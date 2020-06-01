Если кто-то хочет разобраться, что сейчас происходит в США…

George Floyd Protests

1. В понедельник 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота на севере США) безоружный 46-летний афроамериканец George Floyd был задержан на улице и уложен на землю белым офицером полиции Derek Chauvin. Вместе с ним было еще 3 полицейских. Прохожие сделали запись видео этого задержания, во время которого офицер полиции прижал коленом шею задержанного и держал около 8 минут. На записи слышны слова George Floyd, который говорит много раз, что не может дышать. Затем George Floyd умер в реанимации.

2. Во вторник 26 мая видео задержания, вирусно захватившее интернет и социальные сети, стало движущей силой начавшегося мирного протеста в Миннеаполисе. В тот же день глава полиции города уволил всех четырех полицейских из полиции и призвал ФБР расследовать превышение необходимых мер задержания полицейскими, которые привели к смерти безоружного и несопротивляющегося человека. Но этот шаг не остановил протестующих. В ночь с 26 на 27 мая демонстранты разбивали и разрисовали полицейские машины. Также они разрисовывали дома полицейских, которые участвовали в задержании. Для защиты от протестующих полиция применила слезоточивый газ. Такая реакция полиции еще больше радикализировала протест – в городе были разгромлены некоторые магазины и рестораны. Появились случаи мародёрства.

3. В Среду 27 мая новые протесты начались в других городах США, включая Лос Анжелес и Мемфис. В Лос Анжелесе протестующие перекрыли одну из важных магистралей.

4. В четверг 28 мая губернатор Миннесоты Tim Walz в ответ на просьбу городских властей Миннеаполиса принял решение о задействовании Национальной гвардии для устранения беспорядков. Губернатор сказал, что речь сейчас уже не о смерти George Floyd, а об атаках на гражданскую инфраструктуру города. Департамент юстиции сообщил, что расследование смерти George Floyd для них является приоритетом. Мэр Миннеаполиса Jacob Frey (демократ) через Twitter сообщил, что сделает все возможное для восстановления мира. Протесты начались в Луисвилле, городе, где в марте 2020 полицейскими была убита темнокожая девушка Breonna Taylor.

5. В пятницу 29 мая Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум протестующим в Миннеаполисе… Президент раскритиковал мэра за неспособность навести порядок и сообщил, что войска могут быть использованы для остановки беспорядков. В Twitter Президент назвал протестующих “thugs” (головорезы). И добавил, что «When the looting starts, the shooting starts» (когда начинается мародерство, начинается стрельба). Полицейский Derek Chauvin был арестован. Это не очень помогло…

6. С пятницы на субботу 30 мая ситуация сильно ухудшилась. Демонстранты вылились на улицы Атланты, разрушая витрины магазинов. В Дейтройте погиб один из протестующих. в Далласе протестующие и полиция столкнулись в нескольких кварталах от мэрии. В эту же ночь беспорядки начались в Нью Йорке – сначала в Бруклине, а затем и в Нижнем Манхеттене. В Нью Йорке начались стычки с полицией. Появились раненные с обеих сторон. В ход пошли зажигательные смеси, слезоточивый газ и перцовые спреи. Увеличились аресты протестующих. В этот же вечер в Вашингтоне перед Белым домом собралась огромная толпа протестующих. Секретной службе пришлось закрыть здание и на время отвести Президента в подземный бункер.

7. В субботу 30 мая мэр Миннеаполиса попросил людей оставаться дома и не выходить на улицу, назвав ситуацию на улицах «местным терроризмом». В городе был введен комендантский час. Он также сказал в Twitter, что властям приходится противостоять «white supremacists, членам организованных преступных группировок, провокаторам из других штатов и даже, возможно, иностранным игрокам, которые хотят дестабилизировать ситуацию в США». В Нью Йорке была арестована дочь мэра De Blasio, которая принимала участие в демонстрациях.

8. В воскресение 31 мая как минимум 5 протестующих погибли в Индианаполисе, Чикаго, Сант-Луисе, Детройте. За выходные полиция арестовала не менее 4100 протестующих. Но выглядит так, что ситуация не улучшается. Во многих городах (включая Вашингтон) введен комендантский час. Тысячи военных Национальной гвардии активированы в 26 штатах и в Вашингтоне. Во многих городах беспорядки увеличились. Магазины Apple закрылись. Магазины многих марок разгромлены, в т.ч. в Вашингтоне.

Пока не понятно, как ситуация будет развиваться. И не понятно, управляемы или самоорганизуемы эти демонстрации.