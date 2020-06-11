Россия тренирует неонацистов со всего мира

В лагере возле Петербурга боевым навыкам экстремистов обучают профессионалы российских органов

Чтобы силовыми методами дестабилизировать ситуацию в других государствах, Россия создала на своей территории учебные лагери, в которых обучает подрывной работе не только своих граждан, но и иностранцев. Институт изучения глобальных угроз и демократий IGTDS на основании открытых данных показывает, насколько далеко продвинулась Москва в этом проекте.

Укринформ публикует собственный перевод статьи института.

В России проходят боевую подготовку представители зарубежных ультраправых организаций.

По данным немецкого издания Focus, правые экстремисты из Германии проходят обучение с военным уклоном в лагере под Петербургом. Как сообщили журналисты издания, несколько участников курса являются членами партий «Третий путь» (Der Dritte Weg) и «Молодые националисты», за которыми наблюдает Федеральное ведомство по охране конституции.

«Третий путь» был основан в 2013-ом выходцами из Национал-демократической партии (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) и запрещенной организации Free Network South. У партии есть связи с правительством Асада в Сирии и Хезболлой в Ливане.

В 2013 году Der Dritte Weg объявила о своем создании и подробно изложила призыв к бойкоту Израиля. Группа, целью которой является создание «германского социализма», назвала свой план «Что каждый может сделать против сионистского геноцида».

Согласно вебсайта организации, члены Der Dritte Weg провели в Ливане встречу с экстремистской Сирийской социалистической националистической партией (SSNP), а также в Сирии – с представителями режима Башара Асада.

На вебсайте Der Dritte Weg 30 апреля 2017 года опубликован отчет о поездке правоэкстремистской группы в Ливан с целью поддержки войны Хезболлы против Израиля. В публикации есть фото членов Der Dritte Weg в пропагандистском музее Хезболлы под названием «Где земля обращается к небесам» в деревне Млита на юге Ливана. Кай Циммерманн, один из лидеров Der Dritte Weg, позирует около таблички с надписью: «Нет, Израиль не непобедим». На своем сайте неонацистская группа называет Израиль «террористическим государством».

«Молодые националисты» – молодежная организация старейшей праворадикальной экстремистской партии в Германии – Национал-демократической партии. Ее численность политически незначительна, всего около 300 членов, однако они достаточно мотивированы, а четкая идеология позволяет проводить рекрутинговые кампании с использованием различных нарративов, включая экологические.

Согласно данным Focus, боевики проходили подготовку в тренировочном лагере «Партизан».

Сапоги РИД («Русского имперского движения»), возможно, уже топчут (или топтали) земли Германии. В 2017 году РИД писало в «Вконтакте» о наличии некоего «представителя в Германии». Пост организации в «ВК» от апреля 2018 года сообщал, что РИД участвовало в акции «Европа, проснись!» в Дортмунде, где также выступил его делегат.

Акция «Европа, проснись!» в Дортмунде. Пост РИД «Вконтакте»

Точно так же, как и другие ультраправые по всему миру, российское РИД сконцентрировано на протестах памяти Джорджа Флойда и случаях мародерства в США. «Разгул чёрных, антифа и либералов в США» были одной из тем видеообращения лидеров РИД от 5 июня.

Лагерь «Партизан» управляется правоэкстремистским «Русским имперским движением». В апреле США признали «Русское имперское движение» террористической организацией, в которой состоят люди, «преследующие идеи превосходства белой расы». По данным Госдепа, у организации есть два тренировочных лагеря в Петербурге. Один из них, по словам координатора Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натана Сейлза, фигурировал в проведенном после взрыва в Гетеборге в 2016 году расследовании. Шведская прокуратура считает, что речь идет о центре «Партизан».

В июле 2017 года окружной суд города Гетеборга признал трех граждан Швеции – Виктора Мелина, Джимми Джонассона и Антона Тулина – виновными в организации серии взрывов у офисов левых активистов. Их приговорили к тюремному заключению сроком 8,5 года. По версии следствия, они также прошли тренировочные курсы «Партизана» в Петербурге. Как писала шведская газета Expressen, Служба государственной безопасности Швеции (SAPO) в рамках следствия подготовила конфиденциальный доклад, в котором, как выяснилось на заседании суда, утверждала, что обвиняемые в августе 2016 года прошли военную подготовку в тренировочном лагере «Партизан».

Виктор Мелин и Антон Тулин в тренировочном лагере «Партизан»

В 2020 году в Стокгольме состоялись судебные слушания по делу о незаконном хранении оружия националистом Анатолием Удодовым. Шведские следователи открыто заявили на нем, что Удодов содействовал отправке экстремистов Мелина и Тулина на подготовку в центр «Партизан».

Лидерами РИД являются:

Станислав Воробьев (1960 г. р., бывший глава исполнительной коллегии Всероссийской монархической партии) – публичный член РИД, член российского национального комитета социал-патриотического движения «Держава», лидером которой является Константин Затулин (обвиняемый в политической координации сепаратистского движения на востоке Украины в 2014 году).

Станислав Воробьев. Сообщения на странице РИД

Николай Трущалов (1980 г. р.) – координатор по вопросам внешних связей.

Боевым крылом РИД является «Имперский легион», призванный обеспечить мобилизацию «русского движения» и военно-тактическую подготовку будущих участников на базе управляемого Денисом Гариевым (1978 г. р.) военно-патриотического клуба «Резерв». Гариев является публичным лицом и руководителем петербургского центра «Партизан». Подготовку бойцов он начал в 2008 году.

«Партизан» входит в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту ДОСААФ, официально поддерживаемому российскими военными. Согласно анализу фотоматериалов, опубликованных на странице тренировочного центра в соцсети (https://vk.com/album-55333015_234529492), он находится на юге острове Хейнясенмаа на Ладожском озере в 62 милях от Петербурга.

Тренировочный лагерь

В «Партизане» обучают боевым действиям в условиях города, стрелковой подготовке, тактической медицине, высотной подготовке, военной психологии, выживанию в дикой природе. Несмотря на то, что после обвинений со стороны шведской прокуратуры руководители «Партизана» заявляли, что не проводят занятий со взрывчаткой, курсы лагеря содержат элементы подготовки к работе со взрывными устройствами, в частности минами МС-3 как составляющей мин-ловушек.

Анализ доступных фотографий дает возможность утверждать, что во время тренировок используются автоматы Калашникова АК-74, 5,45; АКМ, 7,62; «Сайга» 20С (используется в спецподразделениях), пистолеты Макарова и МP-443 «Грач».

Групповые занятия похожи на обучение основам диверсионных операций и действиям разведывательных групп.

Тренировочной и преподавательской деятельностью центра занимаются ветераны боевых действий и действующие профессионалы военной разведки, воздушно-десантных войск, специальных подразделений и учебного центра Министерства обороны РФ. По сообщению лица, проходившего обучение в центре, одним из инструкторов являлся офицер с почти 10 летним опытом службы в военной разведке. В социальной сети он оставил позитивный отзыв о прохождении курса, утверждая, что среди инструкторов имеются действующие военнослужащие и что его группу готовил морской пехотинец. Не возникает сомнений, что проведение подобных курсов действующими военнослужащими было бы невозможным без команды руководства. Выпускники из числа иностранных граждан после обучения перенаправлялись для участия в боевых действиях на востоке Украины.

Первая должным образом подготовленная и экипированная группа «Имперского легиона», прошедшая подготовку в «Резерве» и «Партизане», была отправлена в июне 2014 года в Славянск под командованием Игоря Гиркина-Стрелкова (связанного с ФСБ). Ее сразу же зачислили в распоряжение второй роты Семеновского батальона, который осуществлял диверсионную работу против сил антитеррористической операции Украины в районе села Семеновка.

Игорь Гиркин. Страница РИД, «Вконтакте»

Кроме того, там же проходили подготовку сирийские наемники и участники ультраправых объединений. В одном из интервью Денис Гариев заявил: «У нас граждане приезжают из Германии, из Прибалтики, из Казахстана, я о них разговаривать с вами не собираюсь».

Всего в соцсети «ВКонтакте» членами сообщества «Курсы «Партизан» себя отметили почти 18 тысяч пользователей. Четверо из них под шведским флагом, двенадцать – под финским, из стран Балтии около 30 человек.

Высший земельный суд Мюнхена считает, что племянник российского телепропагандиста Дмитрия Киселева воевал на Донбассе, а до этого, вероятно, прошел курс «Партизана». Сергея Киселева – гражданина Германии – приговорили к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях в Украине. Это подтверждает факт прохождения гражданами Германии обучения в центре «Партизан».

По утверждению Гариева, в 2019 году ежемесячно курсы «Партизана» посещали в среднем 40 человек, около 60 % из которых – петербуржцы.

Существует высокая вероятность того, что на начальном этапе работы «Партизан» осуществлял подготовку граждан России, присоединившихся к ИГИЛ. Так, Гариев заявлял: «Когда мы [центр] организовались, к нам приходили и те, кто собирался в ИГИЛ».

Несмотря на то, что официально РИД заявляет о том, что находится в оппозиции к путинскому режиму, в действительности оно связано с властями. Во-первых, в занятиях по боевой подготовке используется оружие. Правоохранительные органы не мешают мероприятиям, где отрабатывается тактика боевых действий в городских условиях. Во-вторых, отправка подразделений в Украину и Сирию проходила под контролем российской военной разведки. В-третьих, в 2012 году решением Министерства юстиции России лишь сайт РИД был признан экстремистским, но не сама организация. Немецкие службы безопасности полагают, что президент Путин знает о существования подобного рода лагерей и как минимум позволяет им функционировать.

Несмотря на блокировку сайта, у организации остается аккаунт в российской сети «ВКонтакте», у которого около 13 тысяч подписчиков. Кроме того, РИД имеет страницу на известном российском сайте «Одноклассники» и пропагандирует свои идеи на резервных каналах на Ютубе, а также в Фейсбуке.

Политическая связь РИД с Кремлем осуществляется через петербургское отделение партии «Родина», в частности ее лидера, депутата Государственной думы Алексея Журавлева. Журавлев напрямую поддерживал российских сепаратистов на востоке Украины и лично встречался с руководством «ЛНР». В системе российской власти он входит в группу влияния военной разведки (лоббист Минобороны). Партия «Родина» и «Русский национально-культурный центр» ранее пытались организовать Всемирное национально-консервативное движение.

Журавлев, очевидно, является «куратором РИД». После того, как Минюст России объявил сайт РИД экстремистским, движение начало сотрудничество с властями Петербурга, участвуя в муниципальном патрулировании.

Институт изучения глобальных угроз и демократий IGTDS