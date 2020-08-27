Спортсмены США выступили единым фронтом и сказали – «Хватит!»

Мессидж, который хотели донести игроки Milwaukee, был услышан не только в NBA

Вчера вечером произошло важное событие, на которое, скорее всего, мало обратят внимание в Украине: игроки баскетбольной ассоциации NBA объявили бойкот в связи с новым случаем полицейского произвола на расовой почве – в воскресение в городе Кеноша, штат Висконсин, полицейский 7 (семью!) выстрелами в спину ранил темнокожего 29-летнего Джейкоба Блейка (Jacob Blake), который после дня рождения сына находился с тремя детьми в своей машине. Сейчас раненный находится в больнице, парализованный. Видео выстрелов было снято на телефон и попало в сеть.

В связи со стрельбой в Висконсине начались новые масштабные уличные протесты, которые продолжаются уже третий день – Департамент юстиции отправил в штат 200 агентов ФБР и полицейских маршалов. Губернатор штата сказал, что задействованы боле 500 сотрудников Национальной гвардии. Протесты также снова вспыхнули в Портленде (штат Орегон) и Миннеаполисе (Миннесота), где три месяца назад был убит Джордж Флойд.

Но самой сильной реакцией все же стало действие баскетболистов. В среду вечером должны были быть проведены три матча 5-й игры плей-офф. Все матчи важные. Все игроки очень настроены. Вся ассоциация и болельщики по всему миру были счастливы, что NBA удалось возобновить чемпионат, который успешно проводился уже около месяца в Disney “bubble” при соблюдении строжайших анти-COVID мер.

И вот в такой день игроки Milwaukee Bucks – команды из штата Висконсин – незадолго до начала игры в 16:00 отказались выходить на поле и объявили бойкот в связи со стрельбой в Кеноша, городе, который находится в 30 милях от их спортивной базы.

«Некоторые вещи больше, чем баскетбол, – сказал один из руководителей команды, – поступок игроков сегодня показывает, что мы fed up. Достаточно. Должны произойти наконец изменения. Мы гордимся нашими игроками и 100% с ними готовы бороться за реальные изменения».

Команда Orlando Magic, которая ждала своих соперников, Milwaukee Bucks, на поле после совещания ответила: «Мы не информировали о нашем решении заранее, но мы солидарны с Milwaukee и всем баскетбольным сообществом… Изменения грядут» – и поддержали бойкот.

Незамедлительно другие команды, которые должны были играть сегодня свои матчи, также объявили бойкот. Как результат, руководство ассоциации NBA объявило, что все матчи «отложены» (postponed). На это лидер Los Angeles Laker ЛеБрон Джеймс сказал: «Вы неправильно поняли. Это бойкот, не перенос».

Темнокожий тренер Los Angeles Clippers, уважаемый Док Риверс, еще во вторник поздно вечером после игры эмоционально сказал: «Мы среди тех, кого убивают. Мы – те, в кого стреляют. Мы – те, кому запрещают жить в определенных сообществах. И единственное, что мы чувствуем и слышим, – это страх». И с ним согласны даже ведущие спортивных телепередач на основных телеканалах.

Однозначно игры в четверг будут «отложены». Будет ли чемпионат в целом продолжен, не понятно. Но мессидж, который хотели донести игроки Milwaukee, был услышан и не только в NBA.

После NBA бойкот объявили бейсбольная MLB (Major League Baseball), женская баскетбольная лига WNBA, а также американская футбольная лига (Major League Soccer).

Во всех этих лигах играют тысячи спортсменов, у сотен из которых миллионы поклонников. Сегодня эти спортсмены выступили единым фронтом и сказали: «Хватит!». Теперь мяч на стороне властей.

Украинское общество развивается, учится твердо стоять на ногах. Я уверен, что мы дождемся момента, когда мы услышим голос известных людей, уважаемых людей, спортсменов. Хотелось бы, чтобы их голос был слышен после ситуаций во Врадиевке, Кагарлыке, после убийства Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк. Я уверен, что такой день придет, и тогда наше общество сделает еще один шаг к взрослению.

#ГромкийГолос #WeHearYou

Владислав Рашкован

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