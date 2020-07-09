Российская охота на журналистов

Это доказательство того, какой именно Россией собирается руководить Путин – Россией чекистского произвола

Не успели еще высохнуть чернила под абсурдным приговором, вынесенным в Пскове журналистке Светлане Прокопьевой за ее профессиональную деятельность, как в Москве сообщили о задержании еще одного известного журналиста – бывшего корреспондента деловых изданий «Ведомости» и «Коммерсантъ» Ивана Сафронова, известного своими разоблачениями так называемой «оружейной мафии». Сафронова подозревают в государственной измене и работе на одну из разведывательных служб европейских стран.

Иван Сафронов

Светлана Прокопьева

То, что эти события происходят аккурат после референдума, который позволил действующему президенту России Владимиру Путину переписать под себя Конституцию и получить возможность оставаться во власти на долгие годы – отнюдь не совпадение. Это, уверен, доказательство того, какой именно Россией собирается руководить Владимир Путин – Россией чекистского произвола. Потому что в сложившейся в России эпидемиологической, экономической и социальной ситуации, думаю, уже только спецслужбы, а вовсе не российский народ – опора стареющего правителя.

Вот эти спецслужбы и запугивают – прежде всего запугивают тех, кто хотя бы потенциально может рассказывать людям правду о той реальной ситуации, где они оказались. Похоже, границы свободы слова в России каждый день переносятся как можно ближе к пропасти, к тюремной решетке, к баланде и вертухаям. Уже не ближе к Путину, а ближе к Сталину. Уже вообще не должно быть никаких журналистов – только обслуга. Уже вообще не должно быть никаких активистов, правозащитников, просто порядочных людей – нужны только те, кто восхваляет власть. А у остальных простая задача – бояться.

И теперь ясно, зачем российскому президенту понадобился Крым. Не только как символ «собирания российских земель», не только как повод для разжигания шовинистического угара в стране. Но еще и как полигон.

Вначале – как полигон для фальшивого референдума: спустя шесть лет такой же проведут в самой России и «обнулят» Путина. А затем – и как полигон для чекистского беспредела. Стоит напомнить, что нашего коллегу Николая Семену тоже преследовали именно за профессиональную деятельность. Стоит напомнить, что крымчанам тоже предъявляли и предъявляют нелепые обвинения в «шпионаже» и работе на украинские спецслужбы. Стоит напомнить, что тех, кто не согласен с властью, в Крыму арестовывают буквально «пачками», без разбора – только лишь для того, чтобы на оккупированном полуострове царила атмосфера страха.

И вот теперь такая же атмосфера страха, похоже, должна воцариться в самой России – потому что в стране, воздух которой не будет отравлен этой гнетущей атмосферой, путинский режим, уверен, просто не выстоит.

Виталий Портников

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