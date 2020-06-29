Очень наглядная статья – смесь обиды, агрессии и веры Пу в свою непогрешимость

Мир уже знает эту путинскую интонацию – гремучую и токсичную смесь обиды, агрессии и веры в свою непогрешимость

Статья, написанная лидером России для разоблачения западной пропаганды о Второй мировой войне, понятная и наглядная.

Тезисно:

● (?!) ● Уравнивать СССР и Германию недопустимо, а вот уравнивать Германию двадцатых и Россию девяностых как-то получается само собой. Потому что державы-победительницы (минус Россия, конечно, которая заблаговременно вышла из войны путём революции и Брестского мира) унизили Германию, навязали ей чудовищную репарацию, лишили шансов на развитие и обидели по-человечески.

Немудрено, что реванш был неизбежен, и во Франции это отлично понимали. Виноваты, как всегда, англосаксы. Они же цинично совершили Мюнхенский сговор. Они же встречались с Гитлером, а Сталин не запятнал себя личной встречей (правда, провозглашал тост за него, но это по протоколу).

● (?!) ● Они настраивали Польшу, и так всегда русофобскую, против СССР, желавшего ей только добра и вступившего в неё только тогда, когда Польша как государство уже не существовала. Польша предала Чехословакию, правительство Польши предало свой народ, только СССР никого не предавал, и действия его одобрял сам Черчилль. Присоединяя (инкорпорируя) Литву, Латвию и Эстонию, СССР действовал «строго в рамках» — в рамках существовавших тогда договорённостей, обеспечив странам Балтии полноценное представительство в советском руководстве.

● (?!) ● Конечно, мы не можем сбрасывать со счетов английскую и американскую помощь. Очень значительную: примерно 7 процентов от военной промышленности СССР (уверен, эту иронию вдумчивый читатель оценит). Но не будем забывать и о том, что весь западный мир стравливал СССР и Германию в надежде, что они обескровят друг друга.

● (?!) ● Англия и США поддерживают тех, кто сегодня оправдывает предателей и коллаборационистов, помогают тем, кто сжигает живьём противников Бандеры и бандеровщины, всячески оправдывают тех, кто разрушает памятники, и вообще повторяют все свои ошибки первой половины ХХ века. Так что пусть потом не обижаются.



Я же говорю — очень наглядная статья. Мы знаем эту интонацию, эту смесь обиды, агрессии и веры в свою непогрешимость. Мы читали «Ночь в Лиссабоне» Ремарка с её описанием тогдашних газет. И эту наглядность мы ценим. По крайней мере становится всё понятно насчёт прошлого.

Насчёт будущего — тоже.

Дмитрий Быков

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