Витте. Халиф… на пять дней

Стать королем несложно, требуется лишь немного наглости

Под всеобщее ликование народа и со всей должной церемонией возведения на трон 13 августа 1913 г. 40-летний акробат бродячего цирка, Отто Витте (Otto Witte) стал королем Албании. За пять дней своего царствования немецкий авантюрист успел обласкать ближайших друзей, поднять в десять раз зарплату чиновникам, объявить войну соседней Черногории и сбежать из страны, украв часть королевской казны.

Как всегда, гениально прав ироничный Чжуан-цзы (莊子; личное имя было Чжуан Чжоу; 369-286 до н.э.), который два с половиной тысячелетия тому назад подметил:

- Того, кто крадет крючок с пояса, - казнят, ну, а тот, кто крадет царство, - становится правителем.

***

Отто с детьми

Истинный искатель приключений действует без цели в жизни. И движим он исключительно непредвиденными обстоятельствами. Именно эти два двигателя изо всех сил несут своего пилота, чтобы познакомить с неизвестной судьбой.

Так случилось и на сей раз, когда 16 октября 1872 г. в деревушке Бад-Кройцнах, земля Северный Рейн, Германия родился крикливый и любознательный мальчик. По одной из легенд, его мать была заклинательницей морских змей и до последней недели перед родами выступала в бродячем цирке.

До семи лет крайне подвижный малец ничем не запомнился, а вот с восьми лет об Отто Витте уже заговорили - и соседи, и незнакомые .

По одной из многочисленных легенд, тогда он впервые вышел на арену шапито. Как юный укротитель львов! Незабываемое публичное выступление случилось, когда мальчику было чуть более восьми лет.

Школу Отто закончил, а вот из прочих университетов международных отношений у парня за плечами было только… ремесленное училище.

Судьбу определил тот факт, что подросток оказался в подмастерьях у иллюзиониста, где служил… исчезающим мальчиком, отрезанной головой, человеком, разлетающимся соловьями…

В десять лет Отто Витте проехал с севера на юг всю Италию, а в 12 – исколесил Швейцарию. Мальчишка примерял разные профессии, требуемые в труппе бродячего цирка – от канатоходца до хироманта.

С детства он умел подбирать ключик к сердцам людей.

К примеру, находясь на гастролях в Милане, как-то раз Отто заявился к одной богатой вдове, которая при виде ребенка горько расплакалась - о, как он был похож на ее покойного сына!

С порога заявив, что он искусно владеет спиритизмом, младой гость провел сеанс, поговорил с безутешной матерью голосом сына и занял место Альберто на несколько последующих месяцев.

Как только Отто наскучило, он, попрощавшись с плачущей матушкой, отправился дальше: Венеция, Триест, Будапешт, Белград.

- Приключение – это переход небытия в бытие через акт свободы.

***

Опускаю красочные побасенки: как Отто охотился на Луне, куда он добрался, говорят, на воздушном шаре, как спал на углях и т.д. и т.п.

Если вы слышали о приключениях барона Мюнхгаузена, значит, вы ориентируетесь: на что способны подобные авантюристы.

Вот почему куски фантасмагорических историй сознательно выбрасываю, а оставляю исключительно факты. Исторические факты.

По итогам I Балканской войны, когда в 1912-1913 гг. Турция воевала против союзников - Сербии, Черногории, Греции и Болгарии, - свою желанную независимость от Оcманской империи 28 ноября 1912 г. неожиданно обрело княжество Албания.

Пока великие державы на конференции в английской столице 29июля 1913 г. умничали и, согласно условий Лондонского мира, только обсуждали кандидатуры потенциального короля для трона в г. Тиране - среди членов европейских королевских домов, - албанские исламисты уже попытались форсировать вопрос. Не испросив даже согласия особы голубых кровей, они выбрали себе… короля-мусульманина. Симпатии оказались на стороне племянника предпоследнего османского султана, Мехмеда V (1844-1918).

***

Именно на этой волне в г.Тиране возникло и оформилось патриотическое движение, требовавшее пригласить на албанский трон племянника султана, принца Халима Эддине (Halim Eddine).

Христианских принцев правительство - в основном мусульманской Албании – категорически отвергло.

К радости местного населения портрет будущего монарха напечатали в центральных албанских газетах.

Одна из них попала на глаза приятелю Отто Витте - цирковому шпагоглотателю Максу Шлепсигу (Max Schlepsig): они как раз гастролировали в албанской столице. Шальная идея, а за ней и неистовое одушевление накрыло двух бродячих актеров из Германии.

Мало того, что, как две капли воды, Отто был похож на принца Халима, так, ко всему же, немецкий акробат еще и сносно… говорил по-турецки.

Ввязываться в непонятную авантюру - это бред высшей степени.

Но какой пленительный бред! Это я давно приметил: только люди не от мира сего способны играть по-крупному.

Вместе со своим приятелем, шпагоглотателем Максом Шлепсигом они заказали в г.Вене… турецкий генеральский костюм с муляжами государственных наград и отправились… в греческой портовой город Салоники.

Подготовились парни по уму. Для начала они уговорили знакомого телеграфиста Арзима (Arzim) в Константинополе (теперь - Стамбул), чтобы тот, якобы, от имени султана отправил из столицы Османской империи сообщение албанскому правительству:

- Принц Халим отплыл из Салоник в Албанию и примет на себя командование всеми вооруженными силами.

На второй костюм денег уже не было, поэтому платье турецкого вельможи для Макса Шлепсига парочка умыкнула из цеха театрального реквизита греческого театра. Сказано ведь: если тебе трудно - значит, ты двигаешься в правильном направлении.

Пока из Константинополя пароход плыл в албанский порт Дуррес, для пущей убедительности и ежедневной практики два турецкие царедворца важно выхаживали по верхней палубе, заводя нужные знакомства и раздавая ненужные обещания.

***

Кто жаждет оседлости, не понимает цыган.

Но только человек, оседлый по натуре, склонен к настоящей авантюре.

Пока плыл пароход, а на палубе играла музыка, в столице бурлили спешные приготовления к встрече будущего правителя – на носу была коронация!

В албанском порту Дуррес неистовая толпа встретила дорогого гостя овациями, фейерверками и выступлениями танцоров в албанских национальных костюмах. Помните, как говаривал не менее известный писатель и путешественник по авантюрам шевалье де Сенгальт, он же - Джакомо Казанова (Giacomo Girolamo Casanova; 1725-1798):

- Никому мудрый человек не дает отчета в своих поступках и делах.

Ликование вспыхнуло с новой силой, когда Отто ибн-Халима пафосно доставили в г.Тирану. Дальше было дело за царственным величием и протокольной службой.

13 августа 1913 г. немецкий акробат, ни много, ни мало, а взошел–таки на албанский престол под именем Оттона I.

Об этом объявил дружественный офицер Османской империи – Эссад-паша (Essad Pascha Toptani; 1863-1920).

Его, естественно, назначили министром обороны и пальнули из пушки.

Повелитель мира оказался великодушным малым.

В знак благодарности своего друга, шпагоглотателя Макса Шлепсига он назначил личным визирем, считая, что это… телохранитель.

В течение последующих четырех дней Оттон I единовластно правил Албанией. За это время он крайне полюбился народу, ибо щедро раздавал милостыню, С завидной трудоспособностью Отто попользовался услугами личного гарема - правда, времени царствования хватило на то, чтобы передать ДНК только 11 девушками из знатных семей, собранных в королевский сераль.

- Опасность требует, чтобы ей платили удовольствиями.

Да и вне стен гарема монарх времени даром не терял.

Сразу же князь Албании взялся за реформы!

И половина казны тотчас же уплыла на резкое увеличение - в десять раз! - зарплаты чиновникам и военным.

Кроме того, 40-летний акробат немецкого бродячего цирка амнистировал всех заключенных.

Наконец, какое правление без маленькой победоносной войны?

Дабы побыстрее… услать два пехотных корпуса из столицы, от греха подальше, Оттон I объявить войну сопредельной Черногории,

- Солдатушки, путь на Белград открыт. Идите и принесите мне победу!

***

У политиков, как оно:

- Прибалтывая народ, как девицу, прибалтываешь себя.

На пятый день его правления сенсационные новости услышали в Константинополе. Из столицы Османской империи в г.Тирану понеслись телеграммы от султана. Вслед за монархом защищать свою репутацию принялся и настоящий принц. Поскольку офицер Османской империи Эссад-паша, он же – новоназначенный министр обороны княжества, удивился первым, то его арестовали, а на пост главнокомандующего назначили верного албанца Бена Доту (Ben Dota).

Надежды у нас смутные, а опасения четкие.

Перепуганные албанские министры отправились арестовывать самозванца. Но поднаторевший в этикете лже-Халим сразил подданных наповал:

- Да как вы смете позорить своего короля! Я думал, у меня мудрое правительство!

Когда спустя пару часов обман все-таки раскрылся, медлить было нельзя - нет и не было в мире искушения сильнее, чем стечение обстоятельств.

Тогда новый король Албании Оттон I переоделся в женское платье и вместе со своим визирем, телохранителем-шпагоглотателем Максом Шлепсигом при активной помощи благодарных девушек из гарема и в сопровождении 20 офицеров бежал из дворца.

Прихватив королевские драгоценности и наняв рыбацкое судно, они переоделись в крестьянские одежды и переправились в Италию, а откуда, подкупив контрабандистов, уже добрались в Австро-Венгрию.

В чем смысл игры с огнем? Это опасно, но завораживает.

Особенно - когда не обжигаешься.

Жизнь учит, что сгорают только люди, не умеющие с огнем играть.

***

На австрийской границе с беглецами случился смешной казус.

Странным образом одетый ловкач с первого разу не смог в г. Зальцбурге убедительно объяснить таможенникам происхождение драгоценностей, которыми так пошло были набиты все его карманы.

Но мытари поверили, как только беглый король разоткровенничался:

- Да я – вольный художник Отто Витте из Бад-Кройцнаха! А этим со мной, за труды праведные, король Албании расплатился!

Ему кивнули, сочли невменяемым и упекли в психлечебницу.

Спустя две недели с осмотром явился главврач.

Он улыбался на коренные зубы, а в руках держал старую албанскую газету. На одном из снимков был изображен при полном параде Оттон I во главе придворной свиты.

Как позже Отто Витте написал в своих воспоминаниях:

- Когда меня освободили в Зальцбурге, я тотчас сел на поезд и отправился в Германию. Как долго я не был дома.... За окном остались Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт и вот, наконец, , г.Хаймбах в земле Северный Рейн! Прямо с вокзала я отправился в родную деревню - Бад-Кройцнах.

Помню, первым мне встретился сосед. Он удивленно спросил:

- Отто, приятель, зачем ты вернулся? Газеты пишут, что ты - король Албании! Скажи, это правда, что они там напечатали?

- Правда! Сущая правда! - кивнул я снисходительно, а сам растаял в смешанном чувстве, в котором соединились удовольствие и изумление.

- Знаешь, сосед, а я думал, что молва впереди паровоза прибежала, и всем известно, что я домой возвращаюсь

- Нет, этого еще не сообщали, - удивился он, И тут что-то сдавило мою грудь, комок подступил к горлу, и я поспешил домой.

Отто Витте с дочкой, 1935 г.

Только прием оказался вовсе не таким теплым, как я предполагал. Не успел я переступить порог, как из уст жены понеслось:

- Кобель ты, а не человек! Кобель!!! Гарем себя завел!?! Гарем из одиннадцати сучек? Тьфу на тебя, дьявол!

- Это были девушки из самых знатных семей Албании, - попытался было оправдываться я. - Но слова иссякли.

На меня в десять глаз смотрели пятеро детей, стоявшие вокруг жены.

Они не узнавали отца. На что я сподобился, так только на то, чтобы качать головой на все дальнейшие оскорбления, которые лились из уст моей дражайшей. Проклятый гарем! Проклятая корона! Да не стоили они того, чтобы так вот, опустив глаза, теперь качать головой.

***

Известно, что авантюристу Отто Витте в начале 1940-х гг. полиция Берлина выдала достойное удостоверении личности.

В графе: профессия - значилось:

- Цирковой антрепренер, бывший король Албании (ehemaliger König von Albanien).

Пролетели годы. Вспоминая бурную молодость, он жил в шумном квартале развлечений города Гамбурга, известном как Санкт-Паули (Sankt Pauli), где с годами сам стал одной из главнейших достопримечательностей.

На месте Отто не сиделось, и с завидной регулярностью он покидал Старый свет, надолго исчезая в неизвестном направлении.

Приключения на свою голову стали страстью его жизни. Увлекшись магией, как-то раз герр Витте отправился в Африку, своим мастерством пленил вождей нескольких племен пигмеев, за что белого колдуна ввели в совет старейшин, а он возьми да попытайся сбежать с дочерью императора Эфиопии. Погони, стрельба, пленение…

Доживал свой век авантюрист с роскошными соломенными усами в Гамбурге, где изо дня в день в аттракционе он выходил на манеж местного цирка.

Рассказывал бывший король Албании много баек, но в османском генеральском мундире, с туристами, фотографировался только деньги.

Исключение, улыбаясь, делал он только для детей.

Упокоился неуемный Отто Витте 13 августа 1958 г., на 87-м году своей яркой жизни. Когда его похоронили на Ольсдорфском кладбище Гамбурга, все диву давались, как это ему удалось отправиться на встречу с Иисусом аккурат в день своей коронации. И этим присутствующим на траурной церемонии, но безмозглым ослам его витающий над свежим холмиком дух объяснял:

- Чтобы быть свободным, достаточно чувствовать себя таковым.

***

Повезло человеку? И - покайфовать успел и расплачиваться не пришлось?

Если бы только это.

Впрочем, у красивых сказок всегда существует двойное дно.

Самое удивительное в этой истории, будто вырванной из авантюрных рассказов О.Генри, то, что буквально вся она разваливается на куски и кажется невозможной. Впрочем, настоящего авантюриста тянет только туда, где находиться нереально.

Во-первых, у султана Мехмеда V не было сына Халима Эддина.

Во-вторых, в природе, вообще, никогда не существовало османского принца Халима Эддина

В-третьих, разве что у предыдущего султана Османской империи, 99-ого халифа Абдула Хамида II был сын… Мехмет Селим Эфенди (1870-1937; мать Бедрифелек Кадын Эфенди).

В-четвертых, у султана Абдула Хамида II был сын - Бурхан Эддин, что мог стать моделью для той истории; правда, взойти на трон принц должен был не раньше… 1914 г., хотя он монархом не стал.

В-пятых, в начале ХХ в. к Албании весьма большой интерес проявляли страны немецкоязычного мира. Потому великие державы, обсуждавшие по итогам I Балканской войны условия Лондонского мира кандидатуру потенциального короля на трон в г.Тиране, прочили немецкого принца Фридриха Вильгельма Генриха (Wilhelm Friedrich Heinrich; 1876- 1945).

И, наконец, в-шестых, немецкий принц Уильям Вейд в действительности был королем Албании (по-албански: принц Види, принц Вильгельм Види; Princ Vidi, Princ Vilhelm Vidi) и таки правил страной, хоть и недолго - с 7 марта 1914-г. по 3 сентября 1914 г., а потом, подобно Оттону I, оказался в изгнании.

Некоторые из исследователей этого политического казуса в истории Албании склонны видеть, и мистическую, и фонетическую связь двух неразрывно связанных между собой монархов - Otto Witte и Vilhelm Vidi, чьи фамилии похожи как омофоны.

***

Не стану спорить с английским писателем-фантастом Брайаном Олдисс (Brian Wilson Aldiss; 1925):

- Любимым развлечением мужчин, детей и прочих зверей является драка.

Оказавшись в полной безопасности, уже в Германии, Отто Витте первоначально утверждал, что все события, связанные с его восхождением на престол в княжестве Албания, случились… в феврале 1913, когда страна еще пребывала под сербской оккупацией.

Именно по этой причине борец за независимость новой родины позже, якобы, изменил официально дату - на август 1913 г.

Впрочем, никаких доказательств такой версии никогда не обнаруживалось.

- Что бы ни случилось, делайте вид, что именно этого вы и хотели достичь.

То, что Отто Витте страдал хронической болтологией, не вызывает сомнений. К примеру, в одном из интервью герр Витте утверждал, что в начале 1920- гг. он основал в Гамбурге политическую партию и, как кандидат в президенты Германии, в 1925 г. в первом туре реально набрал от 25000 до 230000 голосов .

Но во втором туре он снял свою кандидатуру и призвал избирателей поддержать Пауля фон Гинденбурга (Paul von Hindenburg; 1847-1934), будущего рейхспрезидента Германии в 1925-1934 гг.

Естественно, и этому документальных свидетельств не находится.

Знаете, в чем фишка?

- Если нет правил, то нет и игры.

А тут - все на лицо, включая правду.

Выборы были?

В два тура?

Пауль фон Гинденбург - фигура реальная?

Количество проголосовавших избирателей убеждает?

***

Незавидна в ХХ в. судьба большинства монархов былых империй.

К примеру, последний китайский император маньчжурской династии Цин - Пу И (溥儀; 1906-1967), в марте 1960 г. стал работать… садовником в Пекинском ботаническом саду Института ботаники при Академии наук КНР.

Но это уже совсем другая история.

Александр Рудяченко.