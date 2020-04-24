Эмираты начинают поэтапное снятие карантина

Опубликованы правила ведения разных бизнесов после послабления карантинных мер (от времени работы до организации процесса работы).

Уже завтра начнут работать торговые центры.

Там:

1. Весь персонал должен пройти тестирование на Covid-19

2. Персонал должен работать в масках и перчатках, которые нужно менять регулярно

3. Посетители (с 12 до 60 лет, детям и пожилым пока доступа нет) могут находиться только в масках и перчатках, соблюдая дистанцию

4. На входе проверка температуры

5. Примерочные не работают

6. Санитарная обработка уборных после каждого входящего

7. Парковочные места сокращаются до 25%

8. Места в ресторанах торговых центров сокращаются до 25% с расстоянием между столами мин 2м

И ещё целый ряд правил.

Также с завтрашнего дня начинают работу кафе и рестораны, в общем все, кроме мест массового сбора людей. На 25% мощности.

С воскресения работать начинает общественный транспорт, тоже с ограничениями и с соблюдением дистанции.

С начала недели в офисах может работать не более 30% сотрудников. Остальные - удаленно.

Сегодня вечером начинается Рамадан - время, когда дарят подарки и собираются семьями для вечерней трапезы.

Мечети пока закрыты. Массовые собрания запрещены. Массовые молитвы запрещены (на дому тоже не разрешают, кроме молитв тех, кто живет в одном доме/квартире). Палатки для ифтара (трапеза после захода солнца) запрещены. Праздничные визиты - только к близким родственникам и до 5 человек.

Во время Рамадана очень популярна раздача бесплатных ужинов для бедных - даже для этого есть теперь правила.

На сегодняшний день в Эмиратах провели 790тыс тестов (на 9.8 млн населения). Задача массового тестирования, в том числе, максимально быстрое выявление очагов заражения с целью их локализации и послабления карантина.

Ниже фото с правилами работы ритейл сектора. Подобные есть для транспорта/логистики, строительства, благотворительных организаций. Производства полностью и не закрывались, но должны были обеспечивать санитарные нормы, защиту для работников и дистанцирование.

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