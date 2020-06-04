Российский след в американских протестах

Россия уже много лет заигрывает с радикалами в США, способствуя углублению социального раскола

Массовые протесты, несколько дней пылающие в США, демонстрируют миру старые раны Америки, которые кровоточат уже сотни лет. Хотя причиной беспорядкам послужила трагическая смерть Джорджа Флойда, противоречия в американском обществе разжигались уже давно. Как показывает анализ Института изучения глобальных угроз и демократий, к этому уже длительное времени прилагает немалые усилия Россия.

Укринформ приводит собственный перевод статьи Института.

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Массовые беспорядки в США были спровоцированы убийством полицией Миннеаполиса афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

Телеканал CNN выпустил сюжет, в котором один из экспертов обвинил Россию в массовых беспорядках. В ответ на это Президент США Дональд Трамп заступился за Россию, раскритиковав телеканал. По его словам, CNN выпускает «вымышленные новости». Однако уже 31 мая президент Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией. По его мнению, происходящие в стране протесты не имеют ничего общего со справедливостью, и руководят ими «антифа и другие левые радикалы». Не вызывает сомнений, что первая реакция президента Трампа на сюжет CNN была эмоциональной в связи с его сложными взаимоотношениями с телеканалом.

10 января 2017 года CNN сообщил о существовании секретных документов, в которых утверждается о наличии у России документов с компрометирующей финансовой и личной информацией о кандидате в президенты Дональде Трампе. CNN не опубликовал досье или конкретных деталей о нем. На следующий день на пресс-конференции Трамп назвал CNN «фейковыми новостями» и отказался отвечать на вопрос репортера CNN Джима Акосты.

Таким образом, отрицание причастности России к событиям в Миннесоте является не следствием отсутствия таких фактов, а желанием Трампа не возрождать в медиа тему обвинений 2017 года.

Еще в 1920-х и 1940-х годах Советский Союз поддерживал антифашистские движения разных стран, часто используя термин «антифа» в их описании.

Движение Антифа неоднородно и является идеологическим, борющимся против того, что его сторонники считают фашистскими тенденциями. Разные группы относят сюда национализм, расизм, неонацизм, антисемитизм, ксенофобию, гомофобию и всё, что можно отнести к дискриминации.

Наличие идеологии позволяет мобилизировать сторонников без создания конкретной организации или группировки для проведения конкретных акций. Подобные акции являются менее управляемыми, так как после их запуска они развиваются в соответствии с психологией толпы и рефлексией на действия властей. В то же время они наилучшим образом подходят для формирования хаоса и подрыва государственных институтов стран.

Ультралевые террористические группировки, исповедующие идеологию близкую к Антифа, в период Холодной войны использовались советской разведкой для дестабилизации Западной Европы путем осуществления актов террора против сил безопасности, военных объектов и политических фигур.

Damian Dovarganes, Rainmaker Photo, Damian Dovarganes / AP

После прихода к власти в России Владимира Путина тема фашистской угрозы активно используется во внешней и внутренней политике России. Все режимы, которые не устраивают Кремль или не разделяют политику Москвы, обвиняются в фашизме. Таким образом, цели Антифа и Кремля совпадают: борьба не с фашизмом, а с собственным представлением о фашизме, то есть с тем, что они считают фашизмом.

Под фашизмом может подразумеваться что угодно, с чем не согласен представитель движения. Однако фашизм в его историческом контексте позволяет размывать настоящие цели Антифа. В результате конкретика неприемлемого поведения (фашизм) с легкостью переноситься на любое социальное явление или ситуацию, в которой несправедливость (зло) приравнивается к фашизму, что упрощает поиск общей позиции сторонников антифа по конкретному вопросу.

Антифа как ультралевое движение идеально подходит, например, для использования против Запада в контексте акций по защите мигрантов с целью активизации ультраправых сил в условиях экономического кризиса, или протеста против экономической политики правительства.

Одновременная поддержка ультралевых и неонацистских движений позволяет Кремлю гибко использовать обе идеологии, поддерживая постоянный конфликт и присутствие стратегических проблем, которые дестабилизируют демократии в информационном пространстве. Например, лидер американской военизированной неонацистской группировки The Base («База»), Ринальдо Назарро, известный в неонацистских кругах под псевдонимами Норманнское Копье и Римский Волк, уехал из Нью-Йорка и проживает в Санкт-Петербурге (господин Назарро взял в жены женщину с русским именем в Нью-Йорке в 2012 году). А начиная с 2019 года он не скрывает своего месторасположения и принадлежности. В частности, он позирует в футболке с изображением Владимира Путина и использует фразы типа «Россия, абсолютная власть». Такая стратегия позволяет России реализовывать принцип «разделяй и властвуй».

Ринальдо Назарро

В 2016 году на территории аннексированного Крыма была зарегистрирована региональная общественная организация Республики Крым «Антифашистский комитет» (РООРК «Антифа») во главе с директором фирмы, занимающейся строительством в городе Ялте и связанной с российскими властями.

Согласно новому отчёту, в 2016 году ФБР и Министерство внутренней безопасности в течение как минимум года предупреждали чиновников уровня штата и местную власть о насилии со стороны крайне левых антифашистских («антифа») групп, в том числе о возможном насилии между крайне правыми и крайне левыми. Антифа стали заметно более активными после избрания Трампа, но движение в целом оставалось относительно скрытным. До недавнего времени оно было наиболее известно своими жестокими протестами против лидера ультраправых Майло Яннопулоса в Калифорнийском университете в Беркли. Их члены часто носят черные маски и совершают акты вандализма.

Как и Антифа, группа Redneck Revolt не претендует на либеральность, но поддерживает большинство левых социальных убеждений. Согласно её вебсайту, группа выступает против превосходства белых и надеется «дать толчок движению среди белых трудящихся, направленному на полное освобождение всех трудящихся». Они выступают против усиления контроля за владением огнестрельным оружием, против расизма, капитализма и Трампа.

В марте текущего года разведка США предупреждала, что накануне президентских выборов 2020 года Кремль якобы ищет способ усилить расовые противоречия в Штатах. Источники издания The New York Times в разведсообществе США утверждали о наличии данных, согласно которым российские силовики разработали целый план по снижению явки на выборы целых групп американского населения.

Россия создавала в соцсетях фальшивые сообщества в поддержку темнокожих, тем временем работая со сторонниками превосходства белых.

В 2016 году большая часть из 3,5 тыс. рекламных объявлений в Фейсбуке, связанных с Россией, была расовой тематики. На некоторых страницах, таких как Blacktivist, выражалась поддержка группам по защите прав афроамериканцев, в то время как других активистов по защите прав человека представляли как угрозу для полиции и общественного порядка. Один из недавно удалённых аккаунтов продвигал акцию контрпротеста в Вашингтоне.

Российские подразделения по кибероперациям, в частности известная группа «Ольгино», в 2016 году после гибели Филандо Кастиля (Philando Castile), убитого полицейским в Сент-Поле, также в штате Миннесота, создали в Фейсбуке фальшивые аккаунты и запланировали демонстрацию. Очевидно, что информационные каналы и тактические группы влияния, задействованные ныне, могли быть созданы российскими органами еще в 2016 году. В 2017 году журналисты CNN опубликовали статью, в которой заявили о существовании связанной с российской фабрикой троллей группы, стоящей за тысячами лживых рекламных объявлений в Фейсбуке, которая платила личным тренерам в Нью-Йорке, Флориде и других частях США за уроки самообороны для афроамериканцев с целью посеять страх и собрать контактные данные американцев, потенциально подверженных их пропаганде.

Занятия по обучению рекламировались на сайте группы, известной как «Черный кулак», и сопровождались слоганами: «Будьте готовы защищать свои права!» и «Дайте им знать, что черная сила имеет значение». Группа была создана в январе 2017 года и, видимо, предназначалась для тех же целей, что и ресурсы, заблокированные соцсетями в 2016 году. Таким образом, нет сомнений, что в течение четырех лет в США работали российские кибергруппы, проводя кампанию дестабилизации ситуации в США накануне президентских выборов 2020 года.

Эта группа также была связана с популяризацией митингов сепаратистской группы Texas Nationalist Movement, глава которой Нейт Смит в сентябре 2016 года принимал участие в московской встрече «Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира». Организаторы мероприятия также пригласили Texas Nationalist Movement – одну из крупнейших сепаратистских организаций в США, которая готовит референдум о независимости штата Техас.

Натан Смит (слева) и Александр Ионов (справа) встретились в России. Источник: Twitter

В том же 2017 году The Washington Post опубликовала материал об истоках расистской пропаганды России в ее советском прошлом. Колумнист Тернелл Джермен Старр заявил тогда, что российская реклама в американском сегменте Фейсбука, противопоставляющая белых американцев темнокожим, стала сюрпризом для многих граждан США. Было потрачено не менее $100 тыс. на рекламные объявления, созданные с целью натравить белый электорат Трампа на активистов международного движения Black Lives Matter, выступающего против расовой дискриминации, а также притеснений меньшинств в целом. Ярким примером подобной расистской рекламы стал образ стреляющей чернокожей женщины, который, по задумке российских пропагандистов, должен вызывать страх у белых. При этом одним Фесбуком Россия не ограничивалась. В качестве инструмента пропаганды Кремль использовал Инстаграм и Google.

Тернелл Джермен Старр утверждает, что Россия пытается сеять расизм в американском обществе, подчеркивая, что Кремль это делает со времён СССР, научившись с помощью эскалации расизма достигать политических целей на международной арене.

Терри Мартин, соавтор книги «Страна наций: Империя и строительство государства во времена Ленина и Сталина», в интервью The Atlantic утверждал, что даже во времена Великой депрессии Советский Союз вел пропаганду о свидетельствах несправедливости расовой дискриминации как доказательстве неискренности заявлений США о свободе и демократии.

Профессор Университета Южной Калифорнии Николас Калл в интервью изданию USA Today, сказал, что во время проведения Олимпийских игр 1984 года КГБ от имени Ку-Клукс-Клана посылал поддельные письма спортсменам из Африки и Азии.

До появления движения Black Lives Matter коммунисты обеспечивали афроамериканцев защитой, которая использовалась с целью ведения международной пропаганды против Соединенных Штатов.

В 2018 году обозреватель Boston Globe Рене Грэм писала, что Россия прекрасно знает, что может «разжечь кризис», воспользовавшись расизмом. Она также отмечала, что Фейсбук и Инстаграм удалили более 30 фейковых аккаунтов, которые были заподозрены в «согласованной деятельности по созданию недостоверной информации». На многих удаленных страницах поднимались расовые вопросы, в частности касательно марша «Объединённых правых», который прошел в Вашингтоне.

В 2019 году в «Мичиганском журнале расы и права» была опубликована статья «Виртуальная ненависть: как Россия пыталась начать расовую войну в Соединенных Штатах». Авторы утверждали, что российские оперативники создали сотни фальшивых персон на платформах социальных сетей, а затем разместили тысячи рекламных объявлений и сообщений, направленных на пропаганду расовых разногласий в Соединенных Штатах.

Информационные задачи Кремля

Стратегическая цель России – ослабить государственные институты США и подорвать репутацию страны как внутри, так и за рубежом.

Параллельно с внешнеполитической задачей, демонстрируя хаос, насилие и нарушения прав человека за рубежом, Кремль решает свою внутриполитическую проблему. Освещение событий в США позволяет России формировать в информационном пространстве картинку, дискредитирующую зарубежную демократию. Основные российские нарративы полностью совпадают с тезисами Кремля эпохи Холодной войны:

- расовое неравенство в США,

- полицейский произвол,

- нелегитимность власти в США,

- социальная несправедливость.

К ним также добавилось стремление Кремля максимально обострить противоречия между демократами и республиканцами.

Кадры насилия в ходе протестов в США, по мнению Кремля, должны противопоставляться действиям российских властей по подавлению оппозиции как приемлемое с демократической точки зрения поведение власти. В среднесрочной перспективе российские правительственные медиа в освещении протестных акций в России будут делать отсылку на события в Миннесоте. Аналогичным образом в период снижения рейтингов Владимира Путина в 2013 году Россия освещала события в Украине в ходе Революции Достоинства. Ключевым нарративом являлся тезис о неприемлемости выступлений против действующих властей, что неотвратимо приведут к жертвам, насилию и нестабильности.

Однако в случае с акциями, поддерживаемыми Кремлем, например протестами в Каталонии и «желтыми жилетами» во Франции, нарративы, напротив, обращены против властей иностранных государств, которые являются враждебными или конкурентными для России и препятствуют развитию событий, в которых заинтересован Кремль.

Российский интернет-ресурс, связанный с ГРУ, при освещении событий в США отметил, что «демократы всячески потакают «чёрному» электорату, голосующему в основном за их партию».

Таким образом, накануне президентских выборов Кремль стремится спровоцировать масштабную кампанию, сталкивающую Демократическую и Республиканскую партии. Очевидно, что конечной целью такой операции должен стать срыв выборов и публичное торпедирование США как демократического государства и образца волеизъявления граждан.

Источник: Институт изучения глобальных угроз и демократий

Первое фото: Getty Images