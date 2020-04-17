Читаем об Эстонии – думаем об Украине: Разведдоклад к 100-летию KaitsePolitsei

Эстонская Полиция безопасности отметила свой ювилей интересным и показательным докладом с историческими аналогиями

В начале этой недели Полиция безопасности (KaPo, от эстонского KaitsePolitsei) выпустила доклад к юбилею – она была учреждена 12 апреля 1920 года. Поэтому, как предупредил во вступительном слове глава KaPo Арнольд Синисалу, в этом докладе много исторических отступлений. И это, признаться, добавляет ему глубины, поскольку показывает, что откуда взялось в современности. Читаем об Эстонии, но думаем об Украине, проводим параллели, сравниваем.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ ОПЕРАЦИЙ ВЛИЯНИЯ В ЭСТОНИИ: 1990-2000-е

С самого начала восстановления независимости Эстонии Россия взяла курс на «операции по влиянию». Это обосновывалось концепциями «ближнего зарубежья» и «Доктрины Караганова» («защита» за рубежами РФ русского языка и русскоязычных, так называемых «соотечественников», государственная поддержка территорий проживания русскоязычных с тем, чтобы они чувствовали себя частью общего «русского мира»). Пожалуй, самым опасным проявлением такой политики была инициатива по созданию «Нарвской республики», для чего в 1993 году был инициирован незаконный референдум об автономии (можно припомнить, что в тот же период активные сепаратистские действия предпринимались и в украинском Крыму).

В результате решительных и разумных действий эта опасность была предотвращена.

Тем временем реформы в стране давали результат. И в начале 2000-х годов уже был поставлен вопрос о скором вхождении Эстонии в ЕС и НАТО. Ответные действия предпринял и Кремль. В начале 2000-х годов российское посольство, включая сотрудников разведслужб, под руководством АП России приступили к объединению в Эстонии различных русскоязычных ассоциаций в рамках единой головной организации (Союз объединений российских соотечественников Эстонии; такие же ячейки, созданные в соседних и более отдаленных странах Кремль собрал под зонтичной организацией Международный совет российских соотечественников, к 2010 году объединившей 137 организаций из 52 стран мира). Основная цель состояла в том, чтобы организовать международную клеветническую кампанию против Эстонии, а также произвести социальную дезорганизацию по этническому признаку.

Кроме того была предпринята попытка при помощи консолидации местных русскоязычных политических партий усилить и чисто политическое влияние. Но она провалились из-за внутренних интриг и коррупции. В частности, Объединенная народная партия Эстонии, в 2006 году переформатировавшаяся в Конституционная партию, на выборах 2003 и 2007 года уже не смогла пробиться парламент. Координировал деятельность пророссийских политических сил, проводя с ними «профилактические беседы» сотрудник Службы внешней разведки России Анатолий Дышкант, работавший в Таллинне под посольским прикрытием. Он был выслан из страны.

Во второй половине 2000-х годов, в отсутствие прогресса, Администрация Президента России передала инициативу по продвижению политики внутриэстонского раскола из своего Департамента межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами (тогда им руководил Модест Колеров; с 2009 года Колеров – главред пропагандистского информагентства REGNUM) российскому МИДу (Российский центр международного научного и культурного сотрудничества, кратко – Росзарубежцентр), различным государственным учреждениям, якобы неправительственным организациям, и даже городским властям Москвы и Петербурга (хороший пример – Фонд Юрия Долгорукого при правительстве Москвы).

При этом все более четкие контуры обретало обоснование такой политики – концепция «русского мира», подчеркивающая империалистическое мировоззрение России. Для ее продвижения в 2007 году был создан Фонд «Русский мир», а на следующий год – Россотрудничество (полное название: Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), выросшее из Росзарубежцентра. Представителем обеих структур в Эстонии стал Андрей Красноглазов (известен книгой о Сервантесе в российской серии ЖЗЛ), глава местного Института Пушкина. (Забегая вперед – в 2019 году Красноглазов был осужден по двум статьям за подделку документа и за использование подделки).

Пожалуй, самой успешным и «долгоиграющим» инструментом в операциях Кремля по влиянию в Эстонии был созданный в 1994 году Центр правовой информации по правам человека («некоммерческая ассоциация»). Риторика о защите прав человека открыла международные финансовые возможности, которые, в свою очередь, узаконили деятельность центра и его обвинения в нарушениях прав человека в Эстонии. С тех пор сохранение привилегий «российского супер-меньшинства», полученных во время оккупации, служит для этой организации «мерой ситуации с правами человека» в Эстонии.

В 2007 году российской стороне удалось раскачать ситуацию в Таллинне в связи с переносом памятника «Бронзовый солдат» (мы подробно писали об этом в материале «Гибридная война “Бронзовой ночи” – невыученные [Украиной] уроки»).

2019: ОТСУТСТВИЕ НОВЫХ ИДЕЙ И РЕСУРСОВ В ПОЛИТИКЕ РАЗДЕЛЕНИЯ

Из организации «Ночной дозор», участвовавшей в событиях «бронзовой ночи», выросла созданная в 2010 году организация «Мир без нацизма», также паразитирующая на западных стандартах свободы слова и искажающая картину жизни в Эстонии. Отмечается, что опыт ее деятельности был полезен при оккупации и аннексии Крыма.

Особое внимание Москва уделяла работе с русскоязычной молодежью, школьниками, которые в основном живут «на контролируемом Кремлем информационном поле». Например, им предлагалось бесплатное участие в военных лагерях в России. (Однако с годами эстонская молодежь все меньше интересуется кремлевской пропагандой, и все больше – возможностью свободно путешествовать и общаться).

Осуществлялись также попытки непосредственного вмешательства во внутреннюю политику Эстонии. К примеру, в преддверии выборов в Европарламент 2009 года в Эстонию приехал Георгий Мурадов, глава департамента внешних связей правительства Москвы. Его целью было формирование единого списка пророссийских кандидатов на выборах, помочь чему должен был пакет в более чем 10 млн эстонских крон. Но российский эмиссар не смог преодолеть противоречий среди промосковских кандидатов. Несмотря на такой провал, в 2010 году Мурадов был назначен зам главы Россотрудничества. А в 2014-м – стал зам председателя «правительства» аннексированного Россией Крыма. (В том же году он попал в санкционный список ЕС).

Были попытки воздействовать в Эстонии через неонацистские группировки, например РНЕ (Русское национальное единство), левацкую Национал-большевистскую партию. Эти попытки были пресечены. В частности, в 2002 году три члена РНЕ были осуждены за преступления на почве ненависти. И вот очень славный мостик в современность – в 2017-2019 годах один из тех главарей, а нынче уже активист Объединенной левой партии Эстонии (куда вошли остатки Конституционной партии) Аллан Хантсом стал автором пропагандистской помойки Sputnik.

Главка о российской деятельности в том же направлении в прошедшем году названа очень показательно – «2019: отсутствие идей и ресурсов в политике разделения [Эстонии]».

Прежде всего, можно констатировать полный провал так называемой «программы добровольной репатриации» в Россию, запущенной в 2007 году. Она имела очень слабый и с каждым годом уменьшающийся отклик в целевой группе. Это вынужден был признать и посол России в Таллинне. Если в год объявления программы 800 человек обратились за поддержкой для переезда РФ, то в 2018 году лишь 17 человек захотели переселиться в Россию. (Тут нужно учесть, что существует и обратный поток – в Эстонию).

В последние годы Россия активизировала усилия по консолидации движения промосковской молодежи. Видимо разочаровавшись в прежнем поколении активистов, решили, что более разумно привлекать и обучать новое поколение пророссийских лидеров. Это делается при помощи тематических олимпиад, конкурсов, разнообразных мероприятий, как правило, включающих элементы идеологического воспитания. КаПо также предлагает обращать особое внимание на попытки России развивать молодежное международное сотрудничество под позитивными, казалось бы, лозунгами – например, под флагом волонтерской работы по защите окружающей среды, предотвращению климатических изменений. Подобный подход позволяет включать молодых людей в общероссийскую сферу информации и действий. И уж впоследствии использовать их в интересах России, в том числе, в антиэстонской пропаганде.

Есть и другие приемы включения людей в сферу российского влияния – например, по линии выпускников российских университетов, вузов, прежде всего – Московского госинститута международных отношений (МГИМО). Это делается под предлогом социализации вокруг организаций выпускников. В действительности же цель – получать больше важной информации о контактах и текущей деятельности этих людей.

Еще более опасны попытки Кремля развивать сотрудничество в чувствительных сферах и искать прямые контакты с местными властями Эстонии. К примеру, различные образовательные соглашения с регионами и учреждениями в России могут работать против целей образовательной политики Эстонии, препятствовать образовательной, языковой интеграции жителей страны. И вместо этого – продвигать цели кремлевской политики разделения. Владимир Путин не зря пропагандирует программу «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». В реальности это действует так, что учителям в Эстонии предоставляется обучение без отрыва от работы, а ученикам предлагается учебная среда, и далее – им предлагается продолжить обучение в России.

УРОКИ ИСТОРИИ – В РОССИИ И В ЭСТОНИИ

В последние годы, а в 2019-2020-м особенно, энтузиазм российских посольских служб и прокремлевских активистов был направлен на отмечание завоевания Эстонии Красной Армией в 1944 году. Это было этапом подготовки к грандиозному празднованию «75-летия Победы», предполагавшемуся 9 мая 2020 года (но теперь из-за карантина отмененного). Российские власти особо старались привлечь к нему молодежь. При этом вместо почтения к памяти погибших и празднования окончания войны идет пропаганда реваншистских устремлений российской власти. Распространяются «ленты Святого Георгия», организовываются марши «Бессмертного полка», мото-пробеги с использованием различных «провокационных символов». Вновь предпринимались попытки оживить прежнюю напряженность вокруг советских/российских военных памятников (ранее, в 2017 году, из-за этого из Эстонии были высланы генконсул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев).

Также в 2019-м Россия много работала для пропаганды своего взгляда на такую чувствительную в странах Балтии тему, как Пакт Молотова-Риббентропа (тут к месту вспомнить, что Фонд «Русский мир» с момента его создания возглавляет внук Молотова Вячеслав Никонов, которого в России, шутя, называют «внуком Молотова-Риббентропа»).

Новая-старая интерпретация Пакта, в результате которого страны Балтии были оккупированы СССР, состоит в том, что это – «гордость и честь России». К 80-летию подписания (23 августа) по инициативе МИД РФ его оригинальный текст был опубликован в сборнике документов «Антигитлеровская коалиция 1939 года: формула отказа». Годом ранее, к 80-летию Мюнхенского сговора был издана подобная антология «Мюнхен 1938 года: падение на глубину Второй мировой войны». В этих книгах полностью отрицается ответственность СССР за начало Второй мировой войны, осуждаются «попытки приравнять коммунизм к фашизму».

Произошло возвращение к старой трактовке событий 1944 года как «освобождения». В рамках этого было опубликовано несколько сборников документов с превознесением Красной Армии и высшего советского командования. Соответственно советская оккупация не признается, а коммунистические репрессии постоянно оправдываются. Москва также вернулась к интерпретациям советской эпохи, согласно которым любое сопротивление оккупирующей державе считалось бандитизмом…

В свою очередь КаПо напоминает о неизменном подходе Эстонской Республики. Преступления против международного права более всего совершались в 1940-1950-х годах, когда Эстония в его нарушение была оккупирована, как Советским Союзом, так и нацистской Германии. На Нюрнбергском процессе союзные державы дали правовую оценку расистской политике побежденной нацистской Германии и ее последствий. А вот действия советского режима, демонстрировавшего, по крайней мере, одинаковую жестокость, подобной оценке не подвергались, вплоть до распада СССР.

Поэтому после восстановления независимости Эстония посчитала необходимым провести судебные процессы над оставшимися в живых советскими преступниками. Они были осуждены в 1999-2002 годах. Всего за преступления против человечности эстонские суды огласили приговор 11 персонам.

● 8 человек – за депортацию в марте 1949 года (операция «Прибой») – Я.Клаассепп, В.Бесков, М.Неверовский, В.Логинов, Ю.Карпов, А.Колк, В.Каск, П. Кислый.

● 3 человека – за убийство партизан, «лесных братьев» – К.-Л.Паулов, В.Пенарт и Р.Туви.

● Никто из обвиняемых в совершении преступления против человечности в суде оправдан не был. Десятки подозреваемых не прожили достаточно долго, чтобы предстать перед судом. Также многие были признаны неспособными предстать перед судом из-за состояния их здоровья.

Стоит подробней остановиться на случае с Августом Калком, членом центрального аппарата МГБ. В отличие от других осужденных участников депортации он не был руководителем оперативной группы. Он «всего лишь» с 2 по 11 марта и с 6 апреля по 5 июня 1949 года составлял списки депортаций по семьям, в которых выдвинул предложения о депортации 38 человек. И впоследствии это стало основанием для решений о депортации.

Колк подал жалобу в ЕСПЧ. К нему присоединился еще один осужденный, Петр Кислый. 17 января 2006 года Европейский суд пришел к выводу о необоснованности жалоб и отклонил их. Данная позиция ЕСПЧ чрезвычайно важна, поскольку впервые международный суд признал тот факт, что Советский Союз оккупировал Эстонию.

Любопытна в докладе главка «Уроки истории». «Во-первых, история показывает, что пока Эстония является независимым государством, преступления против человечности и геноцид здесь не совершаются». Еще и поэтому «наш национальный суверенитет абсолютно стоит того, чтобы защищать его». «Во-вторых, у людей, находящихся у власти, всегда есть выбор. Во время депортации ряд охранников или милиционеров проявили гуманность или даже саботировали порученную им задачу».

ШПИОНЫ, ЭКОНОМИКА, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

В докладе представлен полный список изменников Родины и шпионов, выявленных КаПо после восстановления независимости. Это 20 человек, из них 12 сотрудничали с ФСБ, 6 – с ГРУ и еще 2 – с СВР. В 2019 году было осуждено 5 человек.

В частности, за «измену Родине» были осуждены работавшие на ГРУ бывший офицер Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и его отец Петр Волин. Метсавас получил 15 с половиной лет, Волин – 6 лет.

Бывший сотрудник полиции безопасности Владимир Куликов в 2019 году был осужден по статье «за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, и ее поддержку, а также за создание и поддержание антиэстонских связей» на 5 лет.

Гражданин России, бывший член правления Эстонского союза ветеранов вооруженных конфликтов и военной службы «Боевое Братство» Сергей Кондрат был приговорен к 5 годам тюрьмы. Его обвинили по статье 233 «Ненасильственные действия, совершенные иностранцем против независимости и суверенитета Эстонской Республики». Важная деталь: Кондрат по профессии – электрик. И эта специальность тоже позволяла ему собирать полезную для РФ информацию. Это яркий пример того, что людям не нужно иметь особый доступ к госсекретам, чтобы заинтересовать российские спецслужбы. Часто достаточно мотивации, готовности человека к сотрудничеству. А больший доступ к важной информации является лишь дополнительным фактором, усиливающим интерес враждебных спецслужб.

Имеющий двойное гражданство России и Эстонии Дмитрий Козлов был завербован ФСБ с целью получить «помимо прочего», данные о зданиях, сотрудниках, транспорте, технике и режиме пограничного контроля в региональной префектуре Департамента полиции и погранохраны. Он получил приговор – 3 с половиной года тюрьмы.

В ежегоднике КаПо также констатируется, что помимо России, растущий интерес к Эстонии проявляют спецслужбы нескольких государств, в том числе Китая. Для Китая, как для крупной державы, важное значение имеют решения по глобальным вопросам, таким как Арктика, климат или торговля. Спецслужбы КНР интересуются Эстонией в связи с ее членством в международных организациях. Но не только: «Географическое положение Эстонии как транзитного государства между Востоком и Западом, а также находящиеся на стадии планирования и строительства инфраструктурные проекты интересуют Китай в той же мере. С учетом государственной политики Китая, в котором все крупные инвестиции, в том числе и т.н. частные, согласовываются коммунистической партией, инвестиции в Эстонии означают реализацию политических интересов Китая».

В Докладе также много внимания уделяется экономическим преступлениям, коррупции, в том числе на внешнем контуре; необходимости принятия закона о лоббировании, что позволило бы сделать эту практику более цивилизованной. Оказывается, есть свои риски и в столь рекламируемой в Эстонии системе, как е-резидентство. Она может быть рискованной, если ею пользуются террористы. В частности вдохновители исламского терроризма издали специальную фетву, в которой благословили использование некоторых видов виртуальных валют (например, Dagcoin). Кроме того, с повышением уровня жизни в Эстонии она становится привлекательным местом для миграции. Поэтому нужно внимательно относиться к миграционным потокам из стран, где существуют террористические ячейки.

Любопытны также два приведенных спецслужбой примера рассылки «фишинговых писем» (прием, часто используемый хакерскими группами). В одном случае это было письмо, посланное непосредственно на адрес КаПо от имени, якобы, украинского офицера капитан-лейтенанта Александра Олийныка. На самом деле это была работа хорошо известной в киберсообществе группы «развитой устойчивой угрозы» (Advanced Persistent Threat) APT Gamaredon. Это пророссийская группировка, работающая для оккупантов в ОРДЛО и постоянно атакующая украинских военных и спецслужбы. Подробней об их подрывной деятельности – здесь.

Интересен и второй пример. Фишинговые письма были отправлены на адрес Тартуского университета. Предполагается, что это кампания, организованная по указанию иранского правительства группой известной, как Silent Librarian или Mabna Institute. (о ее работе писало ФБР). Представители Университета идентифицировали нападение и предотвратили возможный ущерб.

Ранее подобные ежегодники были опубликованы службами безопасности Латвии:

● «Угроза национальной безопасности Латвии – КоронавиРусИмперии»,



а также – Литвы:

● «Литовская разведка: Сюрпрайз! Россия – главная угроза. И еще/уже Китай».

Олег Кудрин

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