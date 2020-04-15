Кремль продолжает кампанию по дезинформации в Италии

Россия подкупает итальянцев через WhatsApp для позитивных отзывов о своей "помощи" в борьбе с коронавирусом

Поскольку российская разведывательная операция, проведенная под видом помощи Италии в борьбе с COVID-19, не смогла достичь поставленных целей, Кремль пытается убедить своих граждан, что брошенные в Италию ресурсы были оправданными. В дело идут проверенные способы - проплаченные комментарии в социальных сетях.

Институт изучения глобальных угроз и демократий (Institute for Global Threats and Democracies Studies - IGTDS) на основе открытых данных показывает, как отчаянно Кремль пытается оправдать себя на фоне провала борьбы с пандемией коронавируса внутри страны. Укринформ публикует перевод статьи Института.

Москва приступила к поиску лиц в мессенджере WhatsApp из числа граждан Республики Италия для формирования позитивного имиджа России на платной основе. Итальянское издание "La Repubblica" опубликовало материал, в котором утверждает, что Москва начала компанию подкупа итальянцев в целях пропаганды. Через мессенджер WhatsApp распространяется массовая рассылка с предложением рядовым итальянцам 200 евро за хороший видеокомментарий о Путине, России и российской "помощи" Италии.

"La Repubblica" связалась с одной девушкой, которая разместила положительный отзыв о российской "помощи" и Путине в популярной среди молодежи соцсети TikTok. Девушка объяснила, что её попросил записать это видео её хороший друг. "Он сказал, что ему за это заплатят 200 евро".

Ранее IGTDS предоставил доказательства, которые подтвердили выводы газеты "La Stampa" о том, что помощь Кремля Италии является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина и на 80% бесполезна в борьбе с коронавирусом.

Текст одного из сообщений, полученных гражданином Италии, которое цитировала газета "La Repubblica" утверждал: "Необходимо 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи". Согласно условиям, видео должны быть размещены в Twitter, Facebook или Instagram. "За видео заплатят 200 евро, за текст - меньше".

Несмотря на отрицание со стороны посольства России в Италии, сам факт поиска россиянами заказных комментариев не вызывает сомнений, принимая во внимание их активное использование, например, информационными ресурсами министерства обороны России, которые курируются военной разведкой.

Необходимость данной фазы информационной операции россиян в Италии обусловлена развитием ситуации в самой России, где уже наблюдается итальянский сценарий по COVID-19. Существует подтвержденная документальная информация о том, что больницы в Москве и Петербурге не справляются с поступлением больных коронавирусом, имеется критическая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких, в связи с чем врачи вынуждены фактически совершать эвтаназию, отключая больных от аппаратов ИВЛ.

Больница в Москве переполнена пациентами с COVID-19

Оппозиционные силы в России обвиняют власти в отправке партий ИВЛ за границу, в том числе в Италию и продаже в США, что способствовало формированию дефицита оборудования и материалов в российских больницах. Российские соцсети упоминают о нескольких петициях граждан с требованием запретить экспорт медоборудования из страны.

52 автомобиля скорой медицинской помощи возле одной из больниц в Москве

На этом фоне информационная операция предназначена для снижения градуса напряженности в самой России. Власти России используют ментальную склонность россиян к демонстрации жертвенности как к проявлению героизма и мессианства. Поэтому факт отправки аппаратов ИВЛ за рубеж во время пандемии, что в Европе было бы воспринято как преступление против своих граждан, власти России представляют как великодушие российского народа. Такие нарративы традиционно внедряются в сознание россиян и через православную церковь, которая в России является инструментом управления и влияния власти на население. В том же контексте жертвенности Москва использует Вторую мировую войну, начало которой сопровождалось активным сотрудничеством Третьего Рейха с Кремлем и совместными операциями против польской армии в Бресте. Подобные факты умалчиваются, а вместо них на первый план выносится тезис о спасении Россией Европы от фашизма. Не вызывает сомнений, что итальянская кампания российской армии будет использована в контексте подготовки к празднованию так называемого дня Победы.

Имитация спасения граждан иностранных государств призвана смягчить настроения россиян в отношении состояния системы здравоохранения и политики властей, которые привели к таким последствиям.

Однако настойчивость россиян в признании их помощи в Италии действенной может быть также связана с попытками сокрытия причин присутствия в стране представителей 48-го центрального НИИ микробиологии Минобороны России.

Это учреждение официально является главным разработчиком средств защиты от наступательного биологического вооружения в России. Расположено в городе Кирове. Тем не менее, с 1937 года институт работал над разработкой биологического оружия. Анализ тендерных закупок подразделениями института в период 2013-2019 года имеет признаки разработки наступательного биологического оружия. Основной акцент его работы - геморрагические лихорадки. Со времен Советского Союза разработка новых боевых вирусов совпадала с работами по разработке соответствующих вакцин.

В период с 1962 по 1970 год в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма Yersinia pseudotuberculosis. Таким образом, институт вел работы по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму.

Лёгочная форма чумы является пневмонией и развивается при заражении органов дыхания человека воздушно-капельным путём. Способы заражения и клиническая форма течения легочной чумы соответствует способам заражения и форме проявления COVID-19.

Российская кампания по развалу Европейского союза с использованием кризиса COVID-19 провалилась. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале пандемии коронавируса ЕС не хватало солидарности, все решали лишь собственные проблемы, а границы закрывались без согласования. По ее словам, сегодня готовность пройти через это вместе вернулась. "Есть решения, которые были невероятными еще полгода назад. Это повышает чувство общности и уверенности".

Так же провалом оказалась кампания России по снятию европейских санкций за аннексию Крыма, вторжение на Донбасс, вмешательство в выборы в США и ряде европейских государств. Хотя очевидно, что Кремль продолжит пытаться снять с себя санкции путем давления или подкупа руководства европейских стран.

Таким образом, российские власти на фоне этих провалов пытаются оправдать отправку медицинского оборудования, которая изначально рассматривалось в качестве условий отмены санкций и усиления позиций Москвы в Европе.

Институт изучения глобальных угроз и демократий