О том, как отреагировали некоторые коллеги российского дирижера Владимира Спивакова на его отказ от ордена, которым его наградил Александр Лукашенко

Прогиб засчитан.

Спиваков разродился признанием, мол не нужен мне Орден Скорины, который вручал Лукашенко.

По взмаху дирижерской палочки прогнуться под изменчивость политконъюнктуры - так себе поступок. Это подтверждают его коллеги по творческому цеху, которые не утратили стальной стержень

Вот примеры:

Гергиев, дирижер: "У меня есть такая же награда. Я не отдам ее – это часть меня».

Пресс-секретарь Н.Баскова М.Наумова: «Эта награда приравнивается к настоящей любви целого народа. Зрители Белоруссии всем сердцем обожают Николая».

Композитор В.Дробыш: «Тогда давайте, как американцы, снесем памятник Скорине, если он есть. Это совсем не имеет никакого отношения к ситуации очень непростой и тяжелой для всей страны. Причем здесь орден? Мне кажется, это такие громкие действия».

А.Серов вообще вышел из себя от вопроса журналиста: «Вы и Спиваков соображаете, что будет, если А.Лукашенко убрать? Это будет такая рубка! Второй Киев! Закончится тем, что Россия останется одна!»

Олег Кашин, Fb