Угроза национальной безопасности Латвии – КоронавиРусИмперии

Главная опасность исходит от трех российских спецслужб – ФСБ, ГРУ, СВР, а также союзнических спецслужб стран СНГ

Сейчас большинство новостей и текстов – о новом коронавирусе. Многое другое важное остается без внимания. А ведь на заканчивающейся неделе латвийская Служба государственной безопасности, VDD (Valsts drošības dienests) опубликовала ежегодный доклад об угрозах национальной безопасности. Прелюбопытное чтение. Пробежимся по некоторым его пунктам.

ВРАЖДЕБНЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ. ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Главная опасность исходит, как и раньше, от российских спецслужб, всех трех, работающих на внешнем контуре, – ФСБ, ГРУ, СВР, а также союзнических спецслужб стран СНГ. По мере роста активности Китая и его представителей в балтийском регионе, интерес китайских спецслужб к Латвии также возрастает. Но здесь на данный момент бóльшую опасность представляет использование китайских технологий, как в государственном, так и в частном секторах. Дело в том, что нормативно-правовая база Китая создает для работы китайских спецслужб условия, далекие от обычных для западных стран правовых гарантий (нейтралитет, предварительный контроль, законность действий). Соответственно спецслужбы КНР имеют большие возможности для получения доступа к нужной информации. Но пока что эти риски несравнимы с теми, что идут от российских спецслужб.

Интересная деталь – случаи шпионажа и вербовки граждан Латвии, выявленные VDD, показывают, что враждебные иностранные спецслужбы заинтересованы не только в стратегической информации, но и тактической. То есть это – уровень местных самоуправлений, в том числе проекты приграничного сотрудничества. Для России важно оказывать влияние и на таком низовом уровне – для планирования гибридных операций, на случай вторжения.

В этом смысле показательны три примера приграничного латвийско-российского сотрудничества, рассмотренные VDD с негативными выводами. Два связаны с установкой видеокамер, один – с водой (украинцам, конечно, сразу же крымский канал вспоминается).

Первый случай. Латвийский муниципалитет в сотрудничестве с администрацией Псковской области разработал проект, предусматривающий установку камер видеонаблюдения «для мониторинга природных ресурсов на территории Латвии» (Причем – в софинансировании с ЕС!) VDD уже сталкивалась с подобным проектом еще в 2018 году – когда планировалось установить камеры российского производства, наблюдающие за латвийскими озерами. Как проект 2018 года, так и проект 2019-го предусматривали сохранение видео-данных на территории России, а также возможность подключения к видеонаблюдению в режиме онлайн. После возражений VDD проект был прекращен.

Второй случай. Другое латвийское самоуправление в сотрудничестве с несколькими российскими муниципалитетами планировало обустроить места отдыха на природе. В том числе – установить там видеокамеры высокой четкости российского производства. Аналогично прошлому случаю, здесь также существовала возможность хранения данных в России и возможность удаленного доступа.

Третий случай. Проект «Pure Water for Programme Regions» с участием нескольких муниципалитетов Латгальского региона (Латгалия – исторический район на границе с РФ). Однако ведущим партнером здесь была псковская компания «Горводоканал». Ее представители выразили заинтересованность в разведке участков водозабора в Латгалии и ознакомились с возможностями и технологиями компании по управлению водоснабжением, в том числе – поставками питьевой воды. Что важно для национальной безопасности и в целом опасно. VDD проинформировала ответственные органы об имеющихся рисках.

ШПИОНАЖ. ВЕРБОВКА ГРАЖДАН ЛАТВИИ

При вербовке латвийских граждан российские спецслужбы интересуют не только персоны, занимающие высокое положение или имеющие доступ к секретам, но и самый широкий круг лиц. Процесс вербовки происходит, как правило, на территории России. Поэтому тут существенно, чтобы человек периодически ездил в РФ по любой из причин (туризм, посещение родственников, деловые интересы, служебные обязанности, работа, учеба, обучающие курсы и т.д.).

В первую очередь российские спецслужбы заинтересованы в тех, кто позитивно настроен к РФ, поддерживает ее политический курс. Однако выявленные случаи показывают, что российские спецслужбы используют и широкий набор инструментов воздействия, принуждения: шантаж, угрозы, компрометирующую информацию, финансовые и психологические инструменты. Сбор информации об интересующем лице может занимать до нескольких лет.

В большинстве случаев первый контакт с объектом вербовки происходит на границе, где удобным прикрытием является форма пограничной службы ФСБ или работника миграционного управления МВД РФ. Для первого личного знакомства офицер спецслужбы специально приезжает на российский КПП со своего места постоянной службы.

Вербуемого подлавливают в неблагоприятный для него момент – например, острых эмоциональных переживаний (развод, болезнь, смерть близкого человека; проблемы или разногласия на рабочем месте). Удобный повод для шантажа – реальное правонарушение на территории России. Если такового нет, то оно создается из ничего – имитация преступления или необоснованное задержание (с последующим давлением). Процесс вербовки документируется в максимально возможной степени (в письменной форме, а также аудио / видео).

Первые задания, поставленные иностранной спецслужбой завербованному, являются самыми общими, и поэтому кажутся невинными. Это сбор общедоступной информации. Но так проверяется принципиальная готовность человека к сотрудничеству.

За этим следует другая ступень – дается задание, выполнение которого подразумевает нарушение закона Латвии. Выполнив его, перейдя «красную линию», завербованный компрометирует себя и далее ему уже гораздо труднее отказаться от сотрудничества. После этого работа с агентом становится более конкретной, плановой, функциональной. Ее содержание зависят от сферы компетенции завербованного сотрудника и его должностных обязанностей.

VDD отдельно поясняет, как выглядит потенциальный контакт с сотрудником российской спецслужбы, происходящий, как правило, на территории РФ.

1. Представители спецслужб стараются побыстрее вывести разговор за рамки обычных вопросов, естественных в сложившейся ситуации.

2. Вы наблюдаете со стороны нового знакомого явное дружелюбие, стремление перейти к неформальному стилю общения (специальный сотрудник должен завоевать ваше доверие и поддержку).

3. Вы вдруг обнаруживаете, что у вас с вашим собеседником есть общий интерес. Вдруг оказывается, что у него те же увлечения, что и у вас.

4. Если ваше общение проходит в рамках профессиональных контактов, обнаруживается, что собеседник (в действительности сотрудник спецслужбы) не обладает глубокими конкретными знаниями в данной сфере.

5. Вместо профессионального обсуждения собеседник начинает задавать вопросы о положении в вашей стране, вашей работе, личном финансовом положении.

6. Вы можете столкнуться с попыткой спровоцировать вашу эмоциональную реакцию, обратившись к идеологическим убеждениям, ценностям, компетенциям, другим личностным качествам (сотруднику спецслужбы необходимо прояснить ваш психологический портрет).

7. В ходе беседы может быть сделан запрос на продолжение контактов в неформальной обстановке, в том числе после возвращения в Латвию.

8. Уже в ходе этого общения вы можете получить запрос на получение некой самой общей информации «для личных целей», включая вознаграждение за эту помощь (сотруднику спецслужбы нужно приручить вас, показать полезность общения с ним).

В случае любых подозрений VDD предлагает сообщить о потенциальном контакте с представителем иностранной спецслужбы, позвонив по номеру +371 672 089 64, написав по адресу info@vdd.gov.lv или придя в офис VDD в Риге, ул. К.Барона, 99А.

Служба госбезопасности сообщила в докладе о 4 уголовных процессах в связи со шпионажем. В частности, упомянут бывший сотрудник LDz (ж/д) Александр Красноперов. Начато дело в отношении бывшего сотрудника МВД Олега Бурака, по данным следствия – собиравшего информацию для российской разведки.

Ральф Немиро

ДОСТУП К СЕКРЕТНЫМ ДАННЫМ. КРИТЕРИИ

13 марта в Латвии был резонансный скандал, когда министру экономики Ральфу Немиро был закрыт доступ к секретной информации. Сделано это было не VDD, а другой латвийской спецслужбой (Бюро по защите Конституции, SAB) и без объяснения причин. В итоге министру пришлось подать в отставку.

Возможно, и по этой причине в свежем докладе большая глава была посвящена разбору критериев, по которым дается и отнимается доступ к гостайне. К примеру, в прошедшем году Службой безопасности было проведено 25 внеплановых проверок персон, имеющих доступ к гостайнам. Вот каков набор причин приводивших к этому:

- было установлено, что лицо нарушило процедуры, установленные для обработки, использования или защиты секретных данных – например, информация, содержащая официальные секреты, обрабатывалась в неподходящих информсистемах;

- повышенные «разведывательные риски» – например, поездки в Россию, страны СНГ, Китай;

- подозрение на злоупотребление служебным положением;

- лицо имеет неясные или необоснованные финансовые операции;

- человек идентифицирован как лицо, имеющее «повышенные репутационные риски».

При принятии негативного решения в отмене доступа к секретным данным принимались во внимание такие «дисквалифицирующие обстоятельства»:

- аудит физического лица выявил превышение расходов над доходами более 45 тысяч евро;

- в течение года человек снял наличными в банкомате более 55 000 евро, происхождение которых не может быть подтверждено;

- лицо было подвергнуто дисциплинарному взысканию при исполнении служебных обязанностей, указывающему на риск конфликта интересов;

- в течение нескольких последних лет лицо получало информацию из базы данных, доступной ему / ей, в случаях, не связанных с выполнением его / ее обязанностей;

- персона не предоставила VDD непротиворечивую информацию о займах у физических лиц;

- человек был вовлечен в конфликты, связанные с применением физической силы, находясь под воздействием алкоголя;

- лицо не предоставило своевременную информацию об изменениях в анкете, за что получило соответствующие административные и дисциплинарные санкции.

Как видим, исходя из этих критериев при отборе доступа к секретам, учитывались как риск вербовки, так и риск коррупции, монетизации своего служебного положения при помощи экономически прибыльного инсайда.

ЗАЩИТА РОССИЕЙ «СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ» КАК РЕСУРС ДАВЛЕНИЯ

В прошлом году, как и ранее, основными рисками для Конституционного строя Латвии была признана деятельность России по трем направлениям:

а) консолидация «соотечественников», использование их в своих интересах (отметим – в тексте доклада в связке со словом «соотечественники» часто используется сокращение t.s., то есть tā sauktais, «так называемые»);

б) российская политика исторической памяти, направленная на навязывание жителям Латвии «правильной» истории;

в) информационно-пропагандистская деятельность.

Как и ранее, ключевую роль в планировании и координации российского влияния в Латвии играет дипломатическая миссия РФ – российское посольство в Риге, генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае.

1. В первую очередь, это Совет общественных организаций Латвии, в настоящее время активно участвующий в создании аналогичной организации по консолидации молодежи.

2. Важный фактор влияния – участие представителей «соотечественников» из Латвии в разнообразных мероприятиях, проводимых в России и других странах СНГ.

3. Координированный доступ к финансированию «Россотрудничеством» (учреждение, подчиненное МИД России, полное название – Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).

4. Совет по военно-мемориальной работе при после РФ в Латвийской Республике.

Методы и приемы работы тут разнообразны. Например, при выборах в Европарламент (май 2019 года) представители Русского Союза Латвии использовали все доступные информплощадки для призывов к «немедленной» отмене антироссийских санкций, поскольку они, якобы, «только вредят Латвии» и «могут привести к войне в Европе».

В попытках узаконить незаконную аннексию Крыма, Россия зазывала «соотечественников» из Латвии в Ялту (например, на Ялтинский международный экономический форум, апрель 2019; на Форум «Нюрнбергский процесс: история и современность», ноябрь 2019).

В прошедшем году после принятия поправок к Закону об образовании, предусматривающих постепенный переход к преподаванию государственного языка во всех общеобразовательных школах, эта темы был быстро поднята на щит. Был создан «Штаб защиты русских школ». Он особо энергично действовал во время предвыборной кампании в ЕП. Но и после того его деятельность сохранилась. Основной целью деятельности Штаба является не забота о «соотечественниках», но дополнительная платформа для агитации в пользу партии Русский Союз Латвии. Показательный пример. В декабре 2019 года в «столице» ЕС Брюсселе параллельно с Европейским русским форумом был проведен «Молодежный форум», в ходе которого новое поколение активистов РСЛ презентовало всем буклеты «Латвия нападает на школы меньшинств» об «умышленном уничтожении» русских школ.

В целом же, России невыгодно, чтоб молодежь из русскоязычных семей хорошо знала государственный язык, была критически мыслящей, знающей, конкурентоспособной, поскольку такими людьми трудней манипулировать и использовать для достижения своих целей.

Примечательно, что при появлении в Латвии судебных тяжб у «соотечественников» за них часто платят МИД России, «Россотрудничество», «Фонд поддержки и защиты прав российских соотечественников за рубежом».

В итоге VDD считает, что координированные санкции Запада против России являются эффективным инструментом, и их отмена была бы совершенно неоправданной.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ – ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Россия широко использует инструментализацию исторической памяти в своих политических целях. Создание варианта исторической памяти, продвигающего геополитические интересы РФ, в прошлом году стало одним из важнейших инструментов российского невоенного влияния.

Как это осуществляется. Например, с помощью продвижения «альтернативных интерпретаций» истории, главным образом, посредством организации псевдонаучных конференций и публикации книг о событиях ХХ века, представленных в выгодном для Кремля свете (хороший пример – «новаторское» позитивное рассмотрение пакта Молотова-Риббентропа, 80-летие которого отмечалось в 2019 году).

Другой вариант – Россия усиливает позиции выгодного для ее политики объяснения истории на территории Латвии путем восстановления и обслуживания здесь советских памятников. Регулярно вкладываются средства и в военную археологию, что потенциально может способствовать созданию в стране все новых и новых памятников.

При этом VDD подчеркивает, что сохранение памяти погибших на войне само по себе является важной деятельностью, независимо от того, на чьей стороне сражался человек. Такой подход был принят после Первой мировой войны, когда появилась идея «братских могил». Однако анализ информации деятельности РФ в последние годы показывает, что Россия просто пытается эксплуатировать своих павших солдат для продвижения актуальных политических интересов.

В прошлом году продолжилась традиционная информационная политика России в Латвии. Все западные страны, включая Латвию, изображались как «агрессоры, стремящиеся спровоцировать Россию», при том, что их «усилия обречены на провал». С другой стороны, Россия «жертва агрессии Запада», которая хочет только «хороших отношений и дружбы», но «оклеветана». Таким образом, как отмечает VDD, российские СМИ фактически не выполняют журналистских функций, а лишь обеспечивают PR Российского государства. По этой причине сотрудники информационных ресурсов, строго придерживающиеся указаний Администрации президента РФ и полагающиеся на госфинансирование, должны считаться «специалистами по связям с общественностью», а не журналистами.

Россия также продолжала активно использовать платформы социальных сетей – особенно Facebook, но также Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники» для анонимной (с использованием троллей) и автоматической (с ботами) деятельности, чтобы умножить свою интерпретацию событий и пропаганду. (Могу от себя добавить, что в русскоязычном варианте «Делфи» под каждым материалом очень быстро появляется не менее трех комментов негативных по отношению к Латвии, Западу).

В прошедшем году прошло традиционное вручение Посольством РФ в Риге «журналистских» наград «Янтарное перо». Показательно, что одну из наград получил главный редактор латвийской версии Sputnik`а за репортаж из незаконно аннексированного Россией Крыма… При этом Служба безопасности Латвии определяет Sputnik «как один из самых агрессивных российских информационных инструментов, систематически распространяющих манипулятивную, намеренно искаженную и неточную информацию о международных процессах и событиях в Латвии».

Отдельная главка в Докладе посвящена сюжету с незаконным (по туристической визе) приездом в Ригу «журналиста» НТВ для «освещения» визита украинского президента Зеленского 16 октября 2019 года. Что ж, помним-помним, момент задержания латвийской полицией этого «специалиста по PR Российского государства» был сфотографирован корреспондентом Укринформа. Та фотография (часто без указания первоисточника) широко разошлась в Сети.

ПРОРОССИЙСКИЕ СТРАЙКБОЛИСТЫ И ПРАВЫЙ ЭКСТРЕМИСТ

VDD продолжает внимательно рассматривать деятельность военизированных организаций, которые проявляют повышенный интерес к получению военных навыков: владению оружием, знанию тактики. К примеру, в Латвии есть команды, практикующие военные симуляторы (страйкбол). Их представители ездили в Россию для участия в играх.

Отдельно упоминается о том, что православный мотоклуб «Night Wolves MC» пытался восстановить свою деятельность в Латвии. Сейчас продолжаются судебные тяжбы по поводу его руководителя, гражданина России Игоря Лакатоша, еще в 2016 году внесенного в «черный списки» лиц, которым запрещен въезд в страну. Центральное руководство «Ночных волков» в Москве по-прежнему заинтересовано в поддержании своей деятельности в Латвии и всячески поддерживает Лакатоша.

В прошлом году VDD задержала человека, который планировал совершить теракты в школе нацменшиств и нескольких торговых точках Юрмалы. Задержание произошло в рамках уголовного процесса, начатого в конце 2018 года за разжигание национальной розни. Этот человек привлек внимание Службы безопасности из-за частых комментариев в Латвии на различных сайтах. Он писал о русских и цыганах, призывал к уничтожению этих этнических групп. Информация, полученная в ходе расследования, показала, что данная персона считала себя последователем идей норвежского правого экстремиста Андерса Брейвика. Теракт планировалось осуществить 13 февраля, в день рождения Брейвика.

В конце 2019 года суд признал задержанного виновным. Однако освободил его от уголовной ответственности из-за невменяемости. Соответственно применена принудительная медицинская мера – лечение в психиатрической больнице.

И этот случай также важен для упоминания – если кто-то начнет говорить, что VDD сосредоточена лишь на российской угрозе...

Напомню, что в Балтийских странах приняты законы, согласно которым местные спецслужбы ежегодно публикуют доклады об угрозах национальной безопасности. Литовский совместный отчет Департамента госбезопасности и военной разведки вышел в начале феврале (его краткий обзор – тут). Позже был доклад эстонской Полиции безопасности (KaPo), но он менее интересен, поскольку там дан слишком общий обзор угроз, без конкретики.

Олег Кудрин, Рига

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