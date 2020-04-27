Крымнашевская «икона» в храме ВС РФ – мозаичное доказательство для суда в Гааге?

В форме иконы преподносится подлая диверсионная операция, проводившаяся за спинами "женщин и детей, поставленных впереди"

Здесь мерзко всё. Будни оккупационной в самом прямом смысле слова церкви. (Кто не знает, – это мозаика в достраивающемся Главном храме ВС России).

Но пройдемся по элементам мерзостности.

Прославление подлой диверсионной операции, проводившейся за спинами "женщин и детей, поставленных впереди"; сопровождавшейся запугиваниями, похищениями, пытками и убийством активистов, прежде всего – крымских татар.

Самовоспевание политического бомонда с упором на силовиков, гэбню. Освящение всей этой гадости украинским, казацким символом – Покровом Богородицы.

Интересно, кстати, в каком соотношении эта мозаика в храме с иконой, как таковой, как предметом культа в РПЦ. Эту гаденькую картинку будут тиражировать в качестве освященных икон?..

Забавно при этом, что особым днем для этого изображения станет 14 октября, День защитника Украины (а также символический день создания УПА).

Ну и, конечно же, колорадская лента в окантовке. И вот эта вот церковь собирается слать гуманитарные конвои в Киев? Может ли быть более прозрачная и полная аналогия с "Троянским конем"?!

В итоге правильно подметил протодиакон Андрей Кураев, что это готовый, отдельный материал для будущего суда в Гааге по военным преступлениям сегодняшней России и ее правителей.

Олег Кудрин

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