

Екатерина Садилова

Hromadske