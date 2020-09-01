Светящиеся шары – это спутники Илона Маска?

Но какой же нормальный уфолог поверит в это?!

Российский космонавт Иван Вагнер снял с борта МКС видео, на котором на долготе Австралии летают загадочные светящиеся шары.

Поневоле вспоминается известная шутка братьев Стругацких: «Опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трёх ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации бульварная пресса поспешила объявить их пришельцами из космоса».

Специалисты РАН поспешили в свою очередь объяснить, что всё нормально и перед нами скорее всего спутники Илона Маска. Но какой же нормальный уфолог поверит в это?!

Лично я предлагаю три версии происхождения таинственных шаров. Первая и самая очевидная: существует устойчивая легенда о том, что в семидесятые целая бригада профессиональных советских фантастов (многие из них мне признавались лично) работала над отвлечением внимания народа от нарастающего дефицита белья и масла. Биополе и экстрасенсы, НЛО и филиппинские хилеры (как замечал на концертах Высоцкий, отчёты о них писали почему-то лишь свидетели исцелений, сами же исцелившиеся молчали как рыбы); словом, «то у вас собаки лают, то руины говорят». Всё это схлынуло вместе с перестройкой, а до того успешно позволяло народу меньше думать о политике. Сейчас, в общем, самое время — на фоне белорусских протестов и падения отечественных (РФ – ред.) рейтингов.

Вторая версия проще: это страны НАТО вмешиваются в белорусскую ситуацию. Объявили же тамошние власти, что враги задействуют все новейшие средства, в том числе психологические облучатели. Чем ещё объяснить, что доселе кроткие белорусы выходят на улицы двухсоттысячными маршами? Правда, видимо, это воздействие распространяется не только на народ, но и на вождя. Объяснить рациональными причинами его проход с сыном и автоматом не получается никак. Это шары, только шары.

Третья — по-моему, самая убедительная. Вспоминается ещё один анекдот тех же семидесятых: есть два варианта развития событий — реальный и фантастический. Реальный — это если прилетят инопланетяне и всё исправят. А фантастический — это если мы сами.

Ну вот. После истории с Навальным они не выдержали. Теперь они либо всё исправят, либо наконец плюнут и предоставят нас (россиян - ред.) самим себе.

Дмитрий Быков

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