Закончится тем, что Россия останется одна
Прогиб засчитан.
Спиваков разродился признанием, мол не нужен мне Орден Скорины, который вручал Лукашенко.
По взмаху дирижерской палочки прогнуться под изменчивость политконъюнктуры - так себе поступок. Это подтверждают его коллеги по творческому цеху, которые не утратили стальной стержень
Вот примеры:
Гергиев, дирижер: "У меня есть такая же награда. Я не отдам ее – это часть меня».
Пресс-секретарь Н.Баскова М.Наумова: «Эта награда приравнивается к настоящей любви целого народа. Зрители Белоруссии всем сердцем обожают Николая».
Композитор В.Дробыш: «Тогда давайте, как американцы, снесем памятник Скорине, если он есть. Это совсем не имеет никакого отношения к ситуации очень непростой и тяжелой для всей страны. Причем здесь орден? Мне кажется, это такие громкие действия».
А.Серов вообще вышел из себя от вопроса журналиста: «Вы и Спиваков соображаете, что будет, если А.Лукашенко убрать? Это будет такая рубка! Второй Киев! Закончится тем, что Россия останется одна!»
Олег Кашин, Fb* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства