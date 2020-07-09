Российская охота на журналистов

Российская охота на журналистов

Виталий Портников Виталий Портников
Укринформ
Это доказательство того, какой именно Россией собирается руководить Путин – Россией чекистского произвола

Не успели еще высохнуть чернила под абсурдным приговором, вынесенным в Пскове журналистке Светлане Прокопьевой за ее профессиональную деятельность, как в Москве сообщили о задержании еще одного известного журналиста – бывшего корреспондента деловых изданий «Ведомости» и «Коммерсантъ» Ивана Сафронова, известного своими разоблачениями так называемой «оружейной мафии». Сафронова подозревают в государственной измене и работе на одну из разведывательных служб европейских стран.

Журналісти-раша-утискані-Иван-Сафронов
Иван Сафронов
Журналісти-раша-утискані-Светлана-Прокопьева
Светлана Прокопьева

То, что эти события происходят аккурат после референдума, который позволил действующему президенту России Владимиру Путину переписать под себя Конституцию и получить возможность оставаться во власти на долгие годы – отнюдь не совпадение. Это, уверен, доказательство того, какой именно Россией собирается руководить Владимир Путин – Россией чекистского произвола. Потому что в сложившейся в России эпидемиологической, экономической и социальной ситуации, думаю, уже только спецслужбы, а вовсе не российский народ – опора стареющего правителя.

Вот эти спецслужбы и запугивают – прежде всего запугивают тех, кто хотя бы потенциально может рассказывать людям правду о той реальной ситуации, где они оказались. Похоже, границы свободы слова в России каждый день переносятся как можно ближе к пропасти, к тюремной решетке, к баланде и вертухаям. Уже не ближе к Путину, а ближе к Сталину. Уже вообще не должно быть никаких журналистов – только обслуга. Уже вообще не должно быть никаких активистов, правозащитников, просто порядочных людей – нужны только те, кто восхваляет власть. А у остальных простая задача – бояться.

И теперь ясно, зачем российскому президенту понадобился Крым. Не только как символ «собирания российских земель», не только как повод для разжигания шовинистического угара в стране. Но еще и как полигон.

Вначале – как полигон для фальшивого референдума: спустя шесть лет такой же проведут в самой России и «обнулят» Путина. А затем – и как полигон для чекистского беспредела. Стоит напомнить, что нашего коллегу Николая Семену тоже преследовали именно за профессиональную деятельность. Стоит напомнить, что крымчанам тоже предъявляли и предъявляют нелепые обвинения в «шпионаже» и работе на украинские спецслужбы. Стоит напомнить, что тех, кто не согласен с властью, в Крыму арестовывают буквально «пачками», без разбора – только лишь для того, чтобы на оккупированном полуострове царила атмосфера страха.

И вот теперь такая же атмосфера страха, похоже, должна воцариться в самой России – потому что в стране, воздух которой не будет отравлен этой гнетущей атмосферой, путинский режим, уверен, просто не выстоит.

Виталий Портников
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