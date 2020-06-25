Путин, Кремль, Россия между Парадом победы и победным обнулением

В РФ проходят события, отложенные из-за пандемии COVID-19

Эта неделя стала важным коронавирусно-политическим водоразделом в текущей российской жизни. Во-первых, Путин наконец-то, как модно сейчас говорить в Эрэфии, «закрыл гештальт» с многострадальным Парадом победы, таки прошедшим в среду, 24 июня. Причем это тот случай, когда ожидание важнее события, поскольку информационные залпы исторической войны, данные накануне вымученного парада, оказались куда более сущностными, чем сам парад.

Во-вторых, с 25 июня началось голосование за обнуление президентских сроков Путина. Да-да, именно 25 июня, а не 1 июля, как говорится в сообщениях об этом событии. Вообще стоит отдельно отметить, что общепринятое название этого действа лживо чуть ли не в каждом слове, словосочетании – «Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России». В чем и как – также рассмотрим.

К ИСТОРИЧЕСКОМУ ПАРАДУ – ИСТОРИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Довольно давно, еще с прошлого года, президент России пообещал представить историческую статью собственного авторства об истории Второй мировой войны и о том, кто виноват в ее начале. И вот обещанное свершилось – 18 июня. Показательно место публикации – на английском языке в журнале The National Interest, руководимом пророссийским политологом Дмитрием Саймсом. Тот с 2018 года вместе с Вячеславом Никоновым ведёт пропагандистское ток-шоу «Большая игра» на российском «Первом канале». Но если Никонов, внук Молотова, традиционно продолжает линию дедушки, то Саймс перечеркнул всё, чем занимались его родители. Люди старшего поколения должны помнить программу «Закон и общество», которую много лет вели на Радио Свобода правоведы, правозащитники Дина Каминская (родилась в 1919 году в Днепре) и Константин Симис (родился в том же году в Одессе). Их приемный сын Дмитрий Саймс/Симис эмигрировал в США в 1973 году. Успел поработать во многих приличных местах и у приличных людей, но в последние годы неприкрыто служит интересам путинского Кремля. То, что другого, более солидного места для публикации не нашлось – хороший показатель качества статьи.

Подробно разбирать это фолк-хистори не стоит, достаточно сказать, что процесс оккупации Советским Союзом Литвы, Латвии и Эстонии Путин назвал «инкорпорацией» и сказал, что «это соответствовало нормам международного и государственного права того времени». (Естественно, что в Балтии такое заявление восприняли с тревогой и возмущением). А в финале статьи Путин напомнил, что к юбилею создания ООН «при первой возможности» по российской инициативе будет проведена встреча «лидеров пяти ядерных государств – постоянных членов Совета Безопасности» ООН. Придворные аналитики прозвали это событие встречей «большой пятерки» (с намеком, что это путинское числительное круче сталинской «большой тройки», хотя бы потому, что количественно больше). G5, якобы, должна привести к «Ялте 2.0», то есть к переделу сфер влияния в мире. Надо ли отдельно говорить, как наивны такие ожидания, потому что у России, в отличие от СССР, нет рычагов влияния на переговорщиков, чтобы потребовать и закрепить такой передел.

В воскресенье – новое событие, точнее «документальный фильм-событие», как было сказано в титрах программы «Россия. Кремль. Путин», вышедшей на «России-1» в вечерний прайм-тайм 21 июня. Тут было сразу несколько реваншистских заявлений. Во-первых, локальное, но оскорбительное для Украины: «Крым всегда был нашим с юридической точки зрения». Второе заявление президента РФ было более объемным: «Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционные российские территории, а потом вдруг решила выйти из Советского Союза, но тогда хотя бы выходила с чем пришла и не тащила бы за собой подарки от русского народа» (по таймингу программы – 49:30).

И это уже заявка на дальнейший массовый передел границ по периметру РФ, обращенная в первую очередь к Украине, а также Казахстану (в котором, напомню, политический тяжеловес, 80-летний Назарбаев постепенно отходит от дел, а новый президент, 67-летний Касым-Жомарт Токаев пока только наращивает политические мускулы). Неплохое дополнение к «законной инкорпорации» стран Балтии.

ПУТИН С ДОДОНОМ И ЛУКАШЕНКО С «ПРИНЦЕМ»

Что касается Парада победы, то накануне его было два самых заметных долготекущих события. Во-первых, новость о том, что в рамках мер по защите президента РФ от коронавируса российские ветераны, приглашенные на парад, были помещены на карантин. Во-вторых, заочный конкурс мировых лидеров – кто оригинальней и остроумней откажется от путинского приглашения. Тут за явным преимуществом победил президент Хорватии Зоран Миланович. Согласно пояснениям хорватского посольства в Москве, он не сможет прибыть, потому что у него «сломался самолет».

В речах на разных мероприятиях до, во время и после парада Путин был достаточно аккуратен (собственно, все нужное и скандальное он сказал ранее). Поэтому, по старой методе советологов и кремленологов, более важным было – кто стоит, сидит, ходит рядом с Путиным, кто с ним больше общается. Тут ближе всего оказался президент Молдовы Игорь Додон. Что понятно – в ожидании президентских выборов (1 ноября) политическая борьба в стране обостряется, и ситуация для действующего президента Молдовы отнюдь не безоблачная (особенно после решения Конституционного суда о неприемлемости российского кредита).

Главная же интрига дня скрывалась за пребыванием в Москве президента Беларуси Лукашенко. Он последние годы отбивается от «инкорпорации» Беларуси на почетных правах федерального округа РФ. И вот, как казалось, при помощи Божьей и падения цен на нефть – почти отбился. Но тут накануне выборов (9 августа) оказалось, что рейтинг у «батьки», мягко говоря, не высок. (Укринформ писал об этом на неделе). Пришлось включать репрессивную машину.

С другой стороны, подобное ослабление позиции Лукашенко делает его дальнейшие переговоры с Путиным еще более сложными, поскольку непонятно, насколько надежно контролируема ситуация у него на родине. А в случае резкого обострения, хаотизации, Кремль имеет достаточно возможностей и заранее отработанных планов (что мы хорошо знаем на нашем примере) для того, чтобы попытаться развернуть ситуацию в свою сторону…

БелТА сообщила, что Лукашенко присутствовал на военном параде «вместе с сыновьями». При этом в главной ложе для гостей с ним был только один сын – «наследный принц» Николай Лукашенко, закончивший 9-й класс. В дальнейшем, когда Александр Григорьевич ходил без детей, в компании взрослых царей-президентов, многие обратили внимание, что Лукашенко-старший держался несколько обособленно и рядом с Путиным не оказывался. Активней всего он общался с гостевой трибуной, благодарившей президентов за приезд. И тут он сказал – на камеру! – странную фразу, которую Kremlinpool поспешил распространить в Сети: «В столицу родины приехали! Победим, выстоим… Не болейте!» Значит ли это, что президент Беларуси готов смириться с тем, что «столицей родины» в ближайшем будущем будет не Минск, а Москва, или является лишь традиционным забегом «між краплинками», – никто точно сказать не сможет.

Однако многие считают, что в Беларуси на настоящий момент у Кремля ситуация win-win. Слабеющему Лукашенко все сложнее сопротивляться инкорпорации, а самые рейтинговые из оппозиционных кандидатов имеют достаточно заметные российские контакты. При этом национально ориентированная белорусская оппозиция не кажется достаточно сильной, чтобы предложить свою альтернативу. Поэтому на белорусском направлении Москва пока особо не активничает, следит за развитием событий, выжидая наилучшего момента для действий.

НЕКОНСТИТУЦИОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИЮ

Итак, 24 июня закрылся гештальт (психологический термин, означающий завершение ситуации, создающей напряжение) «Парад победы» (изначально планировался на 9 мая). А на следующий день, 25 июня, открылся гештальт «Голосование» (изначально планировалось на 12 апреля – День космонавтики; потом на 22 апреля – 150-летие В.И. Ленина).

Так в чем же лживость определения «Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ». Прежде всего, в том, что в российских законах норма некоего «общероссийского голосования» не прописана. То есть это не референдум, не выборы, а непонятно что, объявленное президентом Путиным. А значит, изменения в Конституцию будут приниматься неконституционным способом. Теперь о поправках – их 206! Вопрос «голосования» сформулирован следующим образом: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». То есть все 206 поправок (и среди них одна – главная! – об обнулении президентских сроков Путина) голосуются одним пакетом, что, по меньшей мере, странно. И такое большое количество изменений, по сути, означает принятие другой Конституции, которое, согласно закону, должно было бы проходить по совершенно другой процедуре. Однако, чтобы сделать «быстренько», все поправки/изменения собрали в один пакет, который софистически признается как бы одной, разовой, «незначительной» правкой Конституции.

Карикатура / Сергей Ёлкин

Далее – говорится, что президент Путин назначил голосование на 1 июля, среду. И этот день, для повышения явки, сделан выходным. Но мотивируя тем, что в условиях коронавирусной пандемии нужно избежать давки, голосование растянули на неделю – 7 дней! С 25 июня по 1 июля. В чем здесь лукавость. Работа наблюдателя на голосовании – очень сложное и психологически затратное занятие. В условиях авторитарной страны его и на один день-ночь трудно организовать. А что уж говорить про семь дней и ночей. При этом ресурсы (финансовые, кадровые) оппозиции, общественности ограничены, в то время как ресурсы власти фактически безграничны. Впрочем, Кремль и здесь подстраховался, максимально сузив круг возможных наблюдателей: их по заранее поданным заявкам могут направлять лишь региональные общественные палаты (находящиеся под контролем власти). А представители СМИ, освещающие голосование, должны иметь договор с редакцией, заключенный не позднее, чем за два месяца до назначения голосования (так отсекли новых, под голосование, внештатников, какие бывали на прошлых выборах).

Но и это не все! Разрешено «голосование на дому», не требующее никаких объяснений, объективных причин. Тоже простор для вбросов. Кроме того, в Москве и Нижегородской области в качестве эксперимента разрешено «дистанционное электронное голосование» (в условиях авторитаризма – также крайне сомнительное). Два эти региона в сумме составляют более 10% жителей (и избирателей) РФ. При этом Кремлю важно иметь хороший показатель в столице. Поэтому решили перестраховаться, подключив «электронку».

При таком уровне юридического произвола (вбросы, карусели и т.д.) наблюдение за голосованием теряет всякий смысл. Но российская оппозиция, как обычно, и тут расколота примерно пополам – на тех, кто считает, что нужно идти на участки и голосовать против, и тех, кто говорит, что нужно сидеть дома. Некоторые, правда, предлагают еще идти к участкам и проводить нечто вроде экзит-полов. Однако российскими силовиками это будет трактоваться как незаконная акция и в отсутствие массовости приведет лишь к очередным задержаниям, провокациям, избиениям.

А еще – что ни день, приходят новости, как в том или ином российском регионе налаживается административная система слежения за выборами, контроля за его результатами. Плюс для повышения явки – традиционные зазывания на участки при помощи подарков, лотерей, ценных призов и т.д.

Так что чем закончится этот фарс – предсказать нетрудно. Впрочем, что делать – подождем – «закрытия гештальта».

Олег Кудрин, Рига

Карикатура / Сергей Ёлкин