«Гумконвой» для Киево-Печерской лавры: деньгами, «дарами волхвов» или все же сами?

«Гумконвой», прибывающий из страны с таким уровнем заражения – это уже даже не дары волхвов, а биотерроризм какой-то

Обозреватели и верующие активно обсуждают – стоит ли принимать УПЦ МП «гуманитарную» помощь из охваченной коронавирусом России, где больны сотни монахов и священников РФ...

Одна из самых обсуждаемых новостей последних суток – это желание «верующих России» помочь Киево-Печерской лавре, которая стала очагом распространения эпидемии COVID19. Сначала с просьбой о помощи обратилась братия монастыря. А через несколько дней уполномоченная по правам человека омбудсмен РФ Татьяна Москалькова попросила свою украинскую коллегу Людмилу Денисову помочь с доставкой в Лавру гуманитарного груза от российских «верующих». Более того, информация подавалась так, что якобы украинское правительство на беды Лавры не реагирует.

Сама постановка вопроса уже содержала оценку, мол, Украина не присматривает за монахами.

Хотя братия и монахи Лавры лечились и лечатся в той же, Александровской больнице, где и наша политическая элита — те же народные депутаты. Для них, поверьте, делалось и делается все возможное и даже больше.

Я обсудила ситуацию с людьми, которые какое-то время жили в Лавре. Все они убеждены, что просьба о помощи — демонстративный политический ход, который позволит России (которая сама охвачена болезнью) триумфально заезжать в каждый украинский монастырь и на все камеры «советского союза» выдавать маски и лекарства. Не исключено, что в сопровождении «военных врачей», как это было в Италии.

Давайте подумаем вместе, о том, нужна ли помощь?

Во-первых. Реально ли, что в Киево-Печерской лавре (это богатый монастырь) усложнилась ситуация с деньгами? Представим, что такое возможно. Напомним, что юрлицо Киево-Печерская лавра имеет банковский счет. И теоретически там может не быть больших денег. Но вокруг структуры Лавры есть подконтрольные или связанные фопы, фирмы, юрлица, с которых перебрасывались средства на Лавру и наоборот. Это фирмы, которые обслуживались окружением митрополита Павла, предоставляли услуги, выполняли работы. Предположить, что у всех этих людей и компаний нет средств – можно, но ведь это можно проверить.

Сейчас некоторые даже из уважаемых экспертов высказывают мнение, что Лавре, мол, есть что продать. Прозвучало мнение, что можно заглянуть в ризницу (как бы сокровищница) Лавры, предметы церковного искусства стоят многие десятки тысяч евро. Расценим это как попытку пощекотать нервы поклонникам УПЦ МП. Ведь, если говорить серьезно — все, что находится в Лавре, это достояние украинского народа и когда-то все эти вещи будут экспонатами лаврских музеев. И главное – ситуация не настолько критична, чтобы что-то продавать. Давайте подумаем, нужны ли настолько большие деньги братии на лечение?

Две сотни насельников Лавры и несколько десятков семинаристов — разве это настолько большие расходы для акционера Смарт-холдинга, который легко заправляет чартерный самолет? По нашим данным, нуждающиеся обеспечены и лечением, и питанием. Центральный монастырь столицы и его насельники имеют достойных чад, способных позаботиться, и по нашим данным – заботящихся о своих духовных отцах.

Кроме того, стоит напомнить, как обстоят дела в самой России. Просто, чтобы понять: умеет ли Россия сама лечить и выявлять вирус, в том числе у духовных лиц, которыми якобы так дорожит.

Так по данным российских религиозных обозревателей, из-за проволочки с принятием карантинных мер по COVID-19 в России заражение вирусом весьма масштабно.

“Минимум 100 человек – это только приходские храмы, а еще и монастыри, и монастырские подворья, где ситуация, судя по всему, просто катастрофическая, но плохо просматривается”, – так об этом написал церковно-общественный деятель Сергей Чапнин, который на протяжении шести лет возглавлял журнал Московской Патриархии.

По его же словам, на пасхальной неделе в Дивеевском монастыре заболело около 30 сестер, но это не афишируется. Состояние практически у всех тяжелое, температура 38-39. Монастырское начальство запретило проводить тестирование, так как в обычных больницах всем «вливают жидкие чипы»...

По всей видимости, зараженных значительно больше. 30 – это только те, кто пришли в больницу. Многие "просто терпят".

Он же сообщил, что на подворье Троице-Сергиевой лавры умер монах Венедикт. “Вся братия положительная и уже в больнице, а он один отрицательный. Скорее всего, ложно отрицательный...

В статистику патриархии монах не попал. Дай Бог, чтобы попал на Небеса”.

Интернет уже облетела новость о сотне заболевших монахинь Свято-Елизаветинского монастыря в Минске (тоже РПЦ), которым запрещали сообщать о своей болезни. Вчера сначала появилась, потом пропала новость о заболевшем духовнике Путина епископе Тихоне Шевкунове. Он болезнь отрицает. Но при этом пусть Бог примет душу настоятеля Богоявленского собора в Евлохове Александра Агейкина.

И в этой ситуации тотального ковидного хаоса, где церковь — РПЦ — абсолютно растерянна и даже беспомощна, что в медицине, что в коммуникациях, не знает, как правильно реагировать, при этом постоянно что-то скрывает, – нам предлагают «вспомоществование».

Еще бы! «Великие страны» не экономят и не выпускают из вида главное — помощь «малороссийским собратьям», даже если эту помощь заберут из собственных монастырей. Это советский стиль. Кормить половину мира, а своих – держать голодными. Не знаю, как отреагирует Лавра… Вон Новинский привез маски, слег, а заодно и два митрополита с ним.

14 апреля Вадим Новинский передал УПЦ МП 850 тыс. защитных масок

И главное: что такого может прислать Россия, из того, чего нет у нас?

Аппараты искусственной вентиляции легких? В Украине наши ИВЛ загружены всего на 10 процентов.

Маски? Мы ими уже обеспечены.

Специфического лечения против COVID-19 пока нет, а все, что предусмотрено нынешним «экспериментальным протоколом» в упомянутой уже Александровской больнице – в наличии имеется.

Украина продвинулась в создании и экспресс-тестов и тестов иммуно-ферментного анализа. И все эти медицинские услуги доступны монахам.

Давайте вспомним гуманитарную помощь из России для Италии. О коронавирусной помощи с участием военного подразделения радиационной, химической и биологической защиты Укринформ подробно писал тут, тут, тут и тут. "И это выглядело гораздо более по-боевому, чем защитные маски в больницах. Однако – это подразделение, созданное для поля боя, а не для пандемии... Россия ничего такого не предоставила, что было бы полезным. Но пиар-акция Москвы уже проведена", – заявляли самые авторитетные люди Италии.

La-Stampa писала, что большая часть гуманитарной помощи от России – малополезна, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял ее только для того, чтобы укрепить свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Поэтому, сознавая желание Кремля повторить пиар-акцию для Украины, мы не можем себе этого позволить. Во-первых, у нас все есть и мы способны вылечить своих граждан в духовном сане или без него. И, как показывает практика, не хуже, чем в России. Во-вторых, мы не можем рисковать своими гражданами. Гумконвой, прибывающий из страны с таким уровнем заражения, может быть небезопасен. Это уже даже не дары волхвов, а биотерроризм какой-то.

Поэтому, Спаси Господи, но мы как-то сами.

Лана Самохвалова