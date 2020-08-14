Они не хотят крови. Они хотят, чтобы их голоса честно посчитали

Они не хотят крови. Они хотят, чтобы их голоса честно посчитали

Евгения Таранова Евгения Таранова
Укринформ
Новый дайджест. Новая боль. Но и надежда тоже

После 3 дней необъяснимой жестокости беларусы снова выходят на улицы. Они не хотят крови. Они хотят, чтобы их голоса честно посчитали. И прекратили насилие. Такой себе радикальный протест, да.

Оставайтесь сердцем с Беларусью, пожалуйста

И поехали:

UPD: Люди собираются уже просто абсолютно везде в Минске и других городах. Выходят медики, сотрудники предприятий и организаций. В Заславле вышли мамы с колясками. Поступают сведения о протестах на ряде предприятий: БелАЗ, Гродножилстрой, Терразит, Лидский рынок, Белмедпрепараты, КЕРАМИН. В цепь солидарности выстроились медики 1-й, 4-й и 6-й столичных больниц и РНПЦ Кардиологии. Сотрудники Белгосфилармонии собрались на крыльце и поют "Магутны Божа";

- В Минске водители устроили автопротест и снижают скорость до 20−30 км/ч;

- МВД официально: «За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы». Уточнить, сколько пострадало обычных граждан, МВД не посчитало нужным;

- Всего с 9 августа количество задержанных превысило 6,7 тысяч человек;

- С раннего утра в Минске снова появляются живые цепи протеста против насилия со стороны власти;

- Вчера вечером мирный протест окончательно переместился из центра города в районы и микрорайоны. Малиновка, Запад 3, Кунцевщина, Серебрянка, Уручье, Зеленый Луг, Шабаны - люди просто выходили на улицу, выстраивались в живые цепи, скандировали «Жыве Беларусь» и «Любiм! Можам! Пераможам!», включали песни Цоя «Перемен», проезжавшие автомобили беспрерывно сигналили. В некоторых районах снова накалялось противостояние, применялся разгон демонстрантов силами ОМОН, были использованы светошумовые гранаты. Были и задержания, в отдельных районах - довольно многочисленные. Также продолжаются рандомные одиночные задержания;

- Мирные уличные акции протеста прошли во многих других городах Беларуси. Жесткие столкновения с силовиками с применением резиновых пуль и светошумовых гранат, а также с массовыми задержаниями прошли в Мозыре, Лиде, Гомеле и Смолевичах;

- В Боровлянах к вышедшим на акцию девушкам приехал начальник Боровлянского отдела милиции: «Вас никто трогать не будет. Мне здесь с вами жить. Я не хочу, чтобы здесь был ОМОН. Просто не допускайте провокаторов»;

- Белорусы освистывают силовиков из окон, вечером во многих спальных районах устраивают совместное пение «Перемен», перемигиваются светом в окнах и фонариками, прощаются с соседями лозунгами «Жыве Беларусь». В некоторых районах запускали салюты и фейерверки;

- Вчера в сети появилась информация, что на проспекте Победителей в Минске застрелен сотрудник ГАИ. Также прошла информация о том, что стреляли в милиционера в Барановичах. Позже инцидент объяснила пресс-секретарь МВД Беларуси: «Вчера в Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие. Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение»;

- МВД подтвердило смерть задержанного в Гомеле: «В Гомеле умер мужчина: проводится проверка. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу»;

- Информация о большом количестве раненых в минских больницах подтверждается медиками. Из своего личного источника знаю точно, что за последние пару дней было проведено, как минимум, две операции по ампутации конечностей. Есть избитые и раненые с пулевыми (ранения от резиновых пуль);

- Вчера вечером ОМОН разогнал людей, собравшихся у изолятора временного содержания в Минске на улице Окрестина. Сюда доставляют многих задержанных во время протестов и здесь же их родные перед входом пытаются узнать информацию. После разгона люди собрались вновь. Волонтеры кинули клич в соцсетях, люди стали подвозить одеяла, воду, продукты. Доставили бойлер для горячей воды. Сегодня людей по-прежнему много и сегодня начали выпускать задержанных, отсидевших 72 часа;

- Продолжают поступать свидетельства вышедших на свободу о чудовищных условиях содержания, применении пыток и издевательствах;

- Поздним вечером прекратилось движение общественного транспорта сразу в нескольких районах Минска. По словам очевидцев, ДС были заполнены автобусами и троллейбусами, которые не пускали по маршруту;

- В Минске после акции солидарности медиков задержали врача-анестезиолога Богдана Шильниковского. Об этом новостному порталу TUT.BY сообщил его друг, информацию подтвердили коллеги;

- В Беларуси начался флеш-моб бывших сотрудников ВВ и спецназа, которые выкладывают в соцсети видеролики, на которых сжигают или выбрасывают свою форму и говорят, как им теперь стыдно за действия нынешних бойцов;

- Работники БелАЗ вышли с требованием честных выборов;

- Только за последние 2 дня с государственного радио и телевидения открыто уволилось 9 ведущих. Также ушел и записал мощное обращение с призывом остановиться ведущий канала «Беларусь 1» Владимир Бурко. Много лет он вёл военную программу «Арсенал» и был негласным медийным представителем МинОбороны Беларуси;

- Более 500 представителей IT-сферы Беларуси, включая руководителей и основателей компаний Парка высоких технологий, подписали обращение за прекращение насилия и новые выборы:

- Сотни учителей подписали открытое письмо с призывом остановить насилие и провести новые честные выборы:

- Светлана Алексиевич выступила с обращением к Лукашенко прекратить насилие и уйти в отставку;

- Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону беларуска Дарья Домрачева обратилась к силовикам с призывом остановить насилие;

- Cооснователь и CEO PandaDoc Микита Микадо обратился к беларуским силовикам: «Привет! Я тот самый милый Микита из Беларуси, которого Вы, возможно видели у @yurydud. Обращаюсь к Беларуским силовикам. Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите - я помогу»;

- С сегодняшнего дня ежечасно в дневное время будет звучать большой колокол Покровского собора г. Гродно в знак призыва к миру, прекращения неоправданного насилия и солдарности с задержанными и их семьями;

- Комитет по иностранным делам Сейма Литвы принял заявление, в котором назвал выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложил не признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси;

- netblocks рассчитал приблизительную стоимость отключения интернета для разных стран. Для Беларуси этот показатель составил $56 401 874. Напомню, что Интернет был отключен в стране с вечера 9 августа и появился только утром 12го;

- На предприятии «Химволокно» в Гродно прошла массовая встреча работников с руководством, люди выражают недовольство результатами выборов и начинают выходить из профсоюза;

***

Ну и как же без нашей с вами любимой параллельной вселенной:

- Лукашенко сегодня провел совещание по актуальным вопросам. Актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса, а не тем, о которых вы там себе подумали:

- Министр здравоохранения Беларуси Караник, который вчера приезжал к медикам, вышедшим с призывом остановить насилие, сегодня грустит, видя «как срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию медиков»

- У беларуского посольства в Москве люди соорудили стихийный мемориал, принесли множество цветов. Поздним вечером его уничтожила полиция. Скажи мне, кто твой друг;

- Главный рупор власти газета "Советская Белоруссия" отдала всю первую полосу под поздравления Лукашенко с победой. Над здравым и смыслом и человечностью, видимо;

- В Минске за Лукашенко проголосовали 64,49%, за Тихановскую — 14,92%. Это предварительные данные ЦИК Белоруссии. Громкие непрекращающиеся овации;

Евгения Таранова, Fb

* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства

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