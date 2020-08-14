Новый дайджест. Новая боль. Но и надежда тоже

После 3 дней необъяснимой жестокости беларусы снова выходят на улицы. Они не хотят крови. Они хотят, чтобы их голоса честно посчитали. И прекратили насилие. Такой себе радикальный протест, да.

Оставайтесь сердцем с Беларусью, пожалуйста

И поехали:

UPD: Люди собираются уже просто абсолютно везде в Минске и других городах. Выходят медики, сотрудники предприятий и организаций. В Заславле вышли мамы с колясками. Поступают сведения о протестах на ряде предприятий: БелАЗ, Гродножилстрой, Терразит, Лидский рынок, Белмедпрепараты, КЕРАМИН. В цепь солидарности выстроились медики 1-й, 4-й и 6-й столичных больниц и РНПЦ Кардиологии. Сотрудники Белгосфилармонии собрались на крыльце и поют "Магутны Божа";

- В Минске водители устроили автопротест и снижают скорость до 20−30 км/ч;

- МВД официально: «За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы». Уточнить, сколько пострадало обычных граждан, МВД не посчитало нужным;

- Всего с 9 августа количество задержанных превысило 6,7 тысяч человек;

- С раннего утра в Минске снова появляются живые цепи протеста против насилия со стороны власти;

- Вчера вечером мирный протест окончательно переместился из центра города в районы и микрорайоны. Малиновка, Запад 3, Кунцевщина, Серебрянка, Уручье, Зеленый Луг, Шабаны - люди просто выходили на улицу, выстраивались в живые цепи, скандировали «Жыве Беларусь» и «Любiм! Можам! Пераможам!», включали песни Цоя «Перемен», проезжавшие автомобили беспрерывно сигналили. В некоторых районах снова накалялось противостояние, применялся разгон демонстрантов силами ОМОН, были использованы светошумовые гранаты. Были и задержания, в отдельных районах - довольно многочисленные. Также продолжаются рандомные одиночные задержания;

- Мирные уличные акции протеста прошли во многих других городах Беларуси. Жесткие столкновения с силовиками с применением резиновых пуль и светошумовых гранат, а также с массовыми задержаниями прошли в Мозыре, Лиде, Гомеле и Смолевичах;

- В Боровлянах к вышедшим на акцию девушкам приехал начальник Боровлянского отдела милиции: «Вас никто трогать не будет. Мне здесь с вами жить. Я не хочу, чтобы здесь был ОМОН. Просто не допускайте провокаторов»;

- Белорусы освистывают силовиков из окон, вечером во многих спальных районах устраивают совместное пение «Перемен», перемигиваются светом в окнах и фонариками, прощаются с соседями лозунгами «Жыве Беларусь». В некоторых районах запускали салюты и фейерверки;

- Вчера в сети появилась информация, что на проспекте Победителей в Минске застрелен сотрудник ГАИ. Также прошла информация о том, что стреляли в милиционера в Барановичах. Позже инцидент объяснила пресс-секретарь МВД Беларуси: «Вчера в Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие. Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение»;

- МВД подтвердило смерть задержанного в Гомеле: «В Гомеле умер мужчина: проводится проверка. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу»;

- Информация о большом количестве раненых в минских больницах подтверждается медиками. Из своего личного источника знаю точно, что за последние пару дней было проведено, как минимум, две операции по ампутации конечностей. Есть избитые и раненые с пулевыми (ранения от резиновых пуль);

- Вчера вечером ОМОН разогнал людей, собравшихся у изолятора временного содержания в Минске на улице Окрестина. Сюда доставляют многих задержанных во время протестов и здесь же их родные перед входом пытаются узнать информацию. После разгона люди собрались вновь. Волонтеры кинули клич в соцсетях, люди стали подвозить одеяла, воду, продукты. Доставили бойлер для горячей воды. Сегодня людей по-прежнему много и сегодня начали выпускать задержанных, отсидевших 72 часа;

- Продолжают поступать свидетельства вышедших на свободу о чудовищных условиях содержания, применении пыток и издевательствах;

- Поздним вечером прекратилось движение общественного транспорта сразу в нескольких районах Минска. По словам очевидцев, ДС были заполнены автобусами и троллейбусами, которые не пускали по маршруту;

- В Минске после акции солидарности медиков задержали врача-анестезиолога Богдана Шильниковского. Об этом новостному порталу TUT.BY сообщил его друг, информацию подтвердили коллеги;

- В Беларуси начался флеш-моб бывших сотрудников ВВ и спецназа, которые выкладывают в соцсети видеролики, на которых сжигают или выбрасывают свою форму и говорят, как им теперь стыдно за действия нынешних бойцов;

- Работники БелАЗ вышли с требованием честных выборов;

- Только за последние 2 дня с государственного радио и телевидения открыто уволилось 9 ведущих. Также ушел и записал мощное обращение с призывом остановиться ведущий канала «Беларусь 1» Владимир Бурко. Много лет он вёл военную программу «Арсенал» и был негласным медийным представителем МинОбороны Беларуси;

- Более 500 представителей IT-сферы Беларуси, включая руководителей и основателей компаний Парка высоких технологий, подписали обращение за прекращение насилия и новые выборы:

- Сотни учителей подписали открытое письмо с призывом остановить насилие и провести новые честные выборы:

- Светлана Алексиевич выступила с обращением к Лукашенко прекратить насилие и уйти в отставку;

- Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону беларуска Дарья Домрачева обратилась к силовикам с призывом остановить насилие;

- Cооснователь и CEO PandaDoc Микита Микадо обратился к беларуским силовикам: «Привет! Я тот самый милый Микита из Беларуси, которого Вы, возможно видели у @yurydud. Обращаюсь к Беларуским силовикам. Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите - я помогу»;

- С сегодняшнего дня ежечасно в дневное время будет звучать большой колокол Покровского собора г. Гродно в знак призыва к миру, прекращения неоправданного насилия и солдарности с задержанными и их семьями;

- Комитет по иностранным делам Сейма Литвы принял заявление, в котором назвал выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложил не признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси;

- netblocks рассчитал приблизительную стоимость отключения интернета для разных стран. Для Беларуси этот показатель составил $56 401 874. Напомню, что Интернет был отключен в стране с вечера 9 августа и появился только утром 12го;

- На предприятии «Химволокно» в Гродно прошла массовая встреча работников с руководством, люди выражают недовольство результатами выборов и начинают выходить из профсоюза;

***

Ну и как же без нашей с вами любимой параллельной вселенной:

- Лукашенко сегодня провел совещание по актуальным вопросам. Актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса, а не тем, о которых вы там себе подумали:

- Министр здравоохранения Беларуси Караник, который вчера приезжал к медикам, вышедшим с призывом остановить насилие, сегодня грустит, видя «как срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию медиков»

- У беларуского посольства в Москве люди соорудили стихийный мемориал, принесли множество цветов. Поздним вечером его уничтожила полиция. Скажи мне, кто твой друг;

- Главный рупор власти газета "Советская Белоруссия" отдала всю первую полосу под поздравления Лукашенко с победой. Над здравым и смыслом и человечностью, видимо;

- В Минске за Лукашенко проголосовали 64,49%, за Тихановскую — 14,92%. Это предварительные данные ЦИК Белоруссии. Громкие непрекращающиеся овации;

Евгения Таранова, Fb