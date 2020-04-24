Эмираты начинают поэтапное снятие карантина

Эмираты начинают поэтапное снятие карантина

Марина Доиг Марина Доиг
Укринформ
Опубликованы правила ведения разных бизнесов после послабления карантинных мер (от времени работы до организации процесса работы).

Уже завтра начнут работать торговые центры.

Там:

1. Весь персонал должен пройти тестирование на Covid-19

2. Персонал должен работать в масках и перчатках, которые нужно менять регулярно

3. Посетители (с 12 до 60 лет, детям и пожилым пока доступа нет) могут находиться только в масках и перчатках, соблюдая дистанцию

4. На входе проверка температуры

5. Примерочные не работают

6. Санитарная обработка уборных после каждого входящего

7. Парковочные места сокращаются до 25%

8. Места в ресторанах торговых центров сокращаются до 25% с расстоянием между столами мин 2м

И ещё целый ряд правил.

Также с завтрашнего дня начинают работу кафе и рестораны, в общем все, кроме мест массового сбора людей. На 25% мощности.

С воскресения работать начинает общественный транспорт, тоже с ограничениями и с соблюдением дистанции.

С начала недели в офисах может работать не более 30% сотрудников. Остальные - удаленно.

Сегодня вечером начинается Рамадан - время, когда дарят подарки и собираются семьями для вечерней трапезы.

Мечети пока закрыты. Массовые собрания запрещены. Массовые молитвы запрещены (на дому тоже не разрешают, кроме молитв тех, кто живет в одном доме/квартире). Палатки для ифтара (трапеза после захода солнца) запрещены. Праздничные визиты - только к близким родственникам и до 5 человек.

Во время Рамадана очень популярна раздача бесплатных ужинов для бедных - даже для этого есть теперь правила.

На сегодняшний день в Эмиратах провели 790тыс тестов (на 9.8 млн населения). Задача массового тестирования, в том числе, максимально быстрое выявление очагов заражения с целью их локализации и послабления карантина.

Ниже фото с правилами работы ритейл сектора. Подобные есть для транспорта/логистики, строительства, благотворительных организаций. Производства полностью и не закрывались, но должны были обеспечивать санитарные нормы, защиту для работников и дистанцирование.

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* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства

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