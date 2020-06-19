Привезет ли Додон коронавирус на трибуну Мавзолея?

Парадно-вирусные мероприятия могут перерасти в нешуточные дипломатические интриги, и получить заметный резонанс

24 июня в Москве, на Красной площади пройдет отложенный из-за карантинных мер парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне.

В параде примут участие 14 тыс. человек, включая парадные расчеты из 12 стран. А на трибуне, рядом с Путиным, будут стоять гости из этих стран. Молдова – одна из них, и молдавскую делегацию возглавит президент Игорь Додон.

Однако, пандемия е COVID-19 внесла свои коррективы во все массовые мероприятия, в виде широкого набора противоэпидемиологических процедур. Не станет исключением и парад в Москве.

Известно, что Владимир Путин очень тщательно оберегается от возможного заражения. Публичные мероприятия с его участием почти полностью отменены, на публике он появлялся лишь 9 мая и 12 июня. В Кремле и Ново-Огарево установлены дезинфицирующие туннели, а всех визитеров помещают на предварительный многодневный карантин. По словам Дмитрия Пескова, такие меры предосторожности оправданы и объяснимы.

Эти меры коснутся и высоких гостей, прибывших в Москву на торжества. Как стало известно, МИД РФ информировало иностранные делегации, в том числе и Молдовы, об обязательном соблюдении обсервации перед визитом в Москву, а также о заборе материала для лабораторной ПЦР и ежедневной трехразовой термометрии.

А, сообщило агентство Bloomberg, 80 ветеранов, с которыми Путин будет сидеть на параде, по его распоряжению уже отправлены на карантин.

Между тем, далеко не все из приглашенных гостей придерживаются строгих ограничений. Так, президент Молдовы Игорь Додон вообще не соблюдает никаких ограничительные меры. Их игнорируют и все члены его семьи. Сам Додон регулярно появляется на публике без маски и не соблюдает социальную дистанцию. А, между тем, Молдова показывает высокие цифры прироста зараженных.

Вот лишь несколько примеров: 26 мая президент навестил двух ветеранов Второй мировой войны в Кагульском районе. 28 мая фотографировался с местными жителями в Унгенском районе. Тогда же посетил несколько предприятий в Каларашском районе. 2 июня Игорь Додон посетил Единцы. 4 июня провел встречу со множеством людей.

С учётом пожеланий Москвы о 14 дневной самоизоляции перед прибытием в Россию, президент Молдовы уже с 10-го июня должен был самоизолироваться. Но 11 июня Додон посетил Окницкий и Дондюшанский районы. Естественно, тоже без маски.

На следующий день, 12 июня, президент встречался с директором компании Kaufland в Молдове. А 17 июня провёл рабочую встречу с главой Гагаузии Ириной Влах и в этот же день встречался с спецпредставителем ОБСЕ. Ни на одной из встреч президент Молдовы маски не надевал и дистанцию не соблюдал.

Пресс-секретарь МВД Алина Збанкэ, отвечая на вопрос о том, почему санкции за нарушение карантинного режима – а, как известно, за такие нарушения установлены высокие штрафы, не распространяются на президента Молдовы ответила, что действующего президента невозможно оштрафовать, за нарушение карантинных мер, поскольку он защищен президентской неприкосновенностью. Однако это внутренние молдавские дела. А как будут развиваться события в Москве?

Известно, что европейские и мировые лидеры приглашений на 24 июня не получали, и что во многом это связано с тем, что большинство из них довольно небрежно относятся к карантинным предосторожностям, и представляют потенциальную угрозу для Путина – который, в свою очередь, относится к карантину очень серьезно. Но столь же небрежно относится к карантину и Игорь Додон!

Как будет развиваться ситуация с Игорем Додоном в Москве – непонятно. Максимально дистанцировать его от президента России, то есть, оставить за пределами трибуны, невозможно, поскольку это грубо нарушило бы дипломатический этикет. Однако, допущенный на трибуну Додон представляет собой реальную эпидемиологическую угрозу. И, если Путин, приняв во внимание «фактор Додона» может отказаться от идеи присутствовать на параде лично, заменив себя одним из двойников, то что будут делать остальные гости? Всё идет к тому, что парадно-вирусные мероприятия могут перерасти в нешуточные дипломатические интриги, и получить заметный резонанс.

Молдова же в очередной раз окажется в центре событий и внимания СМИ. И, как всегда, скорее в качестве отрицательного примера.

Петр Кравцов

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