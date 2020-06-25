Парад Путина – список гостей сжался до неприличия

Список иностранных лидеров, посетивших Московский парад 24 июня, стал мал до неприличия: в нем осталось 7 человек

Европу на высшем уровне представляла только Сербия, а также один из членов президиума Боснии и Герцеговины. Из стран СНГ не приехали даже главы Армении, Азербайджана, Киргизии и Туркмении.

Президент Зеленский в недавнем интервью заявил, что его не приглашали, и что он бы в любом случае не поехал.

Ещё в феврале посол РФ в Китае с надеждой сообщал: «Приглашение на празднование Дня Победы 9 мая у председателя КНР Си Цзиньпина есть. Посещение планируется». Но уже в мае этот же посол прокомментировал, что приезд на перенесённый парад даже не обсуждается. Трамп отказался от посещения парада (планировавшегося тогда 9 мая) в начале марта.

В Кремле пытались делать вид, что все в порядке, хотя некоторые мотивировки отказов были, мягко говоря, до обидного неправдоподобны. О чем язвительно писала даже российская пресса.

«Мы подтвердили, что приглашение остается в силе всем приглашенным на парад, который планировался 9 мая», – сообщил 11 июня Лавров. На тот момент согласия поступили от 12 глав-государств, и в Кремле ждали еще несколько подтверждений «со дня на день».

Немецкий посол в РФ ответил, что «в этом особенном из-за пандемии году на параде будет присутствовать особый круг зарубежных гостей... в настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии не будет».

В Елисейском дворце возразили, что не получали повторного приглашения в Москву. "Господин Макрон не приедет, он не получил приглашение от российский властей".

Аналогичным был ответ и от итальянских властей.

Отказ президента Чехии Милоша Земана звучал так: «Визит невозможен из-за действующих мер по борьбе с коронавирусом».

Президент Хорватии Зоран Миланович объяснил свой отказ сломавшимся самолетом. Который сломался еще 13 июня и ремонт которого планировали завершить... 24 июня. Других вариантов добраться в Москву президент Хорватии видимо решил не искать.

В руководстве Израиля заявили, что не смогут посетить Москву «из-за политических проблем».

«МК» пишет, что лидер Палестины «несмотря на заверения посольства о готовности Махмуда Аббаса посетить парад при наличии повторного приглашения, его на Красной площади тоже не будет. Как написал в соцсети Рамзан Кадыров, Аббас очень хотел приехать, «однако этому помешала сложная ситуация на Ближнем Востоке». Что такого случилось на Ближнем Востоке в последние дни и почему об этом сообщает Кадыров – загадка».

Но в первенстве за странность мотивировки своего отсутствия на параде в Москве уверенно побеждает президент Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов. «Такое решение принято, поскольку 29 июня ему исполняется 63 года и он достигнет возраста пророка Мухаммеда. Столь важное событие принято широко отмечать в кругу родных и близких, поэтому по возвращении из РФ Бердымухамедов не сможет соблюдать обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Во-первых, не факт, что пророк Мухаммед умер в 63 года (даты его жизни, по мнению историков, 570/571- 632 гг.). Во-вторых, как-то трудно себе представить, что главу государства, которого в местных СМИ называют не иначе, как всемирно признанный Аркадаг (т.е. Покровитель туркмен) и Великий сын Великой эпохи, кто-то может посадить на карантин. Ему и слова-то поперек никто не говорит, только постоянно аплодируют», – язвительно описали отказ в «МК».

Из стран СНГ приехали президенты Узбекистана, Молдовы, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана. Лидеры Азербайджана и Армении, ранее принявшие приглашение Кремля, от поездки отказались из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Президент Киргизии в последний момент отменил участие в параде в Москве, поскольку у двоих членов киргизской делегации выявили коронавирус.

Видимо мало кому из зарубежных лидеров хотелось сидеть на трибуне рядом с человеком, одной рукой привыкшем шантажировать страны газовой трубой, а другой – грозящего ядерными боеголовками.

Тем более, когда есть такой повод для отказа, как коронавирус.

Татьяна Попова

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