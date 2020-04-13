Российская армия VS поколение соцсетей: снизила ли ВКонтакте готовность армии РФ?

За редким исключением, ни один российский молодой человек не хочет служить в вооруженных силах, тем более в армии

Девид Дебатто – специальный агент военной контрразведки США в отставке. Служил в Ираке руководителем группы тактической агентурной разведки. До коммандировки в Ирак, Девид служил инструктором курсов спецагентов контрразведки армейского резерва США. В издательстве “Grand Central” он издал четыре романа и сейчас заканчивает мемуары про свой иракский опыт. Девид писал статьи для “Vanity Fair”, “Salon.com”, “The American Prospect” и “The Washington Monthly”.

Укринформ публикует собственный перевод статьи Дебатто для Института изучения глобальных угроз и демократий, в которой он доказывает неготовность российской призывной армии противостоять мотивированным и профессиональным войскам НАТО.

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Центральное место во внешней и внутренней политике России занимает потребность в сильной армии. По крайней мере, с середины 19 века некоторые российские лидеры, духовенство и философы исповедуют идею о том, что Москва – это новый, или третий Рим (Древний Рим/Константинополь/Москва) и прямая наследница священной Римской империи. Таким образом, русское культурное и политическое православие связывало возможность дальнейшего существования Матери-Руси со способностью поддерживать как сильного, мужественного (желательно жесткого) вождя, так и большую, сильную армию. Этот подход является общим для России и Древнего Рима: нация сильна лишь настолько, насколько сильна ее армия.

Однако, в отличие от прошлых поколений, нынешнее поколение молодых россиян почти поголовно более стремится к круглосуточному погружению в социальные сети (и в меньшей степени в Интернет), чем в устаревшее понятие патриотизма или военной службы. Такое разделение поколений имеет серьезные последствия для поддержания качества и эффективности современной российской армии. Вероятно, эти последствия уже настали.

Имея хрупкую и, по всей видимости, неустойчивую экономику, основанную на углеводородном сырье, которая создала несколько миллиардеров с хорошими связями (современных бояр), но продолжает удерживать массы на уровне бедности или близком к нему (современных крепостных), Кремль мудро отвлекает внимание населения от мыслей об их унылой жизни, раздувая пламя патриотизма, по крайней мере, у старших поколений. Это достигается путем проведения незаконных вторжений и аннексий, а также разжигания исторически параноидального страха иностранного вторжения. Эти действия также служат для обеспечения поддержки народом увеличения военного бюджета. До сих пор эта стратегия по большей части хорошо работала на Путина.

Одной из отличительных черт бессменного президентства Путина является его приверженность к модернизации, перевооружению и профессионализации российских вооруженных сил – процессу, всерьез начавшемуся в 2008 году. Несмотря на то, что он посвятил немало средств национального бюджета и усилий для реализации этой приверженности, многие сторонние наблюдатели считают, что успешный результат все еще не достигнут. Если недавнюю историю можно считать каким-то ориентиром, Путин будет продолжать вливать огромное количество быстро истощающихся ресурсов в свои попытки обеспечения военного превосходства России над китайскими и западными противниками. Общее благосостояние российского населения в этой формуле не заслуживает достаточного внимания.

Никогда не было сомнений в численном превосходстве советских войск над западными противниками во время холодной войны. В 1950-1980-х гг. мир стал свидетелем предыдущей версии нынешней модернизации и численного увеличения тогдашней советской военной машины. Как и нынешние российские лидеры, советские лидеры рассматривали создание, а затем и расширение НАТО после окончания Второй мировой войны как прямую угрозу границам своей империи и, следовательно, самому ее суверенитету. Чтобы противостоять этой экзистенциальной угрозе, Советский Союз вступил в численную и технологическую конкуренцию с Западом продолжительностью в три десятка лет, которая прекратилась только после распада Советского Союза в 1991 году. Действительно, при измерении почти по любой шкале советские вооруженные силы были грозным противником. НАТО повезло, что ему никогда не приходилось выяснять, насколько грозным. Но как насчет состояния готовности нынешних ВС РФ, в частности, их сухопутной составляющей, армии? Являются ли ее силы превосходящими в сравнении с НАТО и Западом?

Для целей этой дискуссии я не буду рассматривать ни российские, ни западные ядерные силы, поскольку эта тема требует больших доводов, чем возможно изложить в этой статье. Я также не буду рассматривать различные гипотетические сценарии военных действий или анализировать порядок сражения противоборствующих сторон. Это темы для отдельного углубленного исследования, а не этой короткой статьи.

Акцент в данном анализе сделан на области, не всегда учитываемой при обсуждении готовности к военным действиям: призывники. Одна из важнейших концепций, которую следует иметь в виду при любом обсуждении качества российской армии, заключается в том, что российская армия по-прежнему во многом зависит от призывников, лиц, призванных замещать рядовые звания, в первую очередь, в пехоте. Каждый российский мужчина в возрасте от 18 до 27 лет должен зарегистрироваться в местном военкомате (который до сих пор находится в подчинении военного комиссара) и прослужить в армии один год. Несмотря на многолетние обещания Путина отказаться от призыва в пользу создания полностью профессиональной армии, военный призыв все еще существует, и нет никаких признаков того, что в ближайшее время он будет упразднен.

Существует две причины, по которым следует сосредоточиться на призыве в армию в данном анализе. Прежде всего, это то, что ни одна армия призывников не отличается таким же командным духом, страстью или самоотверженностью, какие присущи армии добровольцев, свободно отдающих свою приверженность (а в случае необходимости и жизнь) делу своей страны. За редким исключением, эти качества отсутствуют в рядах призывников. Как я и миллионы других добровольцев в армии США сказали в начале нашей военной службы: "Я добровольно выписываю правительству Соединенных Штатов Америки незаполненный чек, подлежащий оплате, в том числе собственной жизнью". Вы никогда не услышите, чтобы российский призывник говорил что-то подобное в начале своей военной службы за матушку Россию.

Вторая причина такого внимания – это природа и культура, окружающая воинскую повинность в России. Чувства и мнения молодых россиян по отношению к призыву – даже более отрицательные, чем в последние дни царской России после 1856 года, когда была введена в действие нынешняя система воинской повинности. В тот период молодые люди должны были отслужить либо шесть лет в армии, либо семь лет на флоте. Сегодня царствующий в Кремле владыка все еще нуждается в постоянной поставке молодых людей для поддержания своей воскресшей военной машины, хотя и в течение всего лишь одного года каждый. Но молодые россияне в 2020 году, как правило, не разделяют чувство долга Путина перед Родиной. Даже близко. И на то есть веские причины, помимо социальных сетей, для того чтобы российские мужчины избегали службы в армии.

Хотя сторонники Кремля будут яростно отрицать наличие проблем, связанных с дедовщиной или жестоким обращением с новобранцами, освещение в СМИ и личные показания солдат и членов их семей представляют совершенно иную картину. Один из последних и ужасающих подобных случаев жестокого обращения с военнослужащими произошел в октябре 2019 года. Молодой армейский призывник, отслуживший всего несколько месяцев из своего обязательного однолетнего срока, застрелил восемь сослуживцев на базе в Сибири.

Сначала армия винила в этом инциденте недовольного, неприспособленного солдата, который с трудом привыкал к военной жизни. Последующие расследования и беседы с отцом солдата привели к совершенно иному выводу: продолжительные избиения, угрозы убийством и изнасилования со стороны солдат – все это при попустительстве вышестоящих офицеров. Среди погибших были два офицера и шесть солдат, почти наверняка виновные в жестоком обращении.

Другой инцидент, также в октябре 2019 года, – гибель молодого солдата на ракетной базе примерно в 190 километрах к юго-западу от Москвы первоначально была расценена как самоубийство. На его похоронах мать обнаружила, что под многочисленными слоями макияжа на его лице были многочисленные, обширные синяки. Последующий осмотр семейным врачом подтвердил, что у солдата было много глубоких ушибов, рваных ран и переломов костей, скорее всего, в результате сильного избиения. Уголовное расследование "продолжается". Есть множество других таких историй, каждая из которых так же печальна, как и эти. К сожалению, ограниченность формата статьи не позволяет мне описать больше подобных случаев.

За редким исключением, ни один российский молодой человек не хочет служить в вооруженных силах, тем более в армии. Цитата из недавнего онлайн-журнала на эту тему также проливает некоторый свет на эту ситуацию: "Оказывается, регулярное повышение зарплаты призывникам-добровольцам не делает воинскую службу достаточно привлекательной". Наиболее вероятная причина – повсеместное неуважение к военнослужащему, пронизывающее российскую армию. Как следствие, издевательства остаются нормой". И этот факт хорошо известен всем российским семьям, особенно тем, в которых есть сыновья-подростки. Подкуп местного военного комиссара для уклонения от военной службы до сих пор является распространенной практикой по всей России. Ни одна российская мать не хочет, чтобы ее сына били, насиловали или даже убили во время службы в армии.

Сейчас не эпоха Советского Союза. Молодые люди в России в большинстве своем не разделяют тот же уровень патриотизма к Родине, что и их родители, бабушки и дедушки. Для нынешнего поколения призывников Великая Отечественная война – это смутно знакомый термин, который не имеет реального отклика в их повседневной жизни и является лишь тем, о чем их заставляют читать в школе или слушать от пожилых родственников во время праздников или народных чествований. Они смотрят парад в День Победы по телевизору каждый май, потому что должны, а не потому, что хотят.

Президент Владимир Путин – единственный президент, которого они когда-либо знали, и его заявления, призывающие молодых россиян к лояльности к военным и патриотизму во имя Родины, почти повсеместно встречаются с зевотой, если вообще их слышат. По большей части они просто не слушают Путина и всех правительственных чиновников. Для них это просто не имеет значения. Российская молодежь сегодня такая же, как и любая другая молодежь. Почти все часы бодрствования они проводят в социальных сетях, таких как ВК. Если они действительно хотят узнать новости (большинство — вряд ли), то они ищут их в интернете, а не узнают по телевидении или радио. Давно прошли те дни, когда в Кремле была постоянная аудитория для их внутренней пропаганды. Для многих молодых людей сегодня российское руководство, в том числе и военное, – это то, чего нужно избегать любой ценой. Просто им это не интересно.

Что все это означает в контексте готовности расхваленной российской армии? Это всего лишь значит, что российская армия больше не может рассчитывать на то, что её молодые солдаты, её призывники будут бороться за свою страну. Это значит, что практически ни один российский призывник не будет выписывать правительству пустые чеки, посвящая свою жизнь служению Родине. Это означает, что тысячи молодых, здоровых российских мужчин призывного возраста не служат в армии из-за того, что дают взятку местному военному чиновнику, чтобы тот помог уклониться от военной службы. Все это означает, что менее квалифицированные солдаты должны заменить тех, кто уклонился от призыва. Это означает ухудшение как качества, так и мотивации молодых призывников в российскую армию и, следовательно, ухудшение готовности российской армии в целом.

В десятках личных бесед, которые я проводил с молодыми россиянами в течение последних трех лет (а также с некоторыми из их матерей), никто не думал, что они добровольно отдадут свою жизнь, чтобы сражаться за свою страну, если только она не подвергнется буквально нападению со стороны иностранной армии, и им не придется защищать свои дома и семьи на российской земле. Даже в таком случае многие сомневались, что правительство скажет им правду. Это очень отрезвляющее признание со стороны столь многих призывников. Если это чувство пронизывает всю российскую армию (а у меня есть основания полагать, что это так), то это подтвердило бы мой первоначальный тезис о существенной деградации современной российской армии, не с точки зрения оружия и техники, а с точки зрения морального духа. Такая ситуация является аргументом в пользу ненадежной армии, особенно если она вынуждена вести крупномасштабные бои с такими военными силами, как НАТО или США на международном театре военных действий, вдали от Родины.

Последним по порядку, но не по значимости в данном анализе является вопрос о моральном духе вооруженных сил НАТО, поскольку он связан с их готовностью и надежностью, и в гораздо меньшей степени с готовностью Соединенных Штатов. НАТО (в частности, Германия) столкнулось с рядом хорошо задокументированных проблем, связанных с выполнением своих собственных квот на вступление в армию, нехваткой техники и боеприпасов, а также с неонацистскими членами. У некоторых стран-членов НАТО даже до сих пор есть свои собственные системы призыва на военную службу. Тем не менее, НАТО представляет тридцать различных, демократических государств с преимущественно полным политическим участием их граждан. Это полярная противоположность ситуации в России. Даже в странах НАТО, где действует призывной режим, призывники не боятся быть избитыми, изнасилованными или убитыми. Подкупить местную призывную комиссию, чтобы сбежать с военной службы, невозможно. Они также получают справедливую зарплату и другие компенсации. За редкими исключениями (опять же Германия) служба в вооруженных силах НАТО рассматривается как значимое гражданское обязательство среди молодежи стран-членов НАТО, в том числе и среди женщин. Опять же, это реальный отход от российской культурной нормы, когда юноши призывного возраста регулярно дают взятки с целью уклонения от военной службы, когда женщины не подлежат призыву и, по большей части, считаются несовместимыми с военной службой.

В заключение я считаю справедливым сказать, что в конечном итоге солдаты, сражающиеся на собственной земле и защищающие свои дома и семьи добровольно, без угроз и принуждения, защищающие демократические принципы, в которых солдаты чувствуют свою большую вовлеченность, будут более надежны и профессиональны, чем призывники в авторитарных режимах, сражающиеся вдали от дома, за правительство, в котором солдаты не ощущают реальной заинтересованности, и которое постоянно с ними плохо обращается. Есть исторические прецеденты, подтверждающие такой анализ армий призывников в противовес высокомотивированным армиям добровольцев, начиная от эры Александра Македонского и даже ранее.

Если в ближайшем будущем НАТО когда-нибудь столкнется с российской армией на европейском театре военных действий при каких-либо условиях, кроме совершенно непреодолимой внезапной обычной атаки или обмена ядерными ударами, то преимущество должно перейти к НАТО и его союзникам, в особенности Соединенным Штатам. Невозможно представить себе, чтобы молодой российский призывник упорно сражался в лесах Германии или Латвии за российского командира, который позволил регулярно подвергать этого призывника жестокому и унизительному обращению, и за президента, который, является для него и его друзей поводом для шуток. Вполне возможно, что молодой призывник и несколько тысяч его сотоварищей там даже не появятся.

И Кремль осознает, что такой сценарий – вполне реален. Это осознание – один из важнейших ключей к безопасности НАТО в ближайшей перспективе, но не надолго. Я искренне надеюсь, что НАТО воспользуется этим коротким промежутком времени, чтобы собраться с силами и профинансировать свои вооруженные силы на должном уровне, необходимом для борьбы с возрождающейся российской армией, которая обязательно появится в недалеком будущем.

Второго шанса не будет.

Девид Дебатто

Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS)