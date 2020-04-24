Труба больше не зовет. Но Россия все трубит

Труба больше не зовет. Но Россия все трубит

Григорий Явлинский Григорий Явлинский
Укринформ
Обвал подкрался незаметно, хоть виден был издалека

Экономический кризис разрастается. Несмотря на сделку России с ОПЕК, мировые цены на нефть продолжают падать. По условиям сделки Россия с 1 мая должна сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки. В среднем добыча собственно нефти (без газового конденсата) в России составляет около 10,4 млн б/с, то есть российским нефтяникам предстоит снизить добычу на 1,9 млн б/с. Такой объем сокращения в 6,5 раз превышает уровень снижения добычи Россией (0,3 млн. б/с), на котором настаивали прочие участники сделки в начале марта и от которого российские переговорщики отказались. Новый объем сокращения составляет около 33% российского экспорта нефти. Столь резкий откат от первоначальных претензий объясняется серьезным просчетом оценки влияния эпидемии на мировую экономику и глобального падения спроса, то есть «обстоятельств непреодолимой силы» — избыточные объемы уже просто некуда девать, и сокращение придется проводить уже явочным порядком. 

В результате цена на бензин на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости: каждую тонну нефтяные компании продают с убытком в несколько тысяч рублей.

У России проблемы не только с нефтью, но и с газом. За весь первый квартал добыча газа в стране сократилась на 6% в годовом измерении, а в марте обвал оказался просто рекордным: было добыто на 12,3% меньше газа, чем за тот же период прошлого года. Причины: теплая зима, спад производства, вызванный карантином, и американские поставки сжиженного природного газа. Европейские газовые хранилища переполнены, и российский газ в Европе сегодня продается по цене $80 за 1 тыс. кубометров, что на треть меньше, чем в начале года. Чтобы компенсировать потери «Газпрома» из-за падения цен на газ на внешнем рынке, в правительстве РФ принято решение повысить с 1 июля тариф на газ для россиян: на 3% для населения и на 2,99% для остальных категорий потребителей. Повышение газовых тарифов в разгар эпидемии и кризиса, как и продажа бензина с убытком для производителей, свидетельствуют, во-первых, о неадекватности принимаемых в правительстве решений, а во-вторых, о порочности и исчерпанности экономической модели, опирающейся исключительно на топливно-энергетический сектор.

За последние двадцать лет в России, несмотря на все разговоры, правительственные причитания и президентские заявления, зависимость от сырьевого экспорта и мировых цен не только не уменьшилась, но и возросла. Даже по оценке Росстата доля добычи полезных ископаемых в России выросла с 34,1% в 2010 году до 38,9% в 2018-м, а удельный вес обрабатывающих производств, наоборот, сократился. Российские власти все эти годы напоминали наркомана, у которого в одну руку введена труба с газом, в другую — с нефтью, а в голове — экономические галлюцинации. Вот из-за этих «галлюцинаций» при принятии ключевых решений и были допущены стратегические просчеты. И в итоге Россия так и осталась с «экономикой трубы».

Уже в обозримом будущем нефть больше не сможет служить главным источником благосостояния России. В краткосрочном плане это происходит из-за падения спроса на нефть и затоваривания запасами. Так, 20 апреля к концу биржевых торгов продавцы стали уже доплачивать покупателям американской нефти WTI по $40 за баррель (из-за обвала цены более чем на 300% — до минус $39,44 за баррель). Цена российской нефти Urals тоже стала отрицательной и составила минус $2 за баррель, что на 112,7% меньше предыдущей цены в $15,75. Очевидно, что сокращение добычи на 10 млн б/с, о котором якобы смогли договориться Россия и ОПЕК, не ликвидирует существующий избыток и не решит проблему обвала цен.

Удастся ли путем картельного сговора держать цены в районе хотя бы $20 за баррель, покажут ближайшие два-три месяца. Пока же очевидно, что прежние объемы нефти еще долго не будут востребованы (на фоне глобального экономического спада и проблем китайской экономики), а к тому времени, когда они понадобятся, на рынке будет много дешевой саудовской нефти, солнечные батареи, ветрогенераторы, другие «зеленые» источники энергии.

После завершения пандемии экономика будет восстановлена и цена на нефть начнет понемногу расти. В этот момент у многих производителей возникнут стимулы быстро увеличить добычу и продажи, чтобы как-то компенсировать себе убытки за период спада. В этой ситуации велика вероятность, что картель ОПЕК+, если он сохранится к тому времени, пойдет вразнос, а это, в свою очередь, станет сдерживающим фактором для роста цен. Так что даже в среднесрочной перспективе на особо быстрое подорожание нефти рассчитывать не приходится. Это может растянуться на годы, как это произошло после развала нефтяного картеля в начале 1980-х.

Не следует забывать и о геополитической уязвимости России. США, например, при желании могут легко вытолкнуть Россию с мирового рынка, введя эмбарго на российский экспорт нефти, как они сделали это с Венесуэлой. Недавно Вашингтон обвинил венесуэльского президента и четырнадцать его соратников в торговле наркотиками и начал перебрасывать военную технику к границам Венесуэлы. За участие в наркотрафике президенту страны Мадуро грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. Почуяв запах жареного, «Роснефть» избавилась от всех венесуэльских активов, «продав» их российскому государству, и теперь под американские санкции может попасть вся российская нефтедобывающая промышленность. 

Кроме того, есть и другие, более весомые обстоятельства, которые будут препятствовать росту цен на «черное золото». Так, нефть вслед за углем будет все больше уходить на второй план. Будет постепенно формироваться «трехуровневый рынок» нефти: 1) Саудовская Аравия; 2) глобальные компании, включая российские; 3) нестандартные производители, чьи предельные издержки будут выступать в качестве предела цены. Такая структура саморегулируется и теоретически может быть эффективной. Она не требует «ручного управления», и если кто-то (как недавно «великие стратеги» из России) задумает кардинально ее изменить с помощью ценовой войны, такая попытка изначально будет обречена на провал. Ни к чему не приведет и попытка в долгосрочной перспективе поднять цены выше предельного уровня, поскольку выше этого уровня необходимые для удовлетворения спроса «нестандартные производители» обретут рентабельность и это не позволит цене подниматься выше. А с учетом еще и развития альтернативной энергетики этот предельный уровень продолжит снижаться. 

Скорость этого процесса не знает никто, но смысл политики в том, чтобы понимать закономерности и рыночную логику предстоящего развития событий и в соответствии с этим принимать решения. В ближайшие десять лет эффективность нефтяного сектора России будет неуклонно снижаться из-за усложнения условий добычи, удаленности расположения запасов, роста издержек, а также вследствие падения спроса на нефть. Это потребует принципиальных изменений в концепции всей бюджетно-финансовой системы России — отказа от решающей зависимости бюджета от экспорта природных ресурсов. Ключевое требование: реальная диверсификация российской экономики и создание современной конкурентной системы взамен сегодняшнего госкапиталистического устройства. Это возможно лишь при отказе от сырьевой модели и корпоративной мафиозной политической системы. Без этого перспектив успешного и мирного развития в XXI веке у России нет.

Григорий Явлинский
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