Мотив личной мести Навальному есть у каждого из приближенных Путина

Очень верю в то, что Алексей Навальный справится

«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен». (Лец)

Да, это отравление. И, разумеется, полную ответственность за происходящее несет Путин.

Как и в случае с Немцовым, спорить можно только о том, согласовано ли это с ним буквально – или мы имеем дело с самостоятельным беспределом негодяев, которых Путин сделал силовой элитой страны и дал «крышу».

Негодяев с возможностями безнаказанной уголовщины вокруг Путина много – собственно, других в его ближнем круге почти и нет. Пригожин, Бортников, Бастрыкин…

Мотив личной мести Навальному есть у каждого из них.

Есть он и у самого Путина.

В качестве рекламы чая – в "Аэрофлоте" и не только – короткая напоминалка.

Юрий Щекочихин, 2003 год, отравление.

Анна Политковская – 2004 год, отравление.

Александр Литвиненко, 2006 год – отравление.

Володя Кара-Мурза-младший – два отравления – 2015 год и 2018 год.

Дмитрий Быков, 2019 – отравление.

Петр Верзилов, 2019 год – отравление.

Алексей Навальный, 2020 год – отравление.

У власти в РФ давно находится преступная банда.

То, что члены этой банды охотно используют государственные символы захваченного ими государства, то, что они носят значки с триколором, судейские мантии, форму полиции и бейджики журналистов – не должно отвлекать нас от понимания сути дела.

Наличие у главаря банды и его окружения мессианских и имперских галлюцинаций – важная психиатрическая подробность, но не более того.

Они смертельно опасны для жизни.

Когда этот лубянский гнойник лопнет, запаху и объему заражения удивимся даже мы. Но до этого еще надо дожить.

Я очень верю в то, что Алексей Навальный справится.

Виктор Шендерович

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