Псевдонаука на службе Кремля: Крыму напишут новую историю. ДОКУМЕНТ

К 6-й годовщине оккупации Крыма российские академики получили новый пропагандистский заказ – «научно-публицистическая монография»

Российская академия наук давно стала мощным инструментом в гибридном противостоянии Москвы с мировым сообществом. Публикует документы очередного манипулятивного проекта «ученых», с помощью которого собираются исказить историю событий 2013-2014 гг. и оправдать военных преступников.

Значимость РАН для идейно-патриотического оболванивания населения сравнимо с медиакратией – ученые-академики по заказу из Кремля готовят «научно-публицистические» материалы, извращая историю и подтасовывая факты.

Как правило, такие творения появляются к годовщине очередной даты, которая, по мнению московских идеологов, является ключевой.

К 6-й годовщине оккупации Крыма российские академики получили новый заказ – научно-публицистическая монография «Право крымчан на самоопределение: предусловия и эволюция «крымской весны» обещает стать очередным шедевром такой псевдонаучной деятельности.

Основная задача монографии – донести до широкой общественности кремлёвскую трактовку истории правового и политического статуса Крыма и направить в нужное русло общественное мнение накануне очередной годовщины оккупации полуострова.

Будущая работа соберет в себе выступления, статьи, интервью, где российские ученые, юристы, политологи, философы и социологи тщательно обоснуют «обретение в 2014 Крымом независимости» и правомерность «возвращения в родную гавань».

В этой связи следует отметь, что научная ценность подобных «монографий» даже не стремится к нулю – она нулевая по определению. Зато пропагандистская составляющая зашкаливает.

Здесь следует упомянуть, что план работы псевдонаучных изысканий РАН находится в руках председателя Российского исторического общества, а по совместительству директора Службы внешней разведки России, постоянного члена Совбеза РФ и экс-председателя Госдумы Сергея Нарышкина.

Сергей Нарышкин

Именно он определяет общую направленность работ и монографий, связанных с процессами развития пограничных с Россией республик бывшего СССР. Именно по его заданию ученые-академики проводят «беспристрастный исторический анализ», формируя на заказ общую историческую память и единые корни.

Именно Нарышкин является идеологом «научного» обоснования российского «стремления к миру и возможности для общего движения вперед, основанного не на конфронтации, а на понимании общих корней». Под его кураторством события 2013-2014 годов в Украине псевдоученые называют как «кризис украинской государственности».

Также заслуживает внимания тот факт, что при подготовке псевдонаучных публикаций и работ российские академики стараются активно привлекать известных украинских историков. По их мнению, это придает материалам большую авторитетность и эксклюзивность. И масштаб вовлечения в такую работу тоже впечатляет – Институт российской истории, Институт этнологии и антропологии, Институт славяноведения Российской академии наук являются постоянными участниками исторического извращения.

На самом деле под предводительством Нарышкина происходит полное переписывание истории России и соседних государств, а также агрессивное навязывание обществу извращенных исторических фактов.

В 2014−2015 Сергей Нарышкин был автором фантазий о военных преступлениях украинских силовиков и новых авантюрах в отношении «Л/ДНР» и Крыма со стороны украинских «карательных батальонов». Об этом он и говорил в марте 2016, открывая в Госдуме выставку «Обыкновенный фашизм».

В августе 2015 в конференц-зале Президиума РАН в Москве он призвал на помощь историков академии наук и членов Российского исторического общества для разрешения конфликта Украины с Россией. Тогда он выступал перед авторским коллективом издания «История Новороссии». В этот же день в Минске проходила встреча президентов Путина и Порошенко.

Можно не сомневаться, в будущей монографии РАН как всегда академично расставит по местам факты из истории в семнадцатом веке, чтобы дать «научное» обоснование хозяину Кремля расставлять территории в двадцать первом.

Но они забывают об одном очень важном факте. По сути, такая монография — это лучший способ задокументировать военные преступления для будущего суда. После того, как В.Путин сознался, что это российские солдаты оккупировали Крым, лживые объяснения задним числом — лишний повод пересчитать преступников и коллаборантов.

Информационное Сопротивление – Крым